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Станет ясно, кто друг, а кто враг: что сулит Весам гороскоп на июнь 2021

Влад Росс

Астролог

31 мая 2021, 02:14

Своей подозрительностью и недоверчивостью Весы могут оттолкнуть людей, которые их любят.

Астролог составил подробный гороскоп для знака Весы
Астролог рассказал, чем июнь 2021 будет непрост для Весов / sobakidendy-news.ru

Июнь для Весов будет уравновешенным периодом – ни хорошим, ни плохим. В первом месяце лета представителям этого зодиакального знака предстоят романтические переживания, любовные похождения и высокие чувства. Правда, от майских наивно-восхищенных отношений не останется и следа. Какое-какие события прошлого периода перевели идеалистические картинки платонической любви в жесткую реальность мира страстей, и теперь милая ложь более не будет ни утешать, ни обольщать Весов. Гораздо более возбуждающее действие на них будет оказывать откровенная и пылкая истина.

Любопытно, что все вышесказанное будет иметь отношение не только к области чувств и личных отношений, но и проявится в сфере деловых интересов, правда, в меньшей степени.

Читайте такжеПроблемы с деньгами и удача в любви: гороскоп для Весов на апрельВсе, что касается взаимоотношений с людьми, будет играть с Весами в перевертыш, из-за чего может возникнуть целый ряд неприятных ситуаций. В итоге вряд ли Весы сумеют получить то, чего желают. Последствием такого положения дел станет стремление представителей этого знака к детальному расследованию причин своих неудач, делая их подозрительными и недоверчивыми.

Все это очень огорчит тех, кто искренне любит Весов, причем настолько, что они могут отойти от в сторону. Зато недоброжелатели с радостью включатся в игру, затеянную Весами. Разглядеть, кто друг, а кто враг, будет несложно, если Весы начнут проще относиться к жизни и отказаться от своих иллюзий. В этом случае Весы ждет множество ситуаций, которые смогут доставить им истинное наслаждение.

Пиковые события первого летнего месяца придутся на первую и третью декады июня. В первой декаде месяца Весы получат некие сведения, которые окажут совершенно неожиданное влияние и заставят пересмотреть планы. А третья декада будет ознаменована кардинальными переменами в домашнем окружении и деловой сфере.

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