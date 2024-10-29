'Начнется веселая жизнь': астролог раскрыл, что ждет Украину, РФ и США в ноябре

Ноябрь обещает быть неспокойным. Астролог Влад Росс предупредил о возможных революциях, войнах и хорошем знаке для Украины.

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Гороскоп на ноябрь 2024 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Кратко:

Полнолуние 16 ноября будет более-менее благоприятным

Вхождение Плутона и знак Водолея уже неоднократно заканчивалось для России проигранными войнами, и в этот раз может произойти так же

Выборы в США могут спровоцировать гражданскую войну

Полнолуние 16 ноября будет относительно благоприятным, но в то же время нестабильным. Эта фаза месяца повлечет обострение эмоций, стремление к переменам и независимости. Таким прогнозом поделился астролог Влад Росс.

"Если в начале месяца в Грузии начнется революция, то ее кульминация будет на полнолуние: именно в это время могут быть свергнуты все нынешние политики - Иванишвили и другие", - отметил он.

Середина ноября также отметится оппозицией Урана к Солнцу, которая принесет непредсказуемые события, неожиданные решения и изменения. Росс подчеркнул, что в это полнолуние сложно будет что-либо контролировать.

"На это время лучше не назначать важных операций, они противопоказаны 14-18 ноября", - добавил астролог.

Особое внимание Росс уделил Плутону, который 19 ноября входит в знак Водолея и будет оставаться там в течение следующих 20 лет. По словам астролога, Водолей имеет связь с Россией, а Плутон, символизирующий разрушение и трансформацию, может указывать на важные изменения в стране.

"Хочу отметить, что всегда, когда Плутон входит в Водолея, россияне проигрывают крымские войны. Это вхождение Плутона не должно стать исключением, и войну за Крым Россия проигрывает", - сказал он.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс поделился прогнозом на ноябрь-2024 и рассказал о важных событиях месяца:

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Вхождение Плутона в Водолей также может принести значительные события для Соединенных Штатов. Росс считает, что такая позиция Плутона является знаковой для США, ведь именно при ней страна обрела независимость. Он предполагает, что следующие выборы могут вызвать масштабное противостояние, в котором могут принять участие значительная часть населения.

"Очень вероятно, что на выборах победит Харрис, Трамп не согласится с результатами подсчета голосов - и США охватит гражданская война. Многие американцы могут выйти на улицы с винтовками, и 6 января 2021 года, то есть штурм Капитолия, может показаться лишь цветочками, а ягодки мы увидим сейчас: противостояние, взрывная борьба и прочее - все это возможно в ноябре", - добавил Росс.

Кроме этого, с вхождением Плутона в Водолея "начнется крайне веселая жизнь" у двух знаков зодиака - Водолея и Льва. По словам астролога, эти знаки получат большое количество энергии.

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