Овны: слабые стороны, лучшие партнеры, и что грозит в быту

Названы главные особенности знака Зодиака Овен / flickr.com/Ramsha Darbha

Овен – знак Зодиака, который относится к представителям стихии огонь. Периодом Овнов считается 21 марта – 20 апреля, однако в 2021 году Солнце войдет в созвездие Овна днем 20 марта, и наступит весеннее равноденствие.

Астролог Юлия Погорельченко рассказала Главреду, какие у Овнов есть слабые и сильные стороны, с кем представители этого знака Зодиака лучше всего уживаются, и какие у них есть главные минусы в быту.

Собеседница также сказала, от чего в жизни Овна зависят результаты деятельности в карьерной сфере.

Овен – характеристика знака Зодиака

Положительные черты характера:

Активность;

Инициативность;

Спортивность;

Решительность.

Негативные черты характера:

Упрямство;

Несдержанность;

Решение проблем силой;

Прямолинейность.

Сильные стороны Овнов:

Способности к преодолению препятствий;

Индивидуализм;

Энтузиазм;

Спонтанность;

Умение выигрывать с помощью скорости.

Слабые стороны Овнов:

Грубость;

Деспотизм;

Пошлость;

Упрямство;

Перетягивание одеяла на себя.

Чего Овны терпеть не могут:

Препятствия;

Когда с ними не соглашаются;

Медленных людей.

Карьерная сфера Овнов

Лучшие сферы для этих зодиакальных представителей – спорт, политика, любая индивидуальная работа, стенд ап.

Для Овнов не подходит все, что длится долго и требует решения многих задач, имеет много ступеней, препятствий.

Плюсы Овнов в работе:

Энтузиазм;

Много энергии;

Умение выдавать смелые идеи и сразу их реализовывать;

Скорость выполнения заданий.

Минусы Овнов работе:

Сложно работать в команде;

Грубость в общении;

Сложно с гибкостью в общении.

В целом при должной организации и целеустремленности могут достичь хороших результатов в профессии, выбранной по призванию.

Личная жизнь Овнов

На что рассчитывать и чего опасаться во время дружбы с Овнами

Во время дружеских отношений можно рассчитывать на активное время препровождения, на совместные спортивные тренировки, Овен будет подбивать вас на активность.

Из минусов – сильная прямолинейность не всем нравится, упрямство сильно раздражает, Овен может продавливать свою идею или позицию.

Как Овны ведут себя в браке

В целом нет каких-то особенностей в семейной жизни, они ведут достаточно активный образ жизни, много двигаются, лидеры в семье, любят, чтобы их слушались и делали, как они говорят.

Плюсы Овнов в быту:

Скорость в выполнении задач;

Интересные идеи для времяпрепровождения.

Минусы Овнов в быту:

Сложно жить мирно;

Хочется борьбы и преодоления препятствий;

Активность не всегда выдерживают близкие;

Упрямство.

Как Овны ведут себя с детьми

С детьми достаточно лаконичны, знают, что от них хотят, ставят себе цели в воспитании и достигают их. У детей есть график, которого они придерживаются.

Овен – совместимость с другими знаками Зодиака

Овнам легко в отношениях со Стрельцами, Близнецами и Водолеями.

Со Львами и Овна может быть сильная конкуренция, но если договорится об общих целях, – тогда это отличная огненная смесь.

Нейтральная совместимость с Рыбами и Тельцами.

Сложнее всего Овнам с Раками, Козерогами, Девами, Скорпионами и Весами.

Интимная сфера жизни Овнов

Любят добиваться партнера, активность, разнообразие, частый секс.

Не любят однообразие, когда кто-то доминирует.

Сфера здоровья Овнов

Овнам грозят болезни из-за суеты и отсутствия духовности.

С какими проблемами со здоровьем могут столкнуться Овны:

Головные боли;

Бессонница;

Мозговые расстройства;

Нервный тик глаз и лица;

Инфаркт;

Гепатит;

Импотенция;

Невралгия;

Проблемы со зрением.

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