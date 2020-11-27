Одному знаку Зодиака в декабре светит несказанный фарт – астролог

В декабре 2020 несказанный фарт светит Водолеям, сообщил астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года и поделился, что знаку Зодиака Водолей спрогнозирован несказанный фарт.

Водолеям особенно будет фартить ближе к концу декабря, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что у представителей этого знака Зодиака непременно будет успех в карьере, возможно получение внушительных регалий и широких возможностей.

"…Поскольку две самые мощные и большие планеты солнечной системы – Сатурн и Юпитер – входят в знак Водолея, именно этому знаку Зодиака будет несказанно фартить в декабре…", – сказал эксперт.

Росс добавил, что для Водолеев главное – постоянно находиться в движении – быть в разъездах, налаживать новые контакты, завязывать дружбу с коллективами, создавать ассоциации.

Читайте такжеАстролог назвал лучших удаленных работников по знаку Зодиака"…Водолей в декабре откроет для себя широчайшие горизонты. Благоприятная ситуация сложится для него и в любви: декабрь станет отличным временем, чтобы признаться в любви или сделать предложение руки и сердца", – поделился астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что Водолеи не переносят в людях стервозность.

Астролог отмечал, что представители этого знака Зодиака всегда спокойны, и нужно очень постараться, чтобы вывести их из себя.