Ни хорошо, ни плохо: 4 знака зодиака, для которых 2025 год будет нейтральным

События 2025 года позволят Тельцам мыслить по-новому в будущем, а у Львов будет уходить много времени на восстановление ресурсов и энергии.

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Влад Росс рассказал, что ждет Тельцов, Рыб, Львов и Дев в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

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Астролог Влад Росс составил гороскоп 2025 и рассказал, какие знака зодиака проведут год относительно спокойно - без ударов и потрясений. Но тем не менее временами будет довольно непросто. Таких знаков зодиака всего четыре - это Телец, Рыбы, Лев, Дева.

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Гороскоп 2025 - Телец

Как рассказал Росс в интервью Главреду, в первой половине 2025 года Телец будет избирательно подходить к кругу общения. В связи с работой или по другим причинам он будет меньше внимания уделять друзьям и общению. Будут периоды, когда Тельца одолеет желание уединиться и не общаться ни с кем. Это связано с тем, что Сатурн войдёт в 12-й дом гороскопа Тельца.

С другой стороны, у представителей этого знака зодиака начнут вырисовываться новые финансовые перспективы. В частности, Тельцы могут заняться совершенно новым видом деятельности, либо будут первые попытки заработать деньги по-новому. Особенно это касается первого полугодия, когда Телец должен успеть внедрить какие-то новые проекты, пока Юпитер будет ещё в Близнецах, то есть до 10 июня. В это время велика вероятность обзавестись новым источником заработка, причём весьма перспективным.

В любом случае, первая половина 2025 года у Тельца хороша для расширения финансовых возможностей. Да и в целом, первое полугодие у Тельца весьма удачно и пройдёт под знаком "плюс".

Вторая половина 2025 года у Тельца больше подойдёт для общения и получения новых знаний. В это время возможны дальние поездки и переезды, знакомства и расширение близкого круга общения, новые связи и контакты. Телец может найти своего избранника (или избранницу) именно в этот период. Также во втором полугодии Телец может получить очень важную и ценную информацию. Кроме того, у Тельца может появиться какой-то новый навык: он может полностью перепрофилироваться, получить новую профессию. События 2025 года позволят Тельцу мыслить по-новому в будущем.

"Так что Тельца, с одной стороны, ждёт эмоционально очень сложный год, но с другой – интеллектуально прекрасный, когда представители знака могут достичь новых интеллектуальных свершений и иметь массу новых полезных взаимодействий. В этом году Телец может полностью отсечь свой привычный круг общения и перейти в совершенно новую социальную среду, оказавшись в новом коллективе единомышленников", - прогнозирует Росс.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Тельцом в 2025 году: поиск благодетелей, единомышленников и покровителей, которые смогут поддержать в реализации творческих замыслов. Поэтому всё, что касается искусства, творчества, актёрской деятельности, игры, вокала, концертной деятельности и гастролей, будет удаваться. А главное – Тельцу благоприятно открывать YouTube-каналы, продвигать себя в обществе, рекламировать свою работу.

Любое творчество Тельца будет проходить оценку, но не стоит этого бояться, поскольку люди в основном будут хорошо оценивать результат работы Тельца. Представителям знака нужно смело заявлять о себе, иначе они будут чувствовать нехватку радости в жизни.

Гороскоп 2025 - Лев

В первой половине 2025 года Юпитер будет создавать для Льва множество возможностей для расширения дружеского общения. В это время могут быть грандиозные проекты, новые планы, стартапы. Лев может стать популярным в обществе, начать дружить с уникальными личностями. Период до лета прекрасен для того, чтобы стать частью нового коллектива, для достижения важных осознаний и ведения активной социальной жизни.

Во втором полугодии Льву захочется больше заниматься собой и своими внутренними потребностями, а это далеко не всегда будет связано с активной деятельностью и социальной реализацией. Поэтому во второй половине 2025 года Лев смело может отправиться куда-нибудь на Бали, начать медитировать, почувствовать связь с космосом, отдыхать, релаксировать. Также в это время благоприятно погрузиться в психологию, формировать новые ценности, избавляться от ненужного хлама в жизни и просто выбрасывать ненужные вещи из дома. Юпитер будет увеличивать стремление к поиску себя и своего места, даст возможность для духовного роста и позволит осознать, какая жизнь на самом деле ваша, а где навязанные установки.

Сатурн завершает в 2025 году свой непростой путь по 8-у дому гороскопа Льва, то есть дому смерти и разрушений. В это время Лев ощущал больше ограничений, особенно в личной сфере и сексуальном плане, но в 2025-м представители знака постепенно придут к новым ощущениям. Лев поймёт, что всё, что произошло с ним в предыдущие годы, лишь укрепило его веру в себя и дало бесценный опыт. После того, как 25 мая Сатурн перейдёт в знак Овна, Лев может стать для кого-то духовным наставником, духовным лидером, проводником, учителем, миссионером. Вторая половина года может быть связана с новой миссией Льва – учить уму-разуму других людей.

В 2025 году Льву нужно усиленно накапливать опыт в сфере ресурсов и финансов, а также обратить внимание на инвестиции и вложения. Льву, как никому другому, может повезти в операциях с биткоинами, альткоинами и прочими цифровыми валютами. Много времени Льва будет уходить на восстановление ресурсов и энергии. Вероятнее всего, Лев будет использовать чужие финансы, в том числе кредиты и наследство других людей. Лев сможет мотивировать окружающих вкладывать деньги в его проекты, которые будут успешно реализовываться. Если Лев долгие годы судится за наследство, то в этом году он наконец сможет его получить.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп 2025 - Дева

В 2025 году Деве предстоит много времени и внимания уделять работе, профессиональному росту и карьерным продвижениям. Узел Кету находится в знаке Девы, поэтому, прорабатывая прошлый опыт, представители знака смогут добиться новых достижений в карьере, всё это будет взаимосвязано. Если у Девы в 2024-м были какие-то прорывы, то и в 2025-м продолжится рост. Если прорывов не было, то Деву ждёт карьерный рост, если она приложит усилия.

В целом, 2025 год для Девы обещает быть сложным – совсем неудачным его не назовешь, но будет непросто.

Работа позволит приобрести Деве много полезного опыта. Какие-то моменты будут её удивлять. Могут поступить необычные предложения по работе, или появится необходимость резко изменить направление в существующих проектах. Мир в ответ на движение Девы к цели может предлагать ей новых единомышленников, друзей, связи, компании, коллективы и стартапы. Дева может переехать в другой город или страну, чтобы устроиться на новую работу.

"Ограничения 2025 года могут сказывать на отношениях Девы. В последнее время Дева ощущала внутреннее одиночество либо испытывала холодность и отстранённость партнёра. Но некоторые представители знака могли принять для себя очень важные решения, которые выведут личную жизнь на новый уровень", - рассказал астролог.

Важной темой 2025 года для Дев будут оставаться отношения, и сейчас нужно будет разобраться, кого Дева хочет видеть рядом с собой. События нового года будут учить Деву устанавливать правильные связи и контакты. Девы, которые давно ищут свою вторую половинку, наконец смогут её обрести. Затмения могут дать представителям знака важные осознания относительно партнёрства, особенно в марте и сентябре. Дева может кардинально изменить жизнь, если будет правильно выстраивать отношения с собой и другими людьми.

Гороскоп 2025 - Рыбы

В 2025 году наконец Сатурн, символ большого несчастья, покинет знак Рыб, и случится это 25 мая. Потому лето у Рыб будет просто божественным, особенно после 10 июня. Июнь, июль и август у Рыб будут просто потрясающими. После этого Сатурн ненадолго вернётся в их знак зодиака. Но летом Рыбы будут чувствовать себя на коне и реализовывать все свои амбиции.

В 2025 году Рыбам придётся уделять много внимания дому и родственникам. Рекомендует заняться улучшением условий проживания, благоустройством жилища, делать крупные покупки. У Рыб может увеличиться количество родственников.

Второе полугодие будет отмечено приливом новых творческих занятий, могут появиться новые хобби. Благоприятно в это время путешествовать вместе с любимым человеком и детьми, искать вдохновение вдали от дома. Одинокие Рыбы в новом году могут встретить любовь всей своей жизни, особенно летом.

Год будет значительным для укрепления финансовых позиций Рыб. Вероятно, Рыбам предложат более ответственную должность, или они найдут более стабильное место работы. Если стабильный заработок у Рыб уже есть, то могут появиться лишние расходы, поэтому нужно учиться правильно распределять свои деньги, создавать более надёжную "подушку безопасности". Нельзя сорить деньгами, ведь в последующие годы вопрос создания финансовой стабильности станет ещё более важным и актуальным для Рыб.

2025-й будет важным периодом для всех представителей знака, поскольку это время счастья, творчества и духовного роста. Затмения будут происходить на оси личного развития и партнёрства Рыб, а это значит, что март и сентябрь будут эпохальными. Весна и осень – неплохой период, чтобы показать себя, опираясь на связи и партнёрство. Если Рыбы ещё не состоят в браке, то кармический брак может быть заключён весной или осенью 2025 года.

Смотрите видео - Гороскоп на 2025 год от астролога Влада Росса:

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