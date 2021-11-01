Новый Майдан или капкан Кремля: астролог сказал, удержит ли Зеленский власть

Астролог составил прогноз для Владимира Зеленского / Фото Офиса президента

Президенту Владимиру Зеленскому будет сложно удержать власть, заявил астролог Влад Росс.

В интервью Апострофу он не исключил для главы государства большие проблемы и рассказал, сможет ли он удержать власть.

Собеседник пояснил, что у Зеленского "дом власти" находится в Водолее и Сатурне - планете ниспровержения, больших трудностей и тормозов. Самые точные соединения начнутся в марте-апреле следующего года - пик проблем для нынешнего главы государства.

"Причем там есть негласный сговор двух сторон, что Москва хочет свержения Зеленского, что Джо Байден не хочет, чтобы Зеленский…Он всем не угодил, он Водолей – неординарная личность, он не вписывается в какие-то ситуации", - сказал Росс.

Астролог добавил, Зеленский с большой вероятностью усидит на месте президента. Однако будут протесты, тарифный майдан, где, по его словам, в очередной раз могут обмануть народ.

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Напомним, ранее Росс заявил о том, что Владимир Путин не сможет похоронить газотранспортную систему Украины с помощью Северного потока-2.

По прогнозам астролога, планам Путина "насолить" Украине с помощью СП-2 не суждено сбыться, а помешают этому те политические силы, которые пришли к власти в Германии в результате недавних выборов.