Октябрь будет опасным: названо регионы, которые враг будет обстреливать в октябре

Октябрь будет очень тяжелым месяцем. Украину ждут серьезные неприятности. Об этом заявил известный украинский мольфар Макс Гордеев, сообщает ТСН.ua.
Мольфар убежден, что из-за успешного наступления ВСУ Россия будет пытаться отыскать стратегию, чтобы навредить Украине и сбросить Владимира Зеленского с поста президента.
"Поэтому страна-террористка сейчас пытается поссорить нас со всеми странами, она вкладывает средства в заказы. Пытается сделать так, чтобы наша страна плохо выглядела, чтобы сами украинцы начали делать так, чтобы президент Владимир Зеленский покинул свой пост", — сказал Гордеев.
Опасные дни октября
Макс Гордеев убежден, что опаснее всего будет 1, 15, 17, 18 и 19 октября. В эти дни он призывает быть особенно осторожными, ведь ситуация в стране может обостриться.
С 20-х чисел в Украине "покраснеет" энергетическое состояние. Однако он пока не может сказать, что именно будет происходить. В любом случае он анонсирует плохие новости.
Где будут прилеты
Мольфар убежден, что в октябре российские оккупанты точно будут обстреливать Украину.
"Да, оккупанты будут выбирать какие-то особые дни и будут наносить ракетные удары", — предупредил он.
Он назвал города, где будут прилеты:
- Кривой Рог,
- Днепр,
- Днепропетровская область,
- Харьков и область,
- Одесса и область.
Что стоит учитывать читателю
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