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Октябрь будет опасным: названо регионы, которые враг будет обстреливать в октябре

Ангелина Подвысоцкая
26 сентября 2023, 05:20
Мольфар назвал города, которые оккупанты будут атаковать ракетами, а также дни, когда в стране будет очень опасно.
ракета, взрыв, гороскоп
Какие города будет обстреливать РФ в октябре / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ua.depositphotos.com

Октябрь будет очень тяжелым месяцем. Украину ждут серьезные неприятности. Об этом заявил известный украинский мольфар Макс Гордеев, сообщает ТСН.ua.

Мольфар убежден, что из-за успешного наступления ВСУ Россия будет пытаться отыскать стратегию, чтобы навредить Украине и сбросить Владимира Зеленского с поста президента.

"Поэтому страна-террористка сейчас пытается поссорить нас со всеми странами, она вкладывает средства в заказы. Пытается сделать так, чтобы наша страна плохо выглядела, чтобы сами украинцы начали делать так, чтобы президент Владимир Зеленский покинул свой пост", — сказал Гордеев.

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Опасные дни октября

Макс Гордеев убежден, что опаснее всего будет 1, 15, 17, 18 и 19 октября. В эти дни он призывает быть особенно осторожными, ведь ситуация в стране может обостриться.

С 20-х чисел в Украине "покраснеет" энергетическое состояние. Однако он пока не может сказать, что именно будет происходить. В любом случае он анонсирует плохие новости.

Где будут прилеты

Мольфар убежден, что в октябре российские оккупанты точно будут обстреливать Украину.

"Да, оккупанты будут выбирать какие-то особые дни и будут наносить ракетные удары", — предупредил он.

Он назвал города, где будут прилеты:

  • Кривой Рог,
  • Днепр,
  • Днепропетровская область,
  • Харьков и область,
  • Одесса и область.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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