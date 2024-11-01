Ноябрь пройдет под знаком испытаний: астролог Росс предупредил 4 знака зодиака

О чем можно узнать из прогноза Росса:
- Для каких знаков зодиака ноябрь будет предвещать трудности
- На какие знаки судьбы надо обратить внимание представителям четырех знаков
В гороскопе на ноябрь 2024 года известный украинский астролог Влад Росс рассказал, каким четырем знакам зодиака стоит приготовиться к некоторым трудностям последнего месяца осени.
Например, Рыбам будет хотеться споров, Близнецы будут требовать от окружающих повышенного внимания к себе. Бедных доверчивых Тельцов могут обмануть в финансовых делах, в то время как Стрельцы будут сомневаться в правильности выбранного пути и профессии.
Телец
Для Тельцов ноябрь будет непростым. Лучше всего им проводить время дома, среди близких и надежных друзей.
Новые знакомства могут обернуться обманом в финансовых делах, особенно в период с 8 по 12 ноября, когда Венера образует квадрат с Нептуном. В это время лучше избегать кредитов и негативных эмоций, ведь есть риск впасть в депрессию.
Благоприятные дни: 1, 5, 16, 26, 29.
Неблагоприятные дни: 4, 7, 11, 19, 20, 24.
Вкарьерном плане Тельцам стоит избегать поспешных действий. Сатурн сохраняет свою силу, не допуская импульсивных решений, поэтому ноябрь лучше использовать для планирования, чем для активных изменений. В середине месяца можно сосредоточиться на повышении профессиональной квалификации.
Финансово Тельцам советуют избегать вложений в незнакомые проекты или недвижимость, хотя денег будет хватать на разумные нужды. Благоприятное время для приобретения ювелирных украшений.
В семейной жизни Тельцы, несмотря на сложный месяц, почувствуют гармонию, а разногласия сойдут на нет. Одиноким Тельцам не стоит стесняться - конец месяца откроет возможности для знакомств и романтики.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, стоит ограничить физические нагрузки, уделить внимание иммунитету и обратиться за помощью к психологу, чтобы избежать депрессивного настроения.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Близнецы
В ноябре 2024 года Близнецы могут ставить себя выше других, требовать к себе особого внимания, что будет вызывать раздражение окружающих.
Чтобы избежать недоразумений, следует вести себя сдержанно, иначе конфликты могут длиться весь месяц. Позитивное поведение поможет обрести гармонию.
Благоприятные дни: 1, 4, 5, 9, 14, 18, 28.
Неблагоприятные дни: 7, 11, 16, 19, 20, 25.
Карьера у Близнецов будет стабильной, однако зависть к успехам других может стать источником стресса. Для желающих найти новую работу начало месяца (1-7 ноября) обещает удачные возможности.
В финансовом плане Близнецам следует избегать импульсивных трат, поскольку это может привести к нежелательным последствиям.
В любовном плане для женатых Близнецов ноябрь может быть временем соблазна, и им стоит избегать необдуманных поступков. Одиноким Близнецам в этот период не советуют заводить новые знакомства.
Здоровье во второй половине месяца не вызовет серьезных проблем, однако желательно избегать чрезмерного потребления тяжелой пищи и алкоголя.
Стрелец
Ноябрь 2024 года заставит Стрельцов защищать свою позицию, что может не понравиться окружающим.
Сомнения относительно своего пути могут сопровождать их, особенно во второй половине месяца, а стрессовая работа может привести к проблемам с желудком. Важно уделять внимание здоровью и пройти медицинский осмотр.
Благоприятные дни: 1, 5, 13, 14, 18, 28.
Неблагоприятные дни: 2, 7, 11, 20, 22, 30.
Стрельцам стоит осторожно относиться к новым предложениям в работе, особенно в первой половине месяца, и не спешить с внедрением больших перемен.
В финансовом плане стоит избегать спекуляций и азартных игр, ведь есть риск потерять значительные средства, особенно в период с 7 по 15 ноября.
В любовных отношениях Стрельцы будут испытывать потребность в стабильности. Конец месяца может дать возможность вернуться к прошлым отношениям.
Рыбы
Для Рыб ноябрь начнется активно, но склонность к спорам с близкими может негативно повлиять на отношения. Месяц обещает пройти под знаком эмоциональных испытаний.
В начале ноября Рыбы могут успешно противостоять трудностям, но ближе к концу месяца ситуация осложнится.
Благоприятные дни: 6, 7, 10, 12, 21, 26.
Неблагоприятные дни: 1, 8, 15, 18, 19, 28.
В профессиональной сфере Рыбам советуют избегать необдуманных действий, чтобы не потерять работу. Воздержаться от участия в чужих проблемах также будет полезно.
В финансовом плане Рыбы должны быть осторожными: большие риски могут привести к финансовым потерям, особенно в первой половине месяца.
В отношениях с партнером Рыбы могут испытывать неудовлетворенность, но теплые объятия любимого человека способны вернуть мир в конце месяца.
Для здоровья важно избегать стресса и ослабления иммунитета, чтобы снизить риск обострения хронических болезней.
Что следует учитывать читателю
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Кстати, как сообщал Главред, 4 знака будут настоящие счастливчики ноября 2024 года.
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