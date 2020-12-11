Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит

Новолуние идеально подходит для составления планов, поделилась астролог / Скриншот

В понедельник, 14 декабря, будет особенное новолуние, поскольку эта фаза Луны совпадает с солнечным затмением и будет проходить в знаке Стрелец, который отвечает за масштабы.

Новолуние 14 декабря 2020 по Киеву будет в 18:18, в этот период активизируются "доброжелатели" и более чувствительными становятся дети и женщины, сообщила астролог Юлия Погорельченко Главреду.

Эксперт посоветовала, чем заняться до наступления новолуния, а также раскрыла, для каких дел идеально подходит эта фаза.

Что сделать до наступления новолуния:

Избавиться от ненужных людей, мыслей, эмоций, привычек и вещей;

Почистить помещение, рабочее место, компьютер и телефон.

Новолуние в декабре 2020 года – для каких дел идеально подходит 14 декабря:

Для составления планов на месяц;

Для визуализации;

Для медитации;

Для мечтаний.

"Стрелец… отвечает за масштаб и широту, поэтому не стесняемся и желаем всего и побольше…", – посоветовала астролог.

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