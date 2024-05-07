Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость

Новолуние 8 мая 2024 в знаке Тельца будет очень сильным. Влияние новой Луны особенно сильно почувствуют те, кто родился с 7 по 9 число. В жизни этих людей в течение ближайших 12 месяцев произойдут большие перемены, откроются новые возможности или появится новый человек. Все остальные знаки зодиака будут ощущать влияние новолуния в течение двух недель. То, что вы начнете до 15 мая, даст результат через шесть месяцев - в полнолуние, которое пройдет в знаке Тельца.
Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.
Гороскоп Таро на новолуние - Овен
Карта Паж мечей
Вы получите новую информацию, документы. Состоится знакомство, встреча.
Овны начнут обучение. Ждите новостей о детях или от детей.
В целом, в это новолуние Овнам желательно что-то планировать и начинать что-то новое.
Гороскоп Таро на новолуние - Телец
Карта Мир
Что-то глобально изменит вашу жизнь: брак, карьерный рост, продвижение по службе, переезд.
Вы перейдете на другой уровень. Завершается старый цикл вашей жизни и начинается новый. Вы созрели для новых возможностей, свидетельствует гороскоп Таро.
Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы
Карта Справедливость
Начнется равное партнерство. Карта также означает брак или развод. То, что оформляется юридически. Вам понадобится совет специалиста (юриста, нотариуса, финансиста).
Гороскоп Таро на новолуние - Рак
Карта Маг
Вам не стоит стесняться и бояться. Вы способны сделать первый шаг, показать себя, стать лидером.
У вас есть все ресурсы и наступает удачный момент для того, чтобы проявить все свои таланты и возможности.
Гороскоп Таро на новолуние - Лев
Карта 8 кубков
Львы находятся в поиске себя. Откроются новые перспективы, вы оставите насиженное место и отправитесь в новый путь.
Львам захочется открыть для себя другие горизонты. Есть пустота, которую нужно заполнить. Вы будете двигаться к новым целям и новым вершинам.
Гороскоп Таро на новолуние - Дева
Карта 10 кубков
Вы счастливы и делитесь своей радостью с другими. Вас ждет хорошая новость, праздник в кругу семьи, встреча с друзьями, новоселье.
Вы шли к цели долгое время, заслужили счастье и теперь хотите с кем-то им поделиться.
Гороскоп Таро на новолуние - Весы
Карта Звезда
"Знайте, чего вы хотите, ведь желание может исполниться", - сказала таролог.
Она посоветовала сделать шаг в направлении своей мечты. Это очень важно на растущей Луне.
Кроме того, Весы могут оказаться в центре внимания.
Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион
Карта 2 мечей
Карта сомнений. Вы в чем-то не уверены. У вас есть психологический страх перед какой-то ситуацией. В результате вы все же сделаете выбор, примете правильное решение и попадете точно в цель, свидетельствует Таро-прогноз.
Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец
Карта Король мечей
Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) будет рядом с вами. Этот человек даст совет. Разговор будет неэмоциональный, деловой (юрист, финансист, бухгалтер).
У свободных Стрельцов может произойти романтическое знакомство с Близнецом.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на новолуние - Козерог
Карта 4 пентаклей
Карта стабильности, накоплений, инвестиций. Вы будете делать что-то для сохранения денег. В общем, Козероги будут чувствовать себя уверенно.
Таролог не советует давать деньги в долг, потому что деньги скорее всего не вернут.
Гороскоп Таро на новолуние - Водолей
Карта Императрица
Карта прибыли, щедрости, подарков, беременности, красоты и комфорта.
Вы можете себе позволить что-то большее. Кто-то за вас заплатит или сделает вам подарок.
Вы возьмете на себя роль хозяйки. Будете что-то организовывать или принимать гостей.
Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы
Карта Луна
Какая-то ситуация еще не до конца понятна. Придется немного подождать, чтобы все прояснилось.
Если вы планируете беременность, то в вашей семье скоро появится ребенок.
Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 8 мая 2024 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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