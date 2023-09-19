УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Три знака зодиака будут плакать от счастья: кому повезет уже в октябре

Елизавета Бельмас
19 сентября 2023, 16:34 обновлено 19 сентября, 16:53
158
Главред расскажет, кому повезет во втором месяце осени.
Кому повезет уже в октябре
Кому повезет уже в октябре / коллаж: Главред, фото: скрин, pexels

Астрологи уже составили гороскоп на октябрь 2023 и рассказали, каким трем представителям зодиакального круга вес месяц будет улыбаться фортуна и удача.

Исцеление и счастье

Гороскоп на октябрь пророчит Рыбам переход на новый уровень. Рыбы, с их интуитивной и чуткой натурой, могут почувствовать октябрь временем эмоционального исцеления и духовного роста. Эта внутренняя трансформация может принести ощущение удачи и благополучия.

Удача в карьере

Скорпионы известны своей энергичностью и решительностью. В октябре их целенаправленная энергия может привести к удачным возможностям в карьере и личностном росте. Их способность трансформироваться и регенерировать может быть особенно полезной.

видео дня

Приключения и благополучие

Стрельцы от природы предприимчивы и открыты новому опыту. В октябре их оптимизм и любопытство могут привести их к захватывающим и удачным приключениям, будь то путешествия, образование или личностный рост.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
знаки зодиака
Реклама

Главное за день

Автоматический запуск Кинжалов: в ВСУ назвали опасность нового самолета РФ

Автоматический запуск Кинжалов: в ВСУ назвали опасность нового самолета РФ

16:38 Украина
РФ ударила по Константиновке из С-300: Украина разогнала пропагандистские сомнения

РФ ударила по Константиновке из С-300: Украина разогнала пропагандистские сомнения

16:35 Украина
Зерновой конфликт: Шмыгаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

Зерновой конфликт: Шмыгаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

14:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:24

В "ПриватБанке" начали платить деньги от ООН для пенсионеров: кто имеет право

17:22

Что символизирует цветок фиалка: где поставить, чтобы в дом пришло благополучие

17:10

Не все найдут кота в зоопарке за 15 секунд: невероятная загадка для самых внимательных

16:52

Зеленская поразила "военным" луком в первый день президентского визита в США

16:49

Продукты, генераторы и вещи: россияне полностью уничтожили 300 тонн гуманитарки во Львове

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – ЭйдманВ российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман
16:41

3 полезные комнатные растения, которые должны быть в каждом доме

16:38

Автоматический запуск Кинжалов: в ВСУ назвали опасность нового самолета РФ

16:35

РФ ударила по Константиновке из С-300: Украина разогнала пропагандистские сомнения

16:34

Три знака зодиака будут плакать от счастья: кому повезет уже в октябре

Реклама
16:29

Украинский актер-воин ВСУ рассказал, как нашел любовь во время войныВидео

16:00

Шпионила из окна: СБУ разоблачила российскую информаторку в Славянске

15:54

Как правильно – "проїзний квиток" или "проїздний": Авраменко объяснил распространенную ошибкуВидео

15:40

Публицист пояснил, допустит ли Путин к выборам в РФ оппозицию

15:20

Оптическая иллюзия покажет, являетесь ли вы реалистом или мечтателем

15:11

В Пенсионном напомнили, кто получит субсидию, а кто останется без нее

15:00

Прошел "Иловайский котел": россияне убили полицейского в ХерсонеФото

14:54

Зерновой конфликт: Шмыгаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

14:40

Что скажут люди: Наталя Холоденко рассказала, как не бояться мнения окружающих

14:23

Пара минут и готово: Клопотенко показал, как заморозить зелень легко и просто

14:22

Счастливое число: Тайсон Фьюри в седьмой раз стал отцом

Реклама
14:14

Новый виток войны в Карабахе: Азербайджан пошел в атаку на Армению

14:13

Идеальная тренировка-липосакция: как быстро сбросить бока и живот за 10 мин в деньВидео

14:04

3 движения - нет проблем: чем смазать молнию, чтобы не заедала

14:00

BTEX: Изысканное качество тканей для самых требовательных покупателей новости компании

13:46

Именины 20 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

13:38

Зять, есть что взять: на Черниговщине мужчина женился на упекшей его в тюрьму теще

13:36

Ребенка нужно научить биться: Карпачев удивил советом

13:19

Favbet Foundation передал ВСУ Mitsubishi L200

13:14

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Драконам - счастье, Змеям - конфликт

13:07

Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – ЭйдманВидео

13:00

Что нельзя делать с повербанком: три совета, чтобы служил годами

13:00

"Хочу отношения с компромиссами": Барских рассказал, свободно ли его сердце

12:51

Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине: Остин сделал заявление на новом Рамштайне

12:39

Невероятная опасность: почему нельзя выбрасывать батарейки в бытовой мусор

12:32

"До марта 2024 путинский режим падёт": Эйдман назвал условие смены власти в РФ

12:21

Яблоко от яблони: у мамы запроданки Повалий психическое заболевание

11:53

ВСУ поразили российский корабль "Сергей Котов": у Буданова раскрыли детали

11:47

Покрова 2023 по новому календарю: когда отмечать и что нужно сделать в этот день

11:35

"Его тело сдалось, а он стонал и плакал": Фьюри наехал на Усика из-за боя с Дюбуа

11:01

Китайский гороскоп на октябрь 2023: Тиграм – проблемы, Крысам - любовь

Реклама
10:49

"В клубе на хуторе ‒ и то лучше поют": Седокова в Москве опозорилась фальшивым пением

10:19

"Президент не сказал, что это сделает": у Байдена ответили, дадут ли Украине ATACAMS

10:18

Для процеживания творога и не только: чем заменить марлю

10:14

Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

10:12

"Безусловная любовь": Лидия Подкопаева показала свою младшую дочкуВидео

09:48

"Смена тактики": военный эксперт раскрыл, какую еще инфраструктуру может атаковать РФ

09:46

Какие продукты нужно купить на случай долгих отключений света: советы экспертов

09:36

Пожар тушат до сих пор, есть жертва: все подробности удара РФ по ЛьвовщинеФотоВидео

09:31

"Только ты не умирай": в РФ начали молиться за тяжелобольного Николаева

09:29

Гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Близнецам - брак, Водолеям - возвращение человека из прошлого

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять