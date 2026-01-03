Один опасный день - и можно потерять все: денежный гороскоп на январь 2026

Вы узнаете:
- Когда можно просить повышения зарплаты
- В какой период рекомендуется покупать валюту
- Когда стоит проявить осторожность и финансовую грамотность
Таролог и нумеролог ryseva_matrix составила финансовый гороскоп на январь 2026 и назвала удачные и опасные дни для денег.
К слову, 3 января 2026 года в знаке Рака произойдет полнолуние. Это первая полная Луна нового года. Астролог и таролог Анжела Перл рассказала, что это полнолуние принесет каждому знаку зодиака. Детальнее читайте в материале: Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удача.
Финансовый календарь января
1-4 января
Период денежного застоя. Большие сделки сорвутся, договоренности будут нарушены. Деньги лучше тратить исключительно на отдых, еду и удовольствия.
Таролог не советует давать деньги взаймы - скорее всего их не вернут.
Опасный день: 3 января
5-9 января
Время планирования и анализа. В эти даты лучше сесть и прописать бюджет на год. Идеальное время для оплаты коммуналки, налогов и закрытия мелких кредиток. Покупки техники будут неудачными. Есть риск купить бракованный товар.
Удачный день: 8 января
10-16 января
Самый активный денежный период. Пора просить повышения зарплаты, запускать рекламу, искать новых клиентов. Любые инвестиции принесут прибыль. В эти даты таролог советует покупать валюту, акции или открывать депозиты. Деньги должны работать.
Супер дни: 12, 14, 15 января
17-23 января
Время больших покупок. Если вы планировали покупать машину, недвижимость или дорогую мебель – делайте это сейчас.
Также хороший период для обучения и покупки курсов. Расходы на себя быстро окупятся.
Удачные дни: 18, 21 января
24-27 января
Период риска. Активизируются мошенники. Не переходите по ссылкам, не отвечайте на подозрительные звонки из банка. Стоит воздержался от азартных игр и лотерей.
Деньги лучше просто отложить в конверт и не трогать.
Опасный день: 26 января
28-31 января
Время подведение итогов. Возможны неожиданные премии или подарки. Деньги придут оттуда, откуда вы не ждали. Хорошее время для благотворительности – отдайте 10% на доброе дело, и в феврале вы получите вдвое больше.
Магнитный день: 30 января
