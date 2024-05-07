Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость

То, что вы начнете до 15 мая, даст результат через шесть месяцев - в полнолуние, которое пройдет в знаке Тельца, свидетельствует гороскоп Таро.

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Новолуние в мае 2024: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Новолуние 8 мая 2024 в знаке Тельца будет очень сильным. Влияние новой Луны особенно сильно почувствуют те, кто родился с 7 по 9 число. В жизни этих людей в течение ближайших 12 месяцев произойдут большие перемены, откроются новые возможности или появится новый человек. Все остальные знаки зодиака будут ощущать влияние новолуния в течение двух недель. То, что вы начнете до 15 мая, даст результат через шесть месяцев - в полнолуние, которое пройдет в знаке Тельца.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карта Паж мечей

Вы получите новую информацию, документы. Состоится знакомство, встреча.

Овны начнут обучение. Ждите новостей о детях или от детей.

В целом, в это новолуние Овнам желательно что-то планировать и начинать что-то новое.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карта Мир

Что-то глобально изменит вашу жизнь: брак, карьерный рост, продвижение по службе, переезд.

Вы перейдете на другой уровень. Завершается старый цикл вашей жизни и начинается новый. Вы созрели для новых возможностей, свидетельствует гороскоп Таро.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карта Справедливость

Начнется равное партнерство. Карта также означает брак или развод. То, что оформляется юридически. Вам понадобится совет специалиста (юриста, нотариуса, финансиста).

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карта Маг

Вам не стоит стесняться и бояться. Вы способны сделать первый шаг, показать себя, стать лидером.

У вас есть все ресурсы и наступает удачный момент для того, чтобы проявить все свои таланты и возможности.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карта 8 кубков

Львы находятся в поиске себя. Откроются новые перспективы, вы оставите насиженное место и отправитесь в новый путь.

Львам захочется открыть для себя другие горизонты. Есть пустота, которую нужно заполнить. Вы будете двигаться к новым целям и новым вершинам.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карта 10 кубков

Вы счастливы и делитесь своей радостью с другими. Вас ждет хорошая новость, праздник в кругу семьи, встреча с друзьями, новоселье.

Вы шли к цели долгое время, заслужили счастье и теперь хотите с кем-то им поделиться.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта Звезда

"Знайте, чего вы хотите, ведь желание может исполниться", - сказала таролог.

Она посоветовала сделать шаг в направлении своей мечты. Это очень важно на растущей Луне.

Кроме того, Весы могут оказаться в центре внимания.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карта 2 мечей

Карта сомнений. Вы в чем-то не уверены. У вас есть психологический страх перед какой-то ситуацией. В результате вы все же сделаете выбор, примете правильное решение и попадете точно в цель, свидетельствует Таро-прогноз.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карта Король мечей

Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) будет рядом с вами. Этот человек даст совет. Разговор будет неэмоциональный, деловой (юрист, финансист, бухгалтер).

У свободных Стрельцов может произойти романтическое знакомство с Близнецом.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карта 4 пентаклей

Карта стабильности, накоплений, инвестиций. Вы будете делать что-то для сохранения денег. В общем, Козероги будут чувствовать себя уверенно.

Таролог не советует давать деньги в долг, потому что деньги скорее всего не вернут.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карта Императрица

Карта прибыли, щедрости, подарков, беременности, красоты и комфорта.

Вы можете себе позволить что-то большее. Кто-то за вас заплатит или сделает вам подарок.

Вы возьмете на себя роль хозяйки. Будете что-то организовывать или принимать гостей.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карта Луна

Какая-то ситуация еще не до конца понятна. Придется немного подождать, чтобы все прояснилось.

Если вы планируете беременность, то в вашей семье скоро появится ребенок.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 8 мая 2024 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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