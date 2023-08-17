Новолуние в августе 2023: что каждому знака зодиака принесет Черная Луна

Новолуние 16 августа 2023 года пройдет в знаке Льва. Его влияние можно будет ощутить в течение двух недель. Для всех, кто родился в период с 14 по 18 августа, новая Луна будет действовать двенадцать месяцев.
Это новолуние - особенное, так как Солнце соединяется с Черной Луной. Черная Луна - это соблазнительница, которая может показать темные стороны характера. Кроме того, наши тайные же могут прорваться наружу. Стоит быть осторожными, если у вас есть тайны, так как они могут открыться. Об этом рассказала на своем Youtube-канале астролог Анжела Перл и составила гороскоп по картам Таро для каждого знака зодиака.
Гороскоп Таро Овен
Карта 6 пентаклей
Финансовая карта. Вы получите прибыль. Если вы ожидаете деньги или просите их у кого-то, то вы их получите. Вам вернут долг. Деньги будут и приходить, и уходить.
Черная Луна может давать неожиданные сделки на большие деньги. Но будьте осторожны, так как могут активизироваться мошенники, поэтому все проверяйте. И если что-то окажется слишком хорошо, скорее всего, это обман.
Гороскоп Таро Телец
Карта 10 пентаклей
Хорошая денежная карта. Также это карта изобилия, семьи, покупки или продажи недвижимости.
В семье все будет хорошо. Вы будете отмечать что-то за праздничным столом.
Возможно, что некоторые Тельцы получат наследство.
Завершится проект, и вы получите хорошую прибыль.
Гороскоп Таро Близнецы
Карта Рыцарь кубков
Карта свиданий, встреч, романтических знакомств. Особенно это касается свободных Близнецов.
Вы получите сообщение от любимого человека или букет цветов. В целом, романтические дела сдвинутся с места. Появится новый человек. Вы сделаете следующий шаг.
В творческих делах также будет продвижение. Появится вдохновение и творческая идея.
Гороскоп Таро Рак
Карта Королева пентаклей
Вы получите хорошую сумму денег или подарок. Финансовая ситуация стабильная.
Королева также может означать женщину (Телец, Дева или Козерог - по гороскопу, по профессии - финансист, бухгалтер). Этот человек поддержит Раков.
Бизнес будет прибыльным. Откроются новые возможности. Раки будут немного сомневаться в своих силах.
Гороскоп Таро Лев
Карта Королева жезлов
Львы полны энергии и будут "зажигать". Получайте удовольствие от жизни, показывайте другим, как можно радоваться жизни. Такое радостное настроение продлится у Львов вплоть до полнолуния в конце месяца.
Гороскоп Таро Дева
Карта 4 жезлов
Карта стабильности, а также чего-то, что скрепляет. Вы будете делиться радостью с близкими и праздновать.
Вы найдете хорошую работу со стабильной зарплатой и приятным коллективом. Карта также говорит о свадьбе, браке, рождении ребенка.
Гороскоп Таро Весы
Карта Императрица
Карта щедрости и прибыли. Возможна новость о беременности. У вас созреет какая-то идея. Весы будут принимать и дарить подарки, а также получать от этого удовольствие.
Финансовая ситуация будут хорошей.
Гороскоп Таро Скорпион
Карта Рыцарь пентаклей
Финансовая ситуация сдвинется с места и будет прогресс.
Карта означает хорошую работу, клиента. Придут деньги, особенно если был финансовый застой.
Также Скорпионы могут отправится в поездку или будут присматривать себе машину. Но покупать ее стоит лишь поле 18 сентября, когда Меркурий развернется в прямое движение.
Гороскоп Таро Стрелец
Карта 4 кубков
Карта отдыха и бездействия. Наступит период ожидания. Настроение будет асоциальным. Вам не захочется проводить время с людьми. Вы уйдете в себя и будете чем-то расстроены.
Мужчина (по гороскопу Овен) может разочаровать Стрельцов.
Стрельцам нужно быть уверенными в себе и планировать свой следующий шаг.
Гороскоп Таро Козерог
Карта 7 кубков
Козероги выбирают между несколькими вариантами. Совет карты: нужно определиться и сфокусироваться на самом важном. Если вы будете распылять внимание, то ни к чему хорошему это не приведет.
Скорее всего вас никто не поддержит. Придется расчитывать только на себя.
Гороскоп Таро Водолей
Карта 6 мечей
Карта движения к лучшей жизни. Черная полоса закончилась. Вы наконец-то решились и увидели свет в конце тоннеля.
Это может быть поездка, переезд, переход с одной работы на другую, переезд с одной квартиры на другую, поездка в отпуск.
Гороскоп Таро Рыбы
Карта 3 пентаклей
Карта творчества, работы с клиентами, совместной деятельности.
Вы будете заниматься тем, что приносит деньги.
Рыбы могут заняться своим обучением, чтобы овладеть новыми навыкам и стать успешным.
Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:
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