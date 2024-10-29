Гороскоп на ноябрь: битва жаб и гадюк в Кремле, война в США и добрый знак для Украины

Ноябрь-2024 обещает быть сложным месяцем, когда инициатива будет наказуема, а многие дела будут заморожены.

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Астролог Влад Росс рассказал, что принесет ноябрь 2024 года Украине, США и каждому из нас / Главред

Ноябрь 2024 года пройдет под влиянием замораживающего Сатурна. В астрологии эта планета – символ холода и мороза. Весь месяц Сатурн будет медленно разворачиваться, потому этот период обещает быть весьма спокойным и неторопливым. В ноябре чаще нужно будет созерцать. Благоприятное время для медитации.

Главное в ноябре – не напортачить, проявив излишнюю активность. Именно в этом месяце инициатива будет наказуема.

Ноябрь не будет благоприятен для активной деятельности. Тем более, в этот период не стоит менять работу или профессию, поскольку это будет замена шила на мыло. Особенно не стоит этого делать в конце ноября.

Ретроградный Меркурий. Конец месяца будет неблагоприятен для решения денежных вопросов, поскольку после 25 ноября Меркурий вновь станет ретроградным. После этой даты также не стоит делать покупки. Зато это время идеально подойдет для избавления от хлама и ненужных вещей, а также для того, чтобы сделать ремонт.

В конце ноября мир накроет вторая волна финансового кризиса. Может рухнуть рынок ценных бумаг. Может очень серьезно обвалиться рубль. Также будут неоднозначные ситуации с биткоином, поэтому лучше сплавить его по старой цене до середины месяца, а затем купить его на самой нижней планке.

Так что весь ноябрь будет на статичном Сатурне, особенно в середине месяца, а в конце – все планы могут разрушаться и все дела сыпаться из-за ретроградного Меркурия.

Марс в оппозиции к Плутону. Ноябрь начнется новолунием, которое состоится 1-го числа. В этот день Марс будет в оппозиции к Плутону. Первые десять дней месяца Марс будет в такой позиции, и это будет наиболее опасный период месяца в плане атак России дронами, ракетами и шахедами. И как раз в это время будут выборы в трех странах: США, Молдове и Грузии. Марс в оппозиции к Плутону, прежде всего, указывает на борьбу упрямства, военные действия, а также взрывы. Нас ждет серьезное противостояние, большая битва. Этот период будет на редкость конфликтным, напряженным, упрямым, драчливым. Много кто будет идти на принцип и стоять на своем в это время. Очень вероятны конфликты с соседями в эти даты, но их нужно всячески избегать, иначе есть риск докатиться до больших разбирательств.

С другой стороны, эти дни будут благоприятны для подковерной борьбы в Кремле. И одна из башен Кремля в это время может перевернуть другую башню. Там будет битва жаб с гадюками.

1-10 ноября лучше отойти в сторону, не решать конфликтные вопросы. Ведь в это время крайне вероятны взрывные революционные движения. Например, в Грузии. На таком аспекте, по моему прогнозу, в Грузии вспыхнет революция, в результате которой "Грузинская мечта" (она же российская) может быть свергнута с пьедестала власти.

Как раз в эти даты будут выборы в США и второй тур выборов Молдове. В любом случае, справедливость в этом месяце должна восторжествовать, поэтому демократические политики должны будут одержать победу во всех странах.

Однако в повседневной жизни в первую декаду ноября легко будет нарваться на конфликты. А с 11-го числа напряжение начнет спадать.

Нептун в квадрате к Венере. 8-10 ноября будет большая финансовая неразбериха, когда Нептун будет в квадрате к Венере – планете финансов. Поэтому очень вероятны финансовые разочарования, обманы на деньги. В это время нельзя подписывать никаких долгосрочных и долговременных контрактов.

Кроме того, 8-10 ноября нельзя вступать в брак. Если у вас назначена свадьба на эти дни, лучше отменить дату бракосочетания.

Также в эти дни существует опасность ДТП, несчастных случаев.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс поделился прогнозом на ноябрь-2024 и рассказал о важных событиях месяца:

Статичность Сатурна. 8-23 ноября Сатурн будет статичен, он будет постепенно переходить из ретроградного движения в директное. Это будет период задержек и торможения, могут опаздывать посылки. Напор в этот период мало чем поможет, поэтому лучше не сопротивляться и принимать обстоятельства.

В общем, ноябрь будет непростым месяцем.

Полнолуние. Полнолуние 16 ноября будет более-менее благоприятным. Это время резких сдвигов, поворотов, обострения, жажды независимости. Если в начале месяца в Грузии начнется революция, то ее кульминация будет в полнолуние: именно в это время могут быть свергнуты все нынешние политики – Иванишвили и прочие.

В середине ноября Уран в оппозиции к Солнцу может принести перемены, внезапные решения, неожиданные поступки.

Также в это полнолуние сложно будет что-либо контролировать. Поэтому на это время лучше не назначать важных операций, они противопоказаны 14-18 ноября.

Плутон в Водолее на 20 лет. 19 ноября Плутон войдет в знак Водолея, а это знак, связанный с Российской Федерацией. А Плутон – это символ смерти и разрушения. Плутон будет оставаться в Водолее 20 лет.

Хочу отметить, что всегда, когда Плутон входит в Водолея, русские проигрывают крымские войны. Это вхождение Плутона не должно стать исключением, и войну за Крым Россия проиграет.

Также на Плутоне в Водолее происходят судьбоносные события для США. В свое время именно при таком положении Плутона США стали государством. Потому в ближайшее время возможны важные события в Штатах. Очень вероятно, что на выборах победит Харрис, Трамп не согласится с результатами подсчета голосов – и США охватит гражданская война. Многие американцы могут выйти на улицы с винтовками, и 6 января 2021 года, то есть штурм Капитолия, может показаться лишь цветочками, а ягодки мы увидим сейчас: противостояние, взрывная борьба и прочее – всё это возможно в ноябре.

Также в связи с вхождением Плутона в Водолея начнется крайне веселая жизнь у двух знаков зодиака – Водолея и Льва. Такое положение Плутона будет давать этим двум знакам зодиака множество энергии и сил.

Самые удачные дни ноября. Благоприятных чисел для встреч, решения важных вопросов и юридических дел в ноябре 2024 года будет всего два – 23 и 24 ноября. Не ошибетесь, если важные мероприятия или дела назначить на эти даты. Тем более, 22 ноября Солнце войдет в знак Стрельца, а это значит расширение, новые возможности. Да и Меркурий уже будет в зодиакальном знаке, связанном с переговорами и юридическими делами.

Из-за статичного Сатурна первая неделя ноября идеально подойдет для серьезной внутренней работы, развития стойкости, целенаправленности, силы воли, определения жизненных целей. Поэтому важно не пропустить первую неделю месяца. Если вы хотите продвинуть себя в обществе, первые числа ноября будут для этого благоприятны.

8-12 и 25-30 ноября ни в коем случае нельзя делать покупки: 8-12-го вы просто купите ненужный или некачественный товар, а 25-30-го – любые купленные гаджеты и прочая техника долго не прослужат.

1-5 и 15-17 ноября лучше не отправляться в дорогу, поскольку это два катастрофических периода этого месяца. Самый большой пик аварийности – 19-21 ноября.

Венера, планета любви и счастья, в этом месяце будет способствовать построению долгосрочных планов, находить вторую половинку на всю жизнь, особенно после 11-го числа, либо возвращать любимого человека, с которым по каким-то причинам раньше расстались. Венера в Козероге будет создавать возможность для очень серьезных отношений, которые приведут к браку. Усиление чувств произойдет на ретроградном Меркурии 25-30 ноября. Поэтому это очень удачный период, чтобы вернуть своего любимого человека или утраченную любовь.

25 и 26 ноября – самые неблагоприятные дни для подписания важных документов и начала путешествий. Также в эти даты неблагоприятно сдавать экзамены.

А вот что касается работы над диссертацией, долговременными трудами, написанием книг, то наиболее благоприятное время – 8-23 ноября.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Добрый знак для Украины. 12 ноября Белая Луна, светлая кармическая точка гороскопа, войдет в знак Тельца, то есть знак Украины. Белая Луна – это ангел-хранитель. И с 12 ноября она на семь месяцев войдет в Тельца, и это будет благоприятное время для того, чтобы остановить войну. Белая Луна олицетворяет веру, мягкость, доброту, везение, счастье. Она ориентирует людей на прочность, стремление заработать, накопить ресурсы, постоянство, психическое здоровье. Украина всё ближе и ближе к победе. Белая Луна в ноябре, наш ангел-хранитель, должна спасти Украину. Ноябрь – это тот месяц, когда наконец может случиться перелом в этой ужасной войне.

Марс во Льве. В начале ноября Марс будет в знаке Льва, и он будет способствовать творческим порывам. Поэтому люди творческих профессий и рекламщики смогут себя реализовать в обществе. Этот период будет сохраняться до 25 ноября. Поэтому 4-25 ноября нужно стремиться заявить о себе в обществе. Также это прекрасное время для того, чтобы запустить первые предвыборные ролики. А Украина уверенно приближается к выборам, ведь если на Белой Луне война будет остановлена, весной у нас могут пройти выборы. Наверное, Валерий Залужный с его книгой "Моя война" допустил фальстарт – лучше бы он выпустил эту книгу после 4 ноября.

Самый непростой период со множеством сложных ситуаций в дороге нас ждет 24 и 25 ноября, когда Марс образует напряженный аспект с Сатурном.

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