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Ноябрь пройдет под знаком испытаний: астролог Росс предупредил 4 знака зодиака

Даяна Швец
1 ноября 2024, 01:00
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Этим знакам зодиака в ноябре следует избегать рискованных действий, внимательно относиться к здоровью и проявлять терпение в отношениях.
Ноябрь пройдет под знаком испытаний: астролог Росс предупредил 4 знака зодиака
Для кого ноябрь будет не самым удачным / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Главред

О чем можно узнать из прогноза Росса:

  • Для каких знаков зодиака ноябрь будет предвещать трудности
  • На какие знаки судьбы надо обратить внимание представителям четырех знаков

В гороскопе на ноябрь 2024 года известный украинский астролог Влад Росс рассказал, каким четырем знакам зодиака стоит приготовиться к некоторым трудностям последнего месяца осени.

Например, Рыбам будет хотеться споров, Близнецы будут требовать от окружающих повышенного внимания к себе. Бедных доверчивых Тельцов могут обмануть в финансовых делах, в то время как Стрельцы будут сомневаться в правильности выбранного пути и профессии.

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Телец

Для Тельцов ноябрь будет непростым. Лучше всего им проводить время дома, среди близких и надежных друзей.

Новые знакомства могут обернуться обманом в финансовых делах, особенно в период с 8 по 12 ноября, когда Венера образует квадрат с Нептуном. В это время лучше избегать кредитов и негативных эмоций, ведь есть риск впасть в депрессию.

Благоприятные дни: 1, 5, 16, 26, 29.

Неблагоприятные дни: 4, 7, 11, 19, 20, 24.

знаки зодиака инфографика
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Вкарьерном плане Тельцам стоит избегать поспешных действий. Сатурн сохраняет свою силу, не допуская импульсивных решений, поэтому ноябрь лучше использовать для планирования, чем для активных изменений. В середине месяца можно сосредоточиться на повышении профессиональной квалификации.

Финансово Тельцам советуют избегать вложений в незнакомые проекты или недвижимость, хотя денег будет хватать на разумные нужды. Благоприятное время для приобретения ювелирных украшений.

В семейной жизни Тельцы, несмотря на сложный месяц, почувствуют гармонию, а разногласия сойдут на нет. Одиноким Тельцам не стоит стесняться - конец месяца откроет возможности для знакомств и романтики.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, стоит ограничить физические нагрузки, уделить внимание иммунитету и обратиться за помощью к психологу, чтобы избежать депрессивного настроения.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Близнецы

В ноябре 2024 года Близнецы могут ставить себя выше других, требовать к себе особого внимания, что будет вызывать раздражение окружающих.

Чтобы избежать недоразумений, следует вести себя сдержанно, иначе конфликты могут длиться весь месяц. Позитивное поведение поможет обрести гармонию.

Благоприятные дни: 1, 4, 5, 9, 14, 18, 28.

Неблагоприятные дни: 7, 11, 16, 19, 20, 25.

Карьера у Близнецов будет стабильной, однако зависть к успехам других может стать источником стресса. Для желающих найти новую работу начало месяца (1-7 ноября) обещает удачные возможности.

В финансовом плане Близнецам следует избегать импульсивных трат, поскольку это может привести к нежелательным последствиям.

В любовном плане для женатых Близнецов ноябрь может быть временем соблазна, и им стоит избегать необдуманных поступков. Одиноким Близнецам в этот период не советуют заводить новые знакомства.

Здоровье во второй половине месяца не вызовет серьезных проблем, однако желательно избегать чрезмерного потребления тяжелой пищи и алкоголя.

Стрелец

Ноябрь 2024 года заставит Стрельцов защищать свою позицию, что может не понравиться окружающим.

Сомнения относительно своего пути могут сопровождать их, особенно во второй половине месяца, а стрессовая работа может привести к проблемам с желудком. Важно уделять внимание здоровью и пройти медицинский осмотр.

Благоприятные дни: 1, 5, 13, 14, 18, 28.

Неблагоприятные дни: 2, 7, 11, 20, 22, 30.

Стрельцам стоит осторожно относиться к новым предложениям в работе, особенно в первой половине месяца, и не спешить с внедрением больших перемен.

В финансовом плане стоит избегать спекуляций и азартных игр, ведь есть риск потерять значительные средства, особенно в период с 7 по 15 ноября.

В любовных отношениях Стрельцы будут испытывать потребность в стабильности. Конец месяца может дать возможность вернуться к прошлым отношениям.

Рыбы

Для Рыб ноябрь начнется активно, но склонность к спорам с близкими может негативно повлиять на отношения. Месяц обещает пройти под знаком эмоциональных испытаний.

В начале ноября Рыбы могут успешно противостоять трудностям, но ближе к концу месяца ситуация осложнится.

Благоприятные дни: 6, 7, 10, 12, 21, 26.

Неблагоприятные дни: 1, 8, 15, 18, 19, 28.

В профессиональной сфере Рыбам советуют избегать необдуманных действий, чтобы не потерять работу. Воздержаться от участия в чужих проблемах также будет полезно.

В финансовом плане Рыбы должны быть осторожными: большие риски могут привести к финансовым потерям, особенно в первой половине месяца.

В отношениях с партнером Рыбы могут испытывать неудовлетворенность, но теплые объятия любимого человека способны вернуть мир в конце месяца.

Для здоровья важно избегать стресса и ослабления иммунитета, чтобы снизить риск обострения хронических болезней.

Что следует учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Кстати, как сообщал Главред, 4 знака будут настоящие счастливчики ноября 2024 года.

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