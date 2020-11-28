Назван самый большой неудачник декабря по знаку Зодиака

Скорпион – самый большой неудачник декабря 2020, спрогнозировал Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака и предупредил, что самыми большими неудачниками будут Скорпионы.

Скорпионам грозят проблемы со здоровьем, им стоит опасаться несчастных случаев и аварий, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что Скорпионы могут попасть в ДТП вблизи затмения (14 декабря будет солнечное затмение).

Росс добавил, что люди, рожденные под этим знаком Зодиака, могут поссориться со второй половинкой.

"…В декабре у Скорпиона на работе может случиться буча, потому ему лучше не опаздывать, четко распределять и выполнять задачи, поставленные начальством, иначе его могут уволить", – посоветовал эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что Скорпион – самый гневливый знак Зодиака.

Астролог отметил, что представители этого знака Зодиака никогда ничего не прощают и больше всего ненавидят предательство.