Кого ждет удача до конца лета: названы четыре месяца рождения

Конец лета 2026 года может оказаться особенно благоприятным для людей, родившихся в марте, августе, сентябре и октябре.

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Четыре месяца рождения, которые могут принести удачу до конца лета / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Рожденные в марте и августе

Рожденные в сентябре и октябре

Дата рождения может быть связана с определенными жизненными периодами и влиять на то, насколько легко человек использует новые возможности, считают астрологи. По прогнозу, конец лета 2026 года может оказаться особенно благоприятным для людей, родившихся в марте, августе, сентябре и октябре. Об этом пишет Главред со ссылкой на журнал Parade.

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США. видео дня Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи. Parade Magazine был основан в 1941 году. В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Март

Люди, родившиеся в марте, относятся к Рыбам или Овнам, поэтому характер перемен будет зависеть от конкретной даты рождения.

Для Рыб конец лета станет продолжением процессов, которые начались еще в 2024 году. В этот период возможны серьезные изменения. Поначалу они могут показаться непривычными или даже неожиданными, однако со временем помогут лучше понять собственные цели и направление движения.

Овнам благоприятные возможности принесет Юпитер, который проходит через сферу романтики, творчества и самореализации. Гармоничный аспект Юпитера и Сатурна, который сформируется 31 августа, способен усилить уверенность в будущем и открыть перспективы, последствия которых будут ощущаться еще несколько месяцев.

Август

Августовские именинники также находятся под влиянием двух знаков - Льва и Девы.

Для Львов Юпитер продолжит создавать условия для личного развития, самовыражения и роста популярности. Аспект Юпитера с Сатурном 31 августа может заставить представителей этого знака отказаться от привычного сценария и решиться на более смелые действия. Такие шаги способны стать фундаментом для будущего успеха.

Девам сезон их знака позволит приблизиться к реализации важных желаний. С 22 августа по 22 сентября Солнце будет находиться в Деве, усиливая уверенность в собственных силах. Кроме того, Меркурий, являющийся управителем этого знака, пройдет через Деву с 25 августа по 10 сентября. Это подходящий период для того, чтобы заявлять о своих намерениях, проявлять инициативу и переводить идеи в конкретные планы.

Сентябрь

Для рожденных в сентябре конец лета и начало осени могут оказаться особенно насыщенными. Они относятся к Девам или Весам.

Девы встретят свой день рождения в период пребывания Солнца в их знаке. Меркурий с 25 августа по 10 сентября усилит интеллектуальную активность, коммуникацию и способность сосредоточиться на важных целях. Новолуние в Деве 10 сентября также может стать символической точкой для новых начинаний.

Весам дополнительную поддержку окажет Венера, которая будет находиться в их знаке до 10 сентября. Это положение планеты может способствовать гармонии в личных отношениях, добавить легкости в общение и привлечь позитивные события. После 10 сентября Меркурий поможет Весам увереннее выражать свои мысли и доносить окружающим собственные желания.

Октябрь

Октябрьские именинники также могут рассчитывать на перспективный период, поскольку относятся к Весам или Скорпиону.

После перехода Юпитера во Льва у Весов активизируется сфера дружбы, общения и новых знакомств, тогда как для Скорпионов планета затронет карьерную сферу. Поэтому представители обоих знаков могут получить возможности, рассчитанные на долгосрочную перспективу и способные повлиять на их дальнейший путь.

Гармоничный аспект Юпитера и Сатурна 31 августа поможет сделать перспективные идеи более реалистичными и превратить их в устойчивые планы.

До 10 сентября Весы также будут ощущать влияние Венеры в своем знаке. У Скорпионов этот период начнется после перехода Венеры в их знак 10 сентября.

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