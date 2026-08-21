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От них ничего не скроешь: когда рождаются люди с ненасытным любопытством

Мария Николишин
21 августа 2026, 10:02
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Люди, родившиеся в определенные дни, всегда в курсе событий благодаря своей любознательности.
От них ничего не скроешь: когда рождаются люди с ненасытным любопытством
Тест по дате рождения / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие даты рождения связывают с сильным любопытством
  • Как это помогает им лучше понимать других

Люди, родившиеся в четыре определенные даты, как правило, просто поражают своей любознательностью. Их любопытство не ограничивается одним вопросом.

Нумерологи Parade рассказывают, что родившиеся в эти дни просто не могут заниматься своими делами, ведь у них всегда есть вопросы по поводу чего-то, что произошло, пишет Главред.

видео дня

Когда рождаются люди, проявляющие большой интерес

Рожденные 5-го числа

Находясь под влиянием быстрого Меркурия, родившиеся 5-го числа никогда не сталкивались с информацией, которую бы они не хотели слышать больше. У них есть настоящий талант вытягивать детали из людей благодаря своей настойчивости в разговоре.

Родившиеся 11-го числа

Под влиянием Луны и числа 11, люди, родившиеся в этот день, обладают шестым чувством, которое позволяет им понимать, когда что-то произошло. Их интуиция действительно впечатляет. Такие люди могут заметить изменение в чьем-то поведении еще до того, как этот человек скажет хоть слово.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, являющийся цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся в США в качестве воскресной газетной вставки.

Одна из основных тем - новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды.

Рожденные 16-го числа

Родившиеся 16-го числа чаще всех в компании друзей задают вопросы. Обычно они просто искренне не могут осмыслить ситуацию, не учтя сначала каждое имя, дату и обстоятельства. Такие люди не могут оставлять пробелы незаполненными.

Родившиеся 23-го числа

Родившиеся 23-го числа могут быстро завязать разговор с любым человеком. Светская беседа с такими людьми редко остается пустой. Пятиминутное ожидание в кафе каким-то образом превращается в знакомство с именем собаки незнакомца, его работой и причиной тяжелой недели.

Значения чисел в нумерологии
Значение чисел в нумерологии / Инфографика: Главред

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