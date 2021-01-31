Навальный выйдет на волю после кровавого бунта в 2021 году – астролог

Астролог рассказал о дальнейшей судьбе Навального / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный выйдет из тюрьмы только в результате кровавой революции в России. Вероятнее всего, все эти события произойдут уже в 2021 году. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог считает, что в России сейчас сбывается древнее пророчество монаха Авеля, жившего в XVI веке, в котором говорится, что "после карлика с темным лицом и придут самые страшные для Руси десять царей на час, десять человек со шлемом и забралом", которые не будут раскрывать своего истинного лица.

По словам Росса, пророчество гласит, что "безликий меченосец, закованный в кольчугу", придет первым.

"Похоже, что речь шла именно о Навальном, а слова о "закованном в кольчугу" следует понимать, как "помещенный в тюрьму", "взятый под стражу". Также в пророчестве говорится, что из-за этого человека прольется много крови, что можно толковать так: из-за Навального в России может случиться жесткий бунт", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеРусский бунт и уход Путина: астролог предсказал судьбу России в 2021 году"Человек из болота" – именно так, по словам астролога, говорил монах Авель о том, кто придет в России к власти.

"Мы все помним события на Болотной площади в Москве… Другая деталь, которую добавляет к образу пророк – "глаза его отливаются зеленью". Во-первых, глаза Навального какие-то страшные, у него тяжелый взгляд, во-вторых, "отливаются зеленью" – это значит "доллары", то есть Навальный – агент спецслужб Запада. "Он будет у власти, когда сойдется пятерка" – в 2021 году Навальному как раз будет 45 лет", – рассказал Росс.

Кроме того, астролог добавил, что Авель отмечал: у этого человека "была смертельная рана, но она исцелена; он упал, но снова поднялся до недосягаемых высот и стал мстить всем за свое унижение".

"Это значит, что Навальный практически умер, но воскрес, и он будет мстить Путину. "И будет великая кровь – через три, через семь и через падение", – говорил Авель. Но значение этой части пророчества пока что остается загадкой", – пояснил Влад Росс.

Читайте такжеСбудется пророчество о карлике: астролог сулит Путину смерть в бункереПо прогнозу Росса, в России неизбежен бунт, революция, в результате которой прольется много крови, а Навальный будет оставаться в тюрьме, пока его не вызволит русский бунт.

"Навального посадили в тюрьму всерьез и надолго. Похоже, он станет вторым Ходорковским. Он будет в неволе до тех пор, пока не осуществится еще одно пророчество о том, что человек на белом коне сменит власть в России. А, как известно, в марте якутский шаман Александр Габышев на белом коне собирается пойти на Москву, на Кремль, а двигаться будет через Алтай, чтобы там набраться чистой энергии. И за собой он, конечно же, будет вести людей. Так что Россию в 2021 году ждут интересные события", – отметил астролог.

У Навального есть шанс выйти из тюрьмы после бунта, что, скорее всего, случится осенью 2021 года, добавил Росс.

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