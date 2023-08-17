Новолуние в августе 2023: что каждому знака зодиака принесет Черная Луна

Это новолуние - особенное, так как Черная Луна - это соблазнительница, которая может показать темные стороны характера и проявить тайные желания.

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Гороскоп Таро на новолуние 16 августа - что ждет каждый знак зодиака / скриншот

Новолуние 16 августа 2023 года пройдет в знаке Льва. Его влияние можно будет ощутить в течение двух недель. Для всех, кто родился в период с 14 по 18 августа, новая Луна будет действовать двенадцать месяцев.

Это новолуние - особенное, так как Солнце соединяется с Черной Луной. Черная Луна - это соблазнительница, которая может показать темные стороны характера. Кроме того, наши тайные же могут прорваться наружу. Стоит быть осторожными, если у вас есть тайны, так как они могут открыться. Об этом рассказала на своем Youtube-канале астролог Анжела Перл и составила гороскоп по картам Таро для каждого знака зодиака.

Гороскоп Таро Овен

Карта 6 пентаклей

Финансовая карта. Вы получите прибыль. Если вы ожидаете деньги или просите их у кого-то, то вы их получите. Вам вернут долг. Деньги будут и приходить, и уходить.

Черная Луна может давать неожиданные сделки на большие деньги. Но будьте осторожны, так как могут активизироваться мошенники, поэтому все проверяйте. И если что-то окажется слишком хорошо, скорее всего, это обман.

Гороскоп Таро Телец

Карта 10 пентаклей

Хорошая денежная карта. Также это карта изобилия, семьи, покупки или продажи недвижимости.

В семье все будет хорошо. Вы будете отмечать что-то за праздничным столом.

Возможно, что некоторые Тельцы получат наследство.

Завершится проект, и вы получите хорошую прибыль.

Гороскоп Таро Близнецы

Карта Рыцарь кубков

Карта свиданий, встреч, романтических знакомств. Особенно это касается свободных Близнецов.

Вы получите сообщение от любимого человека или букет цветов. В целом, романтические дела сдвинутся с места. Появится новый человек. Вы сделаете следующий шаг.

В творческих делах также будет продвижение. Появится вдохновение и творческая идея.

Гороскоп Таро Рак

Карта Королева пентаклей

Вы получите хорошую сумму денег или подарок. Финансовая ситуация стабильная.

Королева также может означать женщину (Телец, Дева или Козерог - по гороскопу, по профессии - финансист, бухгалтер). Этот человек поддержит Раков.

Бизнес будет прибыльным. Откроются новые возможности. Раки будут немного сомневаться в своих силах.

Гороскоп Таро Лев

Карта Королева жезлов

Львы полны энергии и будут "зажигать". Получайте удовольствие от жизни, показывайте другим, как можно радоваться жизни. Такое радостное настроение продлится у Львов вплоть до полнолуния в конце месяца.

Гороскоп Таро Дева

Карта 4 жезлов

Карта стабильности, а также чего-то, что скрепляет. Вы будете делиться радостью с близкими и праздновать.

Вы найдете хорошую работу со стабильной зарплатой и приятным коллективом. Карта также говорит о свадьбе, браке, рождении ребенка.

Гороскоп Таро Весы

Карта Императрица

Карта щедрости и прибыли. Возможна новость о беременности. У вас созреет какая-то идея. Весы будут принимать и дарить подарки, а также получать от этого удовольствие.

Финансовая ситуация будут хорошей.

Гороскоп Таро Скорпион

Карта Рыцарь пентаклей

Финансовая ситуация сдвинется с места и будет прогресс.

Карта означает хорошую работу, клиента. Придут деньги, особенно если был финансовый застой.

Также Скорпионы могут отправится в поездку или будут присматривать себе машину. Но покупать ее стоит лишь поле 18 сентября, когда Меркурий развернется в прямое движение.

Гороскоп Таро Стрелец

Карта 4 кубков

Карта отдыха и бездействия. Наступит период ожидания. Настроение будет асоциальным. Вам не захочется проводить время с людьми. Вы уйдете в себя и будете чем-то расстроены.

Мужчина (по гороскопу Овен) может разочаровать Стрельцов.

Стрельцам нужно быть уверенными в себе и планировать свой следующий шаг.

Гороскоп Таро Козерог

Карта 7 кубков

Козероги выбирают между несколькими вариантами. Совет карты: нужно определиться и сфокусироваться на самом важном. Если вы будете распылять внимание, то ни к чему хорошему это не приведет.

Скорее всего вас никто не поддержит. Придется расчитывать только на себя.

Гороскоп Таро Водолей

Карта 6 мечей

Карта движения к лучшей жизни. Черная полоса закончилась. Вы наконец-то решились и увидели свет в конце тоннеля.

Это может быть поездка, переезд, переход с одной работы на другую, переезд с одной квартиры на другую, поездка в отпуск.

Гороскоп Таро Рыбы

Карта 3 пентаклей

Карта творчества, работы с клиентами, совместной деятельности.

Вы будете заниматься тем, что приносит деньги.

Рыбы могут заняться своим обучением, чтобы овладеть новыми навыкам и стать успешным.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

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