Астролог оценил перспективы жены Медведчука в политике

Астролог прогнозирует скорый переезд Медведчука и Марченко в Крым / УНИАН

Оксане Марченко, которая вместе с супругом Виктором Медведчуком попала под санкции Киева, после чего объявила о вступлении в ряды ОПЗЖ, не быть политиком и не жить на материковой части Украины. Об этом, комментируя Главреду перспективы Марченко в политике, рассказал астролог Влад Росс.

По мнению астролога, Оксана Марченко допустила серьезную ошибку, когда объявила о том, что идет в политику, "на стационарном Меркурии". Это был крайне неблагоприятный момент, убежден Росс.

К тому же, судя по гороскопу, жена Медведчука – совершенно не политик, считает астролог.

"Если такие персонажи, как Юлия Тимошенко и Маруся Зверобой, обладают жестким характером и решимостью, необходимыми для политика, то Марченко совершенно лишена этих качеств. Она – скорее, только фотомодель и журналистка. Супруга Медведчука – очень мягкая и спокойная, что обуславливает Венера в соединении с Солнцем, поэтому жесткости от нее точно ждать не стоит", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеСанкции против Медведчука: последствия для Зеленского, Украины и России

Астролог убежден, Оксана Марченко – лишь жена своего мужа, и ее гороскоп во многом похож на гороскоп Светланы Тихановской.

"Несмотря на то, что Тихановская выиграла выборы в Беларуси, президентом она так и не стала – у нее гороскоп не президента. Точно так же и у Оксаны Марченко: звезды говорят, что она не просто не сможет стать президентом – она не будет и политиком. Например, у нее Юпитер в соединении с Белой Луной, тогда как у политиков обычно наоборот – Юпитер с Черной Луной. Человек с Белой Луной в гороскопе не сможет находиться в политическом болоте. Также у нее Луна в Рыбах, причем в мягких аспектах – это говорит о том, что у нее никогда не хватит силы воли для преодоления препятствий на политической арене и выживания в политике", – рассказал Росс.

Читайте такжеСанкции против каналов Медведчука: грозит ли раскол ОПЗЖ

Тем не менее, в ОПЗЖ считают, что супруга Виктора Медведчука на следующих президентских выборах в Украине составит конкуренцию Владимиру Зеленскому. В частности, об этом заявил нардеп от этой политической силы Юрий Павленко. Однако астролог Влад Росс убежден, что этому не быть.

"Могу точно сказать: Оксана Марченко не пройдет даже во второй тур президентских выборов. С Зеленским на следующих выборах может встретиться во втором туре только человек, представляющий западные области Украины, а не восточные. В частности, это может быть Порошенко или Зверобой", – отметил Росс.

По прогнозу астролога, Оксана Марченко вместе со своим мужем в ближайший год переедет в Крым.

"Медведчуку будут предъявлены обвинения, ему будет грозить тюрьма, потому он вынужден будет уехать", – добавил Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.