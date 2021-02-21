Нумеролог назвала плохой период марта 2021

Людмила Савина спрогнозировала, что 15-21 марта – неблагоприятный период / Скриншот

Нумеролог и блогер Людмила Савина составила прогноз на март и назвала самый неблагоприятный период месяца.

Эксперт на своей странице в Facebook поделилась, что неблагоприятное время начнется 15 марта, а закончится 21 числа.

Савина отметила, что в марте можно откорректировать свои планы.

"…если в марте есть небольшой неблагоприятный период с 15 по 21 марта, то в мае и июне неблагоприятный период будет длится с 22 мая до 23 июня", – сообщила нумеролог.

Ранее российский астролог Василиса Володина составила гороскоп на март 2021 для всех знаков Зодиака.

По словам эксперта, самый напряженный период будет 18-28 числа. Эксперт предупредила, что в это время могут произойти неприятные недоразумения, есть угроза травм, может не сойти с рук лихость. Володина добавила, что возможны проблемы, связанные с путаницей, халатностью или ленью.

Справка. Всего есть 12 знаков Зодиака. Почти весь март является периодом людей, которые родились под знаком Рыбы (19 февраля – 20 марта).