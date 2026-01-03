Один опасный день - и можно потерять все: денежный гороскоп на январь 2026

Названы самые сильные даты января, когда деньги будут приходить неожиданно.

https://horoscope.glavred.info/odin-opasnyy-den-i-mozhno-poteryat-vse-denezhnyy-goroskop-na-yanvar-2026-10729079.html Ссылка скопирована

Названы лучшие дни января для заработка, инвестиций и крупных покупок / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Когда можно просить повышения зарплаты

В какой период рекомендуется покупать валюту

Когда стоит проявить осторожность и финансовую грамотность

Таролог и нумеролог ryseva_matrix составила финансовый гороскоп на январь 2026 и назвала удачные и опасные дни для денег.

К слову, 3 января 2026 года в знаке Рака произойдет полнолуние. Это первая полная Луна нового года. Астролог и таролог Анжела Перл рассказала, что это полнолуние принесет каждому знаку зодиака. Детальнее читайте в материале: Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удача.

видео дня

Финансовый календарь января

1-4 января

Период денежного застоя. Большие сделки сорвутся, договоренности будут нарушены. Деньги лучше тратить исключительно на отдых, еду и удовольствия.

Таролог не советует давать деньги взаймы - скорее всего их не вернут.

Опасный день: 3 января

5-9 января

Время планирования и анализа. В эти даты лучше сесть и прописать бюджет на год. Идеальное время для оплаты коммуналки, налогов и закрытия мелких кредиток. Покупки техники будут неудачными. Есть риск купить бракованный товар.

Удачный день: 8 января

10-16 января

Самый активный денежный период. Пора просить повышения зарплаты, запускать рекламу, искать новых клиентов. Любые инвестиции принесут прибыль. В эти даты таролог советует покупать валюту, акции или открывать депозиты. Деньги должны работать.

Супер дни: 12, 14, 15 января

17-23 января

Время больших покупок. Если вы планировали покупать машину, недвижимость или дорогую мебель – делайте это сейчас.

Также хороший период для обучения и покупки курсов. Расходы на себя быстро окупятся.

Удачные дни: 18, 21 января

24-27 января

Период риска. Активизируются мошенники. Не переходите по ссылкам, не отвечайте на подозрительные звонки из банка. Стоит воздержался от азартных игр и лотерей.

Деньги лучше просто отложить в конверт и не трогать.

Опасный день: 26 января

28-31 января

Время подведение итогов. Возможны неожиданные премии или подарки. Деньги придут оттуда, откуда вы не ждали. Хорошее время для благотворительности – отдайте 10% на доброе дело, и в феврале вы получите вдвое больше.

Магнитный день: 30 января

Как писал Главред, ранее астрологи назвали самые высокомерные знаки зодиака.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: ryseva_matrix ryseva_matrix описывает себя как таролог, нумеролог и "чакролог" и публикует советы и рекомендации на темы эзотерики, новогодних обрядов, новогоднего декора и взаимодействия с энергетикой интерьера.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред