Три знака зодиака будут плакать от счастья: кому повезет уже в октябре

Главред расскажет, кому повезет во втором месяце осени.

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Кому повезет уже в октябре / коллаж: Главред, фото: скрин, pexels

Астрологи уже составили гороскоп на октябрь 2023 и рассказали, каким трем представителям зодиакального круга вес месяц будет улыбаться фортуна и удача.

Исцеление и счастье

Гороскоп на октябрь пророчит Рыбам переход на новый уровень. Рыбы, с их интуитивной и чуткой натурой, могут почувствовать октябрь временем эмоционального исцеления и духовного роста. Эта внутренняя трансформация может принести ощущение удачи и благополучия.

Удача в карьере

Скорпионы известны своей энергичностью и решительностью. В октябре их целенаправленная энергия может привести к удачным возможностям в карьере и личностном росте. Их способность трансформироваться и регенерировать может быть особенно полезной.

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Приключения и благополучие

Стрельцы от природы предприимчивы и открыты новому опыту. В октябре их оптимизм и любопытство могут привести их к захватывающим и удачным приключениям, будь то путешествия, образование или личностный рост.

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