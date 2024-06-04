"На фронте будут происходить ужасные события": названы опасные даты в июне 2024

В июне будут действовать несколько напряжённых аспектов, одним из которых является стрессовый квадрат Марса и Плутона, сказал Влад Росс.

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Гороскоп на июнь 2024 от Влада Росса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад, ua.depositphotos.com

В июне 2024 года произойдут несколько астрологических событий, которые повлияют на жизнь всех знаков зодиака. Некоторые окажут влияние и на события на фронте в Украине. Астролог Влад Росс раскрыл детали в подробном гороскопе на первый месяц лета.

Как рассказал специалист в интервью Главреду, астрологический прогноз на июнь 2024 года не обещает штиля.

"В этом месяце будут действовать несколько напряжённых аспектов, одним из которых является стрессовый квадрат Марса и Плутона в середине июня. Именно в этот период – 15-22 июня – могут происходить самые ужасные события в военных действиях", - прогнозирует астролог.

По словам специалиста, первая половина июня пройдёт под влиянием знака Близнецы.

"Это будет время общения. Две планеты большого и малого счастья – Венера и Юпитер – вошли в этот знак, потому Близнецы будут "королями месяца". Это также будет время внимания и заботы о близких людях и самих себе, поскольку быстрые планеты окажутся в знаке Рака", - рассказала Влад Росс.

Меркурий будет двигаться по Близнецам с 3 по 17 июня. Меркурий управляет этим знаком, потому Близнецы будут в фаворе.

"В этот период хорошие качества будут раскрываться максимально. Это лучшее время для начала торговли и открытия бизнеса, а также всего, что связано с ІТ-технологиями. Скорость мысли увеличится, информация будет поступать в больших объёмах. Все мысли, образы, планы и проекты, которые будут заложены 6 июня, впоследствии будут реализованы. Благоприятно организовать вблизи этой даты мастер-классы и тренинги", - свидетельствует гороскоп на июнь 2024.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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После 17 июня Меркурий окажется в знаке Рака. В этот период усилится чувствительность к словам, любой информации. Это хорошее время для покупки недвижимости.

"С другой стороны, в этот период люди станут чуть более обидчивы, будут эмоционально воспринимать слова, будут насторожены и недоверчивы к информации, и это будет вполне адекватно", - предупредил астролог.

В конце июня произойдет еще одно важное астрособытие - замедление скорости Сатурна. 29 июня эта планета перейдёт в ретроградное движение.

"Профессионализм и стержень, который не был выработан до сих пор, могут неожиданно подставить в какой-то ситуации. Могут замедлиться или приостановиться некоторые процессы, подвластные Сатурну, а разворачивающиеся события заставят пересмотреть планы или изменить направление развития. Речь идёт в большей мере о серьёзных проектах, чем о повседневных делах. Поэтому в июне стратегических процессов лучше не начинать, а больше интересоваться повседневными делами. Июнь – это месяц тактиков, но не стратегов", - резюмировал Росс.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Как сообщал Главред, ранее Влад Росс назвал четыре знака зодиака, у которых в июне начнется настоящая "белая полоса". Им повезет буквально в каждой сфере.

Также астролог назвал знаки зодиака, которых можно считать лузерами июня. Всего их четыре - это Овен, Телец, Скорпион и Рыбы.

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