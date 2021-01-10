Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия

Январское новолуние наступит утром 13 числа, поделился Влад Росс / Скриншот

Астролог Влад Росс сообщил, что первое новолуние 2021 произойдет в среду утром, 13 января, – в этот день наступит 1 лунный день.

Новая фаза Луны стартует в 7:00 по Киеву, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

По его словам, вблизи 13 января и непосредственно в этот день самые лучшие занятия – выстраивание планов и придумывание проектов.

Росс добавил, что новолуние в январе 2021 является очень хорошим временем для очищения и медитации.

Астролог Юлия Погорельченко рассказала Главреду, когда в 1 лунные сутки наступит отличное время для закладки чего-то нового на ближайший месяц.

Новолуние 13 января 2021 – совет от Погорельченко

"…с 7:01 до 8:25… – отличное время для визуализации и формирования списка желаний, закладываем новое на ближайший месяц", – поделилась эксперт.

Новолуние Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.

Ознакомиться с другими астропрогнозами Юлии Погорельченко можно на ее странице в Instagram.