На Новолуние в апреле повезет почти всем: какие 5 знаков зодиака будут купаться в богатстве

27 апреля 2025 года произойдет Новолуние в знаке Телец. Как отмечаюи астрологи, это время для практических и важных занятий. Новолуние 27 апреля может повлиять на несколько знаков зодиака и дать стабильный рост на долгое время.
Астролог Анжелика Витренко составила гороскоп по Ведической системе для каждого знака зодиака на Новолуние 27 апреля.
Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Гороскоп на Новолуние 27 апреля
Овен (Меша) - в фокусе самовыражение, здоровый образ жизни, уверенность в себе.
Рекомендации: начните новую главу в жизни в этот день и пересмотрите цели.
Телец (Вришабха) - в фокусе освобождение, отстранение, сны, духовные практики.
Рекомендации: проведите день в уединение, возможна потребность во сне и покое - это нужно для перезагрузки.
Близнецы (Митхуна) - в фокусе дружба, цели, группы, проекты, наставничество.
Рекомендации: подумайте с кем вы хотите идти по жизни. Старые контакты могут отойти, придайте силы для новых начинаний.
Рак (Карка) - в фокусе цели, работа, репутация.
Рекомендации: возможен интерес к новым публичным ролям для финанс овой стабильности.
Лев (Симха) - в фокусе вера, обучение, путешествия, наставники.
Рекомендации: появиться желание сменить перспективы, хорошее время для написания статей.
Дева (Канья) - в фокусе родовые программы, психология.
Рекомендации: стоит поработать со своим подсознанием в Новолуние и прислушаться к себе.
Весы (Тула) - в фокусе союз, брак, деловые партнерства.
Рекомендации: важно честно отразить свои желания для дальнейшего финансового благополучия.
Скорпион (Вришчика) - в фокусе здоровье, работа, обязательства.
Рекомендации: акцент на дисциплину - это залог успеха во всем в ближайшие месяцы.
Стрелец (Дхану) - в фокусе любовь, хобби, креатив, дети.
Рекомендации: хорошо развивать личностный бренд, и начинать стоит прямо сейчас.
Козерог (Макара) - в фокусе внутреннее состояние, мать, корни, жильё.
Рекомендации: уделите внимание эмоциональной устойчивости для дальнейшего финансового развития.
Водолей (Кумбха) - в фокусе смелость, обучение, маркетинг.
Рекомендации: начните вести свой блог, общайтесь с успешными людьми.
Рыбы (Мина) - в фокусе ресурсы, питание, деньги.
Рекомендации: нужно работать с самооценкой и уверенностью для дальнейшего роста и развития.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Читайте также:
- Китайский гороскоп на завтра 27 апреля: Крысам - страх, Петухам - споры
- Гороскоп на май 2025 для Близнецов: дальнее путешествие, новые цели и мечты
- Гороскоп на май 2025: назван знак зодиака, который ждет головокружительный успех
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред