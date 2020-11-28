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Назван самый большой неудачник декабря по знаку Зодиака

28 ноября 2020, 05:05

Водный знак Зодиака может попасть в ДТП и поссориться со второй половинкой, предупредил астролог.

Росс спрогнозировал, что Скорпион – самый большой неудачник декабря 2020 – Гороскоп на декабрь 2020 Скорпион
Скорпион – самый большой неудачник декабря 2020, спрогнозировал Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака и предупредил, что самыми большими неудачниками будут Скорпионы.

Скорпионам грозят проблемы со здоровьем, им стоит опасаться несчастных случаев и аварий, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что Скорпионы могут попасть в ДТП вблизи затмения (14 декабря будет солнечное затмение).

Росс добавил, что люди, рожденные под этим знаком Зодиака, могут поссориться со второй половинкой.

"…В декабре у Скорпиона на работе может случиться буча, потому ему лучше не опаздывать, четко распределять и выполнять задачи, поставленные начальством, иначе его могут уволить", – посоветовал эксперт.

Знак Зодиака Скорпион

В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.

Скорпион гороскоп Скорпион гороскоп на декабрь 2020
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