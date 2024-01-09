Новолуние 11 января: три знака зодиака ощутят настоящее чудо в этот день

Уже совсем скоро наступит первое новолуние 2024 года. Главред расскажет, для кого это событие станет особенным.

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Три знака зодиака ощутят настоящее чудо в этот день / коллаж: Главред, фото: скриншот Инстаграм firs_ph, pexels

Под ярким светом предстоящего новолуния обычная связь может неожиданно перерасти в нечто большее, возможно, даже перейти в сферу тайного романа.

Волчье новолуние 11 января сможет изменить жизнь 3 знаков зодиака, а именно - подарить им приключения в личной жизни. Мы расскажем, для кого новолуние в январе 2024 года будет особенным.

Новолуние 11 января - тайный роман

Известные своим стойким характером Козероги обычно не уклоняются от разворачивающихся жизненных драм. Под влиянием новолуния, возбуждающего ваш внутренний мир, вы можете задуматься о тайном романе. Это не то решение, которое вы бы приняли легкомысленно, учитывая вашу глубокую признательность и преданность. Тем не менее, какая-то часть вас чувствует себя пойманной в ловушку причудливых желаний, и вы остро осознаете этот внутренний конфликт.

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Новолуние 11 января - беззаботность

Природа Рыб часто заставляет вас относиться к идее неверности с определенной степенью беззаботности. Мысль о том, что вас уличат в романе, не отпугивает вас и вы готовы пойти на такой риск. Вы замечаете определенную монотонность в ваших нынешних отношениях – отсутствие острых ощущений, приключений и, возможно, страсти – что заставляет вас жаждать большего. Интересно, что не только стремление к физическому удовлетворению приводит вас к идее тайных отношений.

Для вас, Рыбы, суть дела заключается во внимании и эмоциональной связи, которых вы жаждете. Вы жаждете кого-то, кто сможет вновь зажечь искру романтики, кто сможет окутать вас любовью и заставить вас почувствовать себя по-настоящему замеченным и ценным.

Новолуние 11 января - забытые чувства

Ваш нынешний эмоциональный ландшафт сложен и отмечен ожесточенной внутренней борьбой. Львов постоянно тянет к кому-то, кто не является вашим партнером, и это осознание вызывает в вас одновременно волнение и чувство вины. Предстоящее новолуние выдвигает эти чувства на передний план, усиливая искушение исследовать эту вновь обретенную связь. Несмотря на сильное очарование, вы не хотите начинать новые отношения или отказываться от тех, в которых находитесь. Вместо этого этот опыт заключается в том, чтобы почувствовать себя живым, оцененным и увиденным – эмоции, которые, казалось бы, угасли в вашем нынешнем партнерстве.

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