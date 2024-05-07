УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость

Анна Ярославская
7 мая 2024, 10:07
396
То, что вы начнете до 15 мая, даст результат через шесть месяцев - в полнолуние, которое пройдет в знаке Тельца, свидетельствует гороскоп Таро.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Новолуние в мае 2024: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Новолуние 8 мая 2024 в знаке Тельца будет очень сильным. Влияние новой Луны особенно сильно почувствуют те, кто родился с 7 по 9 число. В жизни этих людей в течение ближайших 12 месяцев произойдут большие перемены, откроются новые возможности или появится новый человек. Все остальные знаки зодиака будут ощущать влияние новолуния в течение двух недель. То, что вы начнете до 15 мая, даст результат через шесть месяцев - в полнолуние, которое пройдет в знаке Тельца.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карта Паж мечей

Вы получите новую информацию, документы. Состоится знакомство, встреча.

Овны начнут обучение. Ждите новостей о детях или от детей.

В целом, в это новолуние Овнам желательно что-то планировать и начинать что-то новое.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карта Мир

Что-то глобально изменит вашу жизнь: брак, карьерный рост, продвижение по службе, переезд.

Вы перейдете на другой уровень. Завершается старый цикл вашей жизни и начинается новый. Вы созрели для новых возможностей, свидетельствует гороскоп Таро.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карта Справедливость

Начнется равное партнерство. Карта также означает брак или развод. То, что оформляется юридически. Вам понадобится совет специалиста (юриста, нотариуса, финансиста).

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карта Маг

Вам не стоит стесняться и бояться. Вы способны сделать первый шаг, показать себя, стать лидером.

У вас есть все ресурсы и наступает удачный момент для того, чтобы проявить все свои таланты и возможности.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карта 8 кубков

Львы находятся в поиске себя. Откроются новые перспективы, вы оставите насиженное место и отправитесь в новый путь.

Львам захочется открыть для себя другие горизонты. Есть пустота, которую нужно заполнить. Вы будете двигаться к новым целям и новым вершинам.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карта 10 кубков

Вы счастливы и делитесь своей радостью с другими. Вас ждет хорошая новость, праздник в кругу семьи, встреча с друзьями, новоселье.

Вы шли к цели долгое время, заслужили счастье и теперь хотите с кем-то им поделиться.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта Звезда

"Знайте, чего вы хотите, ведь желание может исполниться", - сказала таролог.

Она посоветовала сделать шаг в направлении своей мечты. Это очень важно на растущей Луне.

Кроме того, Весы могут оказаться в центре внимания.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карта 2 мечей

Карта сомнений. Вы в чем-то не уверены. У вас есть психологический страх перед какой-то ситуацией. В результате вы все же сделаете выбор, примете правильное решение и попадете точно в цель, свидетельствует Таро-прогноз.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карта Король мечей

Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) будет рядом с вами. Этот человек даст совет. Разговор будет неэмоциональный, деловой (юрист, финансист, бухгалтер).

У свободных Стрельцов может произойти романтическое знакомство с Близнецом.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карта 4 пентаклей

Карта стабильности, накоплений, инвестиций. Вы будете делать что-то для сохранения денег. В общем, Козероги будут чувствовать себя уверенно.

Таролог не советует давать деньги в долг, потому что деньги скорее всего не вернут.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карта Императрица

Карта прибыли, щедрости, подарков, беременности, красоты и комфорта.

Вы можете себе позволить что-то большее. Кто-то за вас заплатит или сделает вам подарок.

Вы возьмете на себя роль хозяйки. Будете что-то организовывать или принимать гостей.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карта Луна

Какая-то ситуация еще не до конца понятна. Придется немного подождать, чтобы все прояснилось.

Если вы планируете беременность, то в вашей семье скоро появится ребенок.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 8 мая 2024 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Рак гороскоп на май гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

Китай обязался не продавать оружие России: Макрон сделал важное заявление

Китай обязался не продавать оружие России: Макрон сделал важное заявление

09:44 Мир
"Крымский мост больше не мишень": аналитики назвали причину - The Independent

"Крымский мост больше не мишень": аналитики назвали причину - The Independent

07:37 Украина
Германия готова быстро отправить 35 тысяч военных для поддержки союзников - Шольц

Германия готова быстро отправить 35 тысяч военных для поддержки союзников - Шольц

06:50 Мир
Все главные новости

Популярное

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке 27954

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке

Вывод - беречь себя : Катя Осадчая попала в больницу 25765

"Вывод - беречь себя": Катя Осадчая попала в больницу

Лавров выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной 8494

Лавров выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной

У него нет выбора : что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт 7841

"У него нет выбора": что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт

Последние новости

10:49

"У РФ большие успехи": экс-командир из Айдара назвал новую цель оккупантов

10:27

Состояние тяжелое: популярный российский певец оказался на больничной койке

10:25

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошади - будьте осторожны, Обезьянам - слезы

10:07

Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость

09:55

"Метастазы по всему телу": сестра Жанны Фриске проигрывает борьбу с раком

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - ОгрызкоПосле инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко
09:52

Угроза окружения Харькова: в Силах обороны назвали направление удара РФ – СМИ

09:44

Китай обязался не продавать оружие России: Макрон сделал важное заявление

09:27

Гороскоп на завтра 8 мая: Львам - флирт с коллегой, Весы - сделайте то, что долго откладывали

09:03

"Он у мусорника": известный украинский ведущий разнес Влада Яму

Реклама
08:44

Семь стран ЕС отправят своих представителей на "инаугурацию" Путина - Reuters

08:40

Кирби дал совет Путину, как защитить его войска в Украине

08:30

Церковный праздник 8 мая: что категорически запрещено делать в Светлую среду

08:10

Как Китай собрался "закончить" войну России в Украинемнение

07:55

"Дать в морду": путинист Филипп Киркоров снова "зашел не в ту дверь" и жестко опозорился

07:37

"Крымский мост больше не мишень": аналитики назвали причину - The Independent

06:50

Германия готова быстро отправить 35 тысяч военных для поддержки союзников - Шольц

06:10

Зачем РФ готовит ядерные учениямнение

05:30

Стиль по гороскопу: Андре Тан сказал, как выбрать одежду Стрельцам

04:53

Кусочки будут идеально ровными: женщина раскрыла гениальную технику нарезания сыраВидео

04:20

Чего ждать Украине и миру после "инаугурации" Путина: дипломат дал прогноз

Реклама
03:45

Переброска войск стран НАТО в Украину: в Раде раскрыли вероятный сценарий

03:00

"Кто будет за стареньким ухаживать": Тоня Матвиенко удивила фанатов известием об отце

02:43

Ситуация на фронте будет становиться критической: какие 2 фактора остановят россиян

02:05

"Зависимости, комплексы и страшные последствия": Цимбалару рассказала про РПП

00:40

Украину накрыла мощнейшая магнитная буря после сильный вспышек на Солнце

00:28

Популярная украинская певица объявила о третьей беременности

06 мая, понедельник
23:31

Россияне в жесткой панике ждут "массированного удара ВСУ" по территории РФ 7 мая

23:00

Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

22:55

Alyona Alyona упала на сцене Евровидения-2024 во время финальной репетицииВидео

22:53

Звезда "Оппенгеймера" обвинила режиссера-брата Михалкова в издевательствах

22:50

Украине с лета начнут поставлять F-16: когда ждать первую и вторую партии самолетов

22:42

"У него нет выбора": что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт

22:18

Мэр Кличко откровенно ответил на вопрос про отношения с экс-супругой

21:54

Огрызко рассказал, станет ли Путин развязывать войну в Европе после инаугурации

21:29

Раскрыт радиус ударов ATACMS по Крыму: под огнем окажется не только мост

21:17

Украинских водителей будут штрафовать из-за фар: стала известна сумма

20:56

Когда могут принять новые штрафы для уклонистов: в Раде сделали заявление

20:05

"Готовимся": Зеленский рассказал подробности с заседания Ставки

19:55

Будет чем отбивать атаки России: Украина пополнила запасы ракет к Patriot

19:31

На Украину налетит бешеный шторм: будут сильные грозы, дожди и порывы ветра

Реклама
19:12

"Нового не наблюдаем": в ГУР оценили анонс Путиным "ядерных" учений

19:11

Может ли Мишель Обама заменить Байдена и что из этого будет?мнение

18:56

В России истерят из-за приближения сроков передачи Украине F-16: посыпались угрозы

18:39

Полумиллионная мобилизация: появился неожиданный прогноз насчет призыва в армию

18:31

РФ угрожает влупить по военным объектам Британии

18:25

Как платить за свет вдвое меньше: что нужно сделать

18:12

"Вывод - беречь себя": Катя Осадчая попала в больницу

17:47

Украина не признает Путина президентом РФ: в МИД сделали громкое заявление

17:39

В Крыму могли быть атакованы российские "Искандеры": появились снимкиФото

17:20

Министр Кулеба поделился редким фото со своей любимой женщиной

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздник
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять