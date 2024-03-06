Новолуние 10 марта: трех знаков зодиака посетит настоящее счастье

Эксперты по звездам составили гороскоп на новолуние и рассказали, кто в этот день станет счастливым.

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Трех знаков зодиака посетить настоящее счастье / коллаж: Главред, фото: скриншот instagram photograph_nata

Новолуние 10 марта в Рыбах года знаменует поворотный момент трансформации и омоложения. Его светлые объятия побуждают нас смело шагнуть в будущее, оставляя позади пережитки прошлых несчастий. Для трех знаков зодиака это небесное событие знаменует собой порог значительной метаморфозы, наполняя их новой энергией и решимостью.

Новолуние 10 марта - утешение

После недавних потрясений в жизни и отношениях, Весы должны найти утешение в нежном сиянии предстоящего новолуния. Этот небесный момент дает вам прекрасный шанс лицом к лицу противостоять своим самым глубоким страхам и неуверенности.Принятие значительных изменений в жизни часто оставляет нас незащищенными, подчеркивая необходимость проведения тщательного аудита собственной энергии. Установите более жесткие границы там, где это необходимо, и позвольте себе заняться самоанализом и исцелением. В настоящее время вы полны оптимизма и дальновидности. Тем не менее, крайне важно умерить этот энтузиазм осмотрительностью и осторожностью.

Новолуние 10 марта - омоложение

Стрелец, предстоящее новолуние предвещает фазу омоложения и порядка, подталкивая вас к принятию новых привычек, которые могут значительно улучшить ваш ежедневный ритм. Ваша внутренняя склонность к последовательности — ваш союзник в этот период, поэтому сейчас самое подходящее время для того, чтобы привить большее чувство дисциплины в ваших повседневных делах. Подумайте о практиках и расставьте приоритеты.

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Этот период знаменует собой путь к новым начинаниям, побуждая вас принять преобразующую силу дисциплины. Хотя это путешествие может потребовать жертв, результаты обещают быть полезными.

Новолуние 10 марта - пересмотр

Телец, предстоящее Новолуние обращает внимание на необходимость пересмотреть ваш подход к общим активам и динамике межличностной энергии. Признанный за надежность, вы часто служите опорой для друзей и близких. Тем не менее, крайне важно помнить, что ваша способность помогать другим зависит от ваших собственных резервов.

Эта лунная фаза призывает вас внимательно изучить свои пределы и установить четкие границы, особенно в ситуациях, когда вы раньше чувствовали себя перенапряженными. Подумайте о масштабах своей щедрости и определите, где разумно сказать "нет", чтобы сохранить свое благополучие.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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