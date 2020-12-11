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Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит

11 декабря 2020, 12:32

В декабрьское новолуние активизируются "доброжелатели", предупредила эксперт.

Астролог поделилась, что новая фаза Луны идеально подходит для составления планов – Новолуние декабрь 2020
Новолуние идеально подходит для составления планов, поделилась астролог / Скриншот

В понедельник, 14 декабря, будет особенное новолуние, поскольку эта фаза Луны совпадает с солнечным затмением и будет проходить в знаке Стрелец, который отвечает за масштабы.

Новолуние 14 декабря 2020 по Киеву будет в 18:18, в этот период активизируются "доброжелатели" и более чувствительными становятся дети и женщины, сообщила астролог Юлия Погорельченко Главреду.

Эксперт посоветовала, чем заняться до наступления новолуния, а также раскрыла, для каких дел идеально подходит эта фаза.

Что сделать до наступления новолуния:

  • Избавиться от ненужных людей, мыслей, эмоций, привычек и вещей;
  • Почистить помещение, рабочее место, компьютер и телефон.

Новолуние в декабре 2020 года – для каких дел идеально подходит 14 декабря:

  • Для составления планов на месяц;
  • Для визуализации;
  • Для медитации;
  • Для мечтаний.

"Стрелец… отвечает за масштаб и широту, поэтому не стесняемся и желаем всего и побольше…", – посоветовала астролог.

Ознакомиться с другими прогнозами Юлии Погорельченко можно в ее аккаунте в Instagram.

Новолуние

Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.

новолуние 2020 Юлия Погорельченко
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