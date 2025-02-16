Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Опора для близких: 5 самых надежных знаков зодиака

Сергей Кущ
16 февраля 2025, 16:56
41
Эти знаки зодиака славятся своей надежностью и преданностью, делая их идеальными партнерами в дружбе, любви и деловых отношениях.
5 самых надежных знаков зодиака
5 самых надежных знаков зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Тельцы вкладывают много сил в свои отношения, демонстрируя преданность и постоянную поддержку
  • Раки обладают невероятным эмоциональным интеллектом и состраданием

Когда речь идет об отношениях, доверие – это основа крепкой связи. В астрологии некоторые знаки зодиака славятся своей непоколебимой надежностью.

Главред узнал, что есть пять самых надежных знаков зодиака, которые могут стать вам верными друзьями, партнерами и союзниками.

видео дня

Козерог

Козероги возглавляют наш список самых надежных знаков. Управляемые Сатурном, планетой дисциплины и ответственности, они отличаются преданностью и устойчивостью.

Эти люди – как прочный якорь в бурном море жизни, обеспечивая стабильность и безопасность в отношениях. Их приземленный характер и искренние намерения делают их идеальным символом доверия.

Телец

Тельцы, находящиеся под покровительством Венеры, планеты любви и красоты, известны своей верностью. Они вкладывают много сил в свои отношения, демонстрируя преданность и постоянную поддержку. Телец – это тот человек, на которого можно положиться в трудную минуту, будь то друг, коллега или партнер.

Рак

Раки, управляемые Луной, обладают невероятным эмоциональным интеллектом и состраданием. Будучи прирожденными заботливыми натурами, они ставят во главу угла благополучие близких.

Их эмпатия и способность слушать делают их надёжной опорой для тех, кто ищет поддержку и понимание. Друг или партнер-Рак – это настоящая эмоциональная гавань.

Дева

Девы, ведомые Меркурием, отличаются аналитическим складом ума и вниманием к деталям. Они подходят к отношениям с ответственностью и стремлением к совершенству. Надежные и практичные, Девы всегда готовы прийти на помощь, дать дельный совет и поддержать в сложных ситуациях, будь то работа или личная жизнь.

Скорпион

Скорпионы, управляемые Плутоном и Марсом, известны своей глубокой преданностью и интуицией. Несмотря на свою загадочность, они крайне серьезно относятся к доверию и умеют сохранять тайны. Их проницательность и способность понимать эмоции на глубоком уровне делают их верными союзниками, на которых можно рассчитывать.

Источник.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Планы США по Украине нестандартны": Сикорский узнал детали тактики переговоров

"Планы США по Украине нестандартны": Сикорский узнал детали тактики переговоров

17:17Украина
Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

16:37Синоптик
Встречи с россиянами не планируются, пока мы не наработаем план – Ермак

Встречи с россиянами не планируются, пока мы не наработаем план – Ермак

16:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

Кошевой рассказал о проблемах с 17-летней дочкой

Кошевой рассказал о проблемах с 17-летней дочкой

Умер популярный российский актер

Умер популярный российский актер

Последние новости

17:26

Нужен кетчуп: как быстро убрать накипь на кране

17:17

"Планы США по Украине нестандартны": Сикорский узнал детали тактики переговоров

17:10

Самые вкусные блины на Масленицу 2025: рецепт, который готовили в СССР

17:01

Штраф 100 тысяч евро: почему в Германии нельзя утрамбовывать мусорВидео

16:56

Опора для близких: 5 самых надежных знаков зодиака

Глаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в МюнхенеГлаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в Мюнхене
16:37

Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

16:25

Встречи с россиянами не планируются, пока мы не наработаем план – Ермак

15:41

100 тысяч человек без отопления: Зеленский назвал ужасные последствия удара РФ

15:35

Чем отличаются 2 собаки: надо найти три отличия за 21 секунду

Реклама
15:31

"Берегите горло и щеки": синоптики рассказали о морозной погоде в понедельник

15:27

Шольц обратился к Трампу и сделал заявление по Украине

15:20

Как закончится война в Украине: президент Финляндии очертил три ключевых этапа

14:40

Берем 4 куска мяса и готовим кулинарный шедевр - мясные рулетики без заморочекВидео

14:38

Хотят закрепиться: оккупанты с техникой прорвались в Новоселку

14:28

"Его больше нет, смерть": путинист Зверев сообщил о "страшном горе"

14:25

Атака РФ на Николаев: враг повредил ТЭС, 46 тысяч абонентов остались без тепла

13:45

В сыре начали находить белые кристаллы: что это такое и для чего они нужныВидео

13:21

Трамп готовит катастрофический план для Украины: The Telegraph узнал детали

13:13

"Оккупанты получили взбучку": ВСУ освободили село вблизи Покровска

12:56

"Спланированная акция": названа цель жестких заявлений США на конференции в МюнхенеВидео

Реклама
12:50

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

12:47

Леся Никитюк показалась с женихом на фоне слухов о беременности - детали

12:39

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

12:20

Мощный взрыв в Смоленске: под удар попал важный завод РФ

12:17

Количество погибших военных резко возросло: новые детали теракта в НиколаевеВидео

12:13

Закуска просто ошеломит: вкусный рецепт простых тарталеток с 1 секретным ингредиентом

12:07

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

11:59

Украина ошеломлена предложением Трампа по недрам: в WP раскрыли детали

11:43

Копия мама: Ефросинина показала редкое фото взрослой дочери

11:31

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

11:29

В одной из областей Украины произошло землетрясение - что известно

11:23

"И любовь настоящая": Тина Кароль раскрыла тайну своей личной жизни

10:45

РФ запустила по Украине более 140 дронов и баллистику: есть пострадавшиеФото

10:42

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Тельцам - встреча, Раку - разочарование

10:27

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Змеям - вина, Свиньям - замешательства

10:20

США и РФ встретятся в Саудовской Аравии: в Reuters узнали сроки и главную цель

10:00

Трамп делает ставку на прекращение огня, а не на устойчивый мир в Украине - Чалый

09:54

Россия должна уступить территории: у Трампа сделали заявление

09:43

Украина готова сесть за стол переговоров с Россией, но есть условие - Подоляк

09:34

"Обблевал себя": беглец Олег Винник опозорился на своем концерте в Чехии

Реклама
09:24

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

09:06

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:54

Путинисты Иосиф Пригожин и Валерия схватились на публике - что случилось

08:52

В США назвали позицию по Украине на переговорах о завершении войны – WSJ

08:43

Какой будет победа в войне для Украины: Келлог назвал важный фактор

07:44

РФ может изменить цель наступления в 2025 году: в ISW назвали направление

07:15

Где спрятаны 3 лица: только люди с "орлиным зрением" найдут их за 5 секунд

06:02

Беларусь между Китаем и США: почему Вашингтон изменил риторику?мнение

06:00

Кто пересечет перекресток третьим: тест ПДД, на котором спотыкаются многие водители

05:05

Какой сегодня праздник 16 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять