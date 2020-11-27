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Одному знаку Зодиака в декабре светит несказанный фарт – астролог

27 ноября 2020, 08:59

Воздушному знаку Зодиака стоит постоянно находиться в движении, посоветовал эксперт.

В декабре несказанный фарт спрогнозирован Водолеям – Гороскоп на декабрь 2020 Водолей
В декабре 2020 несказанный фарт светит Водолеям, сообщил астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года и поделился, что знаку Зодиака Водолей спрогнозирован несказанный фарт.

Водолеям особенно будет фартить ближе к концу декабря, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что у представителей этого знака Зодиака непременно будет успех в карьере, возможно получение внушительных регалий и широких возможностей.

"…Поскольку две самые мощные и большие планеты солнечной системы – Сатурн и Юпитер – входят в знак Водолея, именно этому знаку Зодиака будет несказанно фартить в декабре…", – сказал эксперт.

Росс добавил, что для Водолеев главное – постоянно находиться в движении – быть в разъездах, налаживать новые контакты, завязывать дружбу с коллективами, создавать ассоциации.

Читайте такжеАстролог назвал лучших удаленных работников по знаку Зодиака"…Водолей в декабре откроет для себя широчайшие горизонты. Благоприятная ситуация сложится для него и в любви: декабрь станет отличным временем, чтобы признаться в любви или сделать предложение руки и сердца", – поделился астролог.

Знак Зодиака Водолей

Всего есть 12 знаков Зодиака. Водолей – один из трех воздушных знаков Зодиака.

Водолеями считаются люди, которые родились с 20 января по 18 февраля.

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