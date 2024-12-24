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Астролог Влад Росс рассказал, для чего будет благоприятен 2025 год

Виталий Кирсанов
24 декабря 2024, 11:25
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2025-й будет прекрасен для возвращения к недоделанным делам, связанным с домом, семьёй, считает астролог.
Астролог, Влад Росс
Гороскоп на 2025 год от Влада Росса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

О чем говорит Влад Росс:

  • Людям понадобится серьёзный подход к поддержанию здоровья
  • Период хорош для благотворительности
  • Благоприятное время для возвращения украинцев домой

Новый 2025 год будет благоприятен для поиска новых решений в области работы, профессиональной деятельности, рутины, ведь знак Девы будет освещён Раху. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, в 2025 году людям понадобится серьёзный подход к поддержанию здоровья, в том числе и психического. Это благоприятный период для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни, правильно питаться, соблюдать диеты.

Также период хорош для благотворительности, развития у себя различных способностей и талантов, в том числе магических и астрологических.2025 год хорош для развития интеллекта, изучения новых дисциплин, расширения кругозора и открытия новых возможностей для перемещений.

Кроме того, 2025-й будет прекрасен для возвращения к недоделанным делам, связанным с домом, семьёй, особенно во второй половине года, после 10 июня, когда Юпитер войдёт в знак Рака.

"В это время украинцам благоприятно возвращаться домой, на Родину, ведь есть все основания ожидать, что новый год станет годом завершения конфликта, и Украина выстоит, победит. Впрочем, может быть, совсем война не закончится, а случится заморозка, в любом случае, "огнедышащая" часть войны завершится", - сказал астролог.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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