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На Новолуние в апреле повезет почти всем: какие 5 знаков зодиака будут купаться в богатстве

Мария Тупик
26 апреля 2025, 22:06
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Что ждет каждого в Новолуние, рассказала астролог Анжелика Витренко.
Новолуние 1 ноября - чего ожидать каждому
Новолуние 27 апреля - чего ожидать каждому / Коллаж Главред, фото instagram. angel_vitrenko, pixabay

27 апреля 2025 года произойдет Новолуние в знаке Телец. Как отмечаюи астрологи, это время для практических и важных занятий. Новолуние 27 апреля может повлиять на несколько знаков зодиака и дать стабильный рост на долгое время.

Астролог Анжелика Витренко составила гороскоп по Ведической системе для каждого знака зодиака на Новолуние 27 апреля.

Анжелика Витренко

Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

видео дня

Гороскоп на Новолуние 27 апреля

Овен (Меша) - в фокусе самовыражение, здоровый образ жизни, уверенность в себе.

Рекомендации: начните новую главу в жизни в этот день и пересмотрите цели.

Телец (Вришабха) - в фокусе освобождение, отстранение, сны, духовные практики.

Рекомендации: проведите день в уединение, возможна потребность во сне и покое - это нужно для перезагрузки.

Близнецы (Митхуна) - в фокусе дружба, цели, группы, проекты, наставничество.

Рекомендации: подумайте с кем вы хотите идти по жизни. Старые контакты могут отойти, придайте силы для новых начинаний.

Рак (Карка) - в фокусе цели, работа, репутация.

Рекомендации: возможен интерес к новым публичным ролям для финанс овой стабильности.

Лев (Симха) - в фокусе вера, обучение, путешествия, наставники.

Рекомендации: появиться желание сменить перспективы, хорошее время для написания статей.

Дева (Канья) - в фокусе родовые программы, психология.

Рекомендации: стоит поработать со своим подсознанием в Новолуние и прислушаться к себе.

Весы (Тула) - в фокусе союз, брак, деловые партнерства.

Рекомендации: важно честно отразить свои желания для дальнейшего финансового благополучия.

Скорпион (Вришчика) - в фокусе здоровье, работа, обязательства.

Рекомендации: акцент на дисциплину - это залог успеха во всем в ближайшие месяцы.

Стрелец (Дхану) - в фокусе любовь, хобби, креатив, дети.

Рекомендации: хорошо развивать личностный бренд, и начинать стоит прямо сейчас.

Козерог (Макара) - в фокусе внутреннее состояние, мать, корни, жильё.

Рекомендации: уделите внимание эмоциональной устойчивости для дальнейшего финансового развития.

Водолей (Кумбха) - в фокусе смелость, обучение, маркетинг.

Рекомендации: начните вести свой блог, общайтесь с успешными людьми.

Рыбы (Мина) - в фокусе ресурсы, питание, деньги.

Рекомендации: нужно работать с самооценкой и уверенностью для дальнейшего роста и развития.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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