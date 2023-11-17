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Ноябрь не пройдет бесследно: 3 знака зодиака столкнутся с трудностями

Елизавета Бельмас
17 ноября 2023, 21:15
Астрологи рассказали, кого в ноябре еще настигнут трудности.
3 знака зодиака столкнутся с трудностями
3 знака зодиака столкнутся с трудностями / коллаж: Гларвед, фото: pexels

Эксперты по звездам рассказали, что гороскоп на ноябрь 2023, а точнее конец месяца готовит нескольким знакам зодиака настоящие неприятности.

Гороскоп на ноябрь - неприятные события

Конец месяца может оказаться для Стрельца не особенно позитивным, поскольку направление событий кажется туманным и неопределенным. Возможно, вас что-то беспокоит или кто-то раздражает — эти чувства усугубляют вашу текущую энергетическую дилемму. Вполне возможно, что вы будете вступать в спор просто потому, что изо всех сил пытаетесь определить источник своих негативных эмоций.

Гороскоп на ноябрь - меланхолия

Окончание месяца может нарушить равновесие Весов, поскольку несет с собой тяжелый багаж прошлых отношений. Обычно вы предпочитаете не зацикливаться на прошлых ошибках, предпочитая вместо этого сосредоточиться на настоящем и будущем. Однако в воздухе чувствуется оттенок меланхолии. Воспоминания о старых ранах и неудавшихся любовных историях всплывают на поверхность, требуя вашего внимания. Важно признать, что прошлое закончилось. Вы уже извлекли ценные уроки из этого опыта, и нет необходимости возвращаться к этому пути.

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Гороскоп на ноябрь - разочарование

Конец месяца для Львов может быть не особенно трудным, но он может разочаровывать. Это связано с тем, что вы сейчас находитесь в удивительном, фантастическом, страстном и необыкновенном настроении и что-то как будто вас сдерживает. Хотя все могло быть и хуже, ваша главная проблема связана с отсутствием того особенного человека, с которым можно было бы поделиться своей любовью.

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