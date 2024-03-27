"Нужно рисковать": астролог назвал самые прибыльные дни апреля 2024

С 5 по 29 апреля финансы будут расходоваться довольно расточительно, быстро и активно. Но и заработать также получится, сказал Влад Росс.

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Влад Росс составил финансовый гороскоп на апрель 2024 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил финансовый гороскоп на апрель 2024 года и рассказал, что нужно сделать, чтобы получить большую прибыль.

По словам специалиста, финансовые вопросы в апреле будут подчинены Венере в знаке Овна, поэтому краткосрочные контракты могут быть весьма успешными.

"С начала месяца следует быть внимательнее с покупками и вложениями, поскольку на статичном Меркурии часто можно быть недовольными своими приобретениями, и купленная вещь не понадобится в будущем", - сказал астролог в интервью Главреду.

С 5 по 29 апреля Венера будет в знаке Овна, поэтому финансы будут расходоваться довольно расточительно, быстро и активно. При этом зарабатываться деньги тоже будут быстро и активно.

"В этот период будет важно, насколько быстро вы умеете принимать важные финансовые решения и рисковать", - свидетельствует гороскоп на апрель 2024.

Росс прогнозирует, что курс гривны в апреле может заметно колебаться, а рубль может рухнуть.

"В середине месяца Венера соединится с северным лунным узлом. В этот период с потерей финансов и ценностей могут приходить определенные уроки и кармические люди, которые вам будут необходимы, некие партнеры", - прогнозирует астролог.

Если в апреле нужно что-то наработать или изменить, то, скорее всего, произойдет ситуация, которая позволит получить нужный опыт. Это случится в том случае, если удастся преодолеть страхи и сомнения.

"Если вы будете чувствовать, что нужно идти в каком-то направлении, значит, идите – и тогда приток денег может быть вполне ощутим. Для предпринимателей, особенно рожденных под знаком Овна, будет довольно благоприятный месяц", - резюмировал астролог.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите гороскоп на апрель-2024 от астролога Влада Росса:

Ранее Влад Росс назвал самые опасные дни апреля. По его словам, "есть угроза смертей".

Также астролог делал прогноз и относительно войны. По его словам, Россия пойдет в новое наступление. Оккупанты могут снова попытаться взять Киев.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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