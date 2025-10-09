Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Нежность, понимание и страсть: 5 знаков зодиака, которые становятся лучшими женами

Сергей Кущ
9 октября 2025, 10:50
79
Эти пять знаков — настоящие вдохновительницы, способные превратить отношения в гармоничный союз, где царят взаимопонимание, забота и искренние чувства.
5 знаков зодиака, которые становятся лучшими женами
5 знаков зодиака, которые становятся лучшими женами / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Жены-Скорпионы живут эмоциями
  • Жены-Тельцы — это символ спокойствия и постоянства

В астрологии есть знаки, которые особенно выделяются своей верностью, теплотой и способностью строить прочные, гармоничные отношения. Женщины, рожденные под этими знаками, не просто спутницы жизни — они настоящие хранительницы домашнего очага, умеющие создавать уют, стабильность и любовь.

Рак — хранительница уюта и эмоционального тепла

Женщины-Раки известны своей заботливой и сердечной натурой. Они чувствуют близких буквально интуитивно и всегда готовы поддержать, утешить и окружить вниманием. В браке Рак становится надежной опорой и нежной спутницей, способной создать атмосферу безусловной любви. Дом женщины-Рака — место, куда всегда хочется возвращаться.

видео дня
Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион — страсть, верность и преданность

Жены-Скорпионы живут эмоциями. Они любят глубоко и искренне, не терпят фальши и обмана. Если Скорпион открывает сердце, то делает это навсегда. В браке они становятся мощной поддержкой для своего партнера — готовы пройти с ним и через трудности, и через радость. Их страсть и преданность делают отношения живыми и насыщенными.

Дева — идеальная хозяйка и надежная партнерша

Женщины-Девы — воплощение порядка, практичности и преданности. Они знают, как создать гармонию в отношениях и поддерживать стабильность в доме. Благодаря внимательности к деталям и чуткому подходу, жены-Девы умеют находить решения даже в сложных ситуациях. Их надежность и забота делают их настоящими хранительницами семьи.

Телец — опора, стабильность и нежность

Жены-Тельцы — это символ спокойствия и постоянства. Они верны своим принципам и людям, которых любят. Телец умеет создавать ощущение безопасности и уюта, превращая совместную жизнь в пространство гармонии. Их любовь проявляется через заботу, верность и способность поддерживать партнера в любых обстоятельствах.

Рыбы — нежность, понимание и душевная глубина

Женщины-Рыбы — одни из самых чутких и романтичных натур зодиака. Они тонко чувствуют настроение близких, умеют прощать и всегда готовы к диалогу. В браке Рыбы создают атмосферу эмоционального тепла и доверия. Их мягкость и интуитивное понимание партнера делают их идеальными женами, способными превратить обычную жизнь в историю о любви.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Любой ценой": русским поставлена задача срочно взять Покровск - Зеленский

"Любой ценой": русским поставлена задача срочно взять Покровск - Зеленский

11:34Фронт
Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом

Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом

11:31Война
Страны НАТО обсуждают вооруженный ответ на провокации Путина в Европе - FT

Страны НАТО обсуждают вооруженный ответ на провокации Путина в Европе - FT

10:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Последние новости

12:31

Почему нельзя говорить "кардиограмма сердца": все делают одну серьезную ошибку

12:01

"Сложный период": предательница Наташа Королева высказалась о разводе

11:57

Что посадить на зиму, чтобы весной собрать первый урожай: лучшие овощи и зеленьВидео

11:55

"Молитвами оберегаем": сын известного актера ушел добровольцем в ВСУ

11:34

"Любой ценой": русским поставлена задача срочно взять Покровск - Зеленский

Война в Украине завершится в течение года, но при одном условии - ЖмайлоВойна в Украине завершится в течение года, но при одном условии - Жмайло
11:31

Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом

11:24

Tomahawk против Кремля: Жданов сказал, как Украина могла бы обрушить энергетику РФ

11:13

Китайский гороскоп на завтра 10 октября: Тиграм - срывы, Кроликам - жертвы

10:53

Страны НАТО обсуждают вооруженный ответ на провокации Путина в Европе - FT

Реклама
10:50

Нежность, понимание и страсть: 5 знаков зодиака, которые становятся лучшими женами

10:40

Кадры из скорой: известная певица Lida Lee попала в серьезное ДТП

10:32

Молчун Игорь Николаев оставил семью - что произошло

10:32

"Повреждения значительные": РФ атаковала объект ДТЭК, люди остались без света

10:31

Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал условие

10:00

"Мира уже нет": в США не заметили, что Европа находится в состоянии войны – CNN

09:58

Удар по железной дороге: в Украине изменили движение поездов, есть задержки

09:37

Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: что сказалВидео

09:21

"Горит дедлайн": майор запаса рассказал об обострении на ключевом направлении

09:16

Красивые и стильные: Пугачева и Галкин удивили публичным появлением

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 октября (обновляется)

Реклама
08:38

Карта Deep State онлайн за 9 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

От "четырёх областей" к линии фронта: Арестович срочно изменил свой "мирный план"Видео

08:30

Воссоединение бывших: Юрий Никитин заговорил о юбилее со Славой Каминской

08:26

Атакованы порт и энергетика: Одесскую область охватили пожары, есть пострадавшиеФото

08:10

Топливный кризис в РФ набирает мощные оборотымнение

07:30

"Война в Газе закончилась": подписан первый этап мирного плана Трампа

06:44

Дроны атаковали Волгоградскую область РФ: горит газоперерабатывающий завод

06:10

Как Украина значительно расширила радиус своих ударов по РФмнение

06:00

Сын Нины Матвиенко рассказал тайну ее смерти - что произошло на самом деле

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 15 секунд найти 409

05:06

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

04:30

Подарок Вселенной: каких знаков зодиака ждет счастливый момент 9 октября

04:08

Назвать все - смогут единицы: ученые заявили о существовании девяти видов осадковВидео

03:30

Пятна и запах исчезнут: как правильно чистить кожаную куртку дома

02:30

Европу заморозит: катастрофический сценарий коллапса океанического течения

02:03

Популярная украинская певица рассказала о сложностях первой беременности: "Тело уже не твое"

01:30

79-летняя Шер переживает кризис с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

00:54

Десятки БпЛА и КАБов атакуют Сумщину: раздаются взрывы, есть раненые и погибшие

00:33

Целая дивизия и четыре бригады: РФ резко перебросила силы для начала нового наступления

00:21

Правительство приняло постановление: с кем Украина введет множественное гражданство

Реклама
08 октября, среда
23:54

Строгие запреты, которые нельзя нарушать: приметы 9 октября

23:51

"Корявая была встреча": Лилия Подкопаева высказалась об отце-россиянине

22:59

Добропольская операция ВСУ: Зеленский раскрыл реальные цифры потерь оккупантов

22:55

"У меня отошли воды": женщина родила в прямом эфире на глазах у 29 тысяч человек

22:41

Изменит ли блэкаут в Москве ход войны - эксперт развенчал иллюзии

22:30

Известная украинская актриса нарушила молчание после тревожных новостей о здоровье

22:27

Трех знаков зодиака накроет волна удачи в октябре - кого ждет фаза счастья

22:22

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

22:19

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

22:17

С казацких времен в Днепре была улица с "московским следом": какое ее новое название

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять