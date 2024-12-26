Год побед, перемен и прогресса: астролог рассказал, как достичь успеха в 2025-м

Победы в 2025 году могут быть достигнуты не с наскока, а в результате чётких и конкретных договорённостей, заявил Влад Росс.

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Гороскоп на 2025 год - прогноз Влада Росса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Вы узнаете:

Что будет с долларом и куда лучше инвестировать деньги

Почему важно слушать свой внутренний голос

Как избежать недоразумений и конфликтов

Астролог Влад Росс составил гороскоп 2025 и рассказал для каких начинаний следующий год подходит идеально, а что делать не рекомендуется, чтобы не потратить время впустую.

По словам астролога, в 2025 году будет приветствоваться креативный взгляд и решение надоевших проблем.

"Это год завершений и окончаний. В Год Змеи нас ждёт технический прогресс. Змея сосредоточена на получении новых знаний. Потому прогресс точно не будет стоять на месте, тем более, Уран войдёт в Близнецы 7 июля 2025 года (…) Прорыва можно ожидать в сфере искусственного интеллекта", - рассказал Влад Росс в в интервью Главреду.

Кроме того, 2025 год обещает стать временем перемен, мудрости, глубокого осознания. Он подарит множество шансов для роста и укрепления позиций в разных сферах.

"Поскольку символом года является дерево, в этот период проявятся мягкость и гибкость, а энергетика года очень позитивна. Кстати, в 2025 году можно ожидать укрепления доллара, что существенно скажется и на украинской экономике. А вот гривна не будет среди тех валют, которые в 2025-м будут крепки", - свидетельствует гороскоп на год.

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Змея в восточной традиции также является символом интуиции, трансформаций, мудрости, глубоких мыслей, стратегического мышления. Поэтому победы в 2025 году могут быть достигнуты не с наскока, а в результате чётких и конкретных договорённостей.

"И закулисная борьба, интриги и договорённости, в том числе относительно украинского фронта, могут быть гораздо важнее, чем официальные заявления политиков. В 2025 году решения лучше принимать, руководствуясь не столько логикой, сколько внутренним чутьём", - отметил астролог.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Для кого будет благоприятен 2025 год

По словам Росса, Деревянная Змея обладает особой энергией и стремится к гармонии, развитию, усиливает стремление к росту, помогает находить компромиссы и строить долгосрочные планы.

"2025 год будет благоприятен для тех, кто готов следовать советам своего внутреннего голоса. Интуиция станет важным инструментом, особенно в сложных и неоднозначных ситуациях", - рассказал ое.

Также Змея любит уравновешенность и не приемлет никаких дел с наскока, поэтому важно избегать крайностей в этом году.

"В 2025-м нужно обязательно находить баланс между личными и профессиональными интересами, материальными и духовными ценностями", - отметил специалист.

Чтоб избежать недоразумений, нужно проявлять честность и открытость.

С другой стороны, 2025 год пройдёт под влиянием планеты Меркурий. А это значит, что в этом году активизируется торговля и усилятся коммерческие способности. Это будет пик биткоинов и альткоинов, после чего они резко упадут в 2026 году.

2025 год будет идеальным временем для игры на бирже, торговли ценными бумагами, создания долгосрочных планов, проектов, в том числе финансовых.

Как писал Главред, ранее Влад Росс заявил, что новый 2025 год будет благоприятен для поиска новых решений в области работы, профессиональной деятельности.

Также астролог сказал, когда Россия должна сделать "жест доброй воли" и вывести войска.

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