Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит

В декабрьское новолуние активизируются "доброжелатели", предупредила эксперт.
В понедельник, 14 декабря, будет особенное новолуние, поскольку эта фаза Луны совпадает с солнечным затмением и будет проходить в знаке Стрелец, который отвечает за масштабы.
Новолуние 14 декабря 2020 по Киеву будет в 18:18, в этот период активизируются "доброжелатели" и более чувствительными становятся дети и женщины, сообщила астролог Юлия Погорельченко Главреду.
Эксперт посоветовала, чем заняться до наступления новолуния, а также раскрыла, для каких дел идеально подходит эта фаза.
Что сделать до наступления новолуния:
- Избавиться от ненужных людей, мыслей, эмоций, привычек и вещей;
- Почистить помещение, рабочее место, компьютер и телефон.
Новолуние в декабре 2020 года – для каких дел идеально подходит 14 декабря:
- Для составления планов на месяц;
- Для визуализации;
- Для медитации;
- Для мечтаний.
"Стрелец… отвечает за масштаб и широту, поэтому не стесняемся и желаем всего и побольше…", – посоветовала астролог.
Ознакомиться с другими прогнозами Юлии Погорельченко можно в ее аккаунте в Instagram.
Новолуние
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.