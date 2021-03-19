Овны: слабые стороны, лучшие партнеры, и что грозит в быту

С Овнами сложно жить мирно, предупредила эксперт.
Овен – знак Зодиака, который относится к представителям стихии огонь. Периодом Овнов считается 21 марта – 20 апреля, однако в 2021 году Солнце войдет в созвездие Овна днем 20 марта, и наступит весеннее равноденствие.
Астролог Юлия Погорельченко рассказала Главреду, какие у Овнов есть слабые и сильные стороны, с кем представители этого знака Зодиака лучше всего уживаются, и какие у них есть главные минусы в быту.
Собеседница также сказала, от чего в жизни Овна зависят результаты деятельности в карьерной сфере.
Овен – характеристика знака Зодиака
Положительные черты характера:
- Активность;
- Инициативность;
- Спортивность;
- Решительность.
Негативные черты характера:
- Упрямство;
- Несдержанность;
- Решение проблем силой;
- Прямолинейность.
Сильные стороны Овнов:
- Способности к преодолению препятствий;
- Индивидуализм;
- Энтузиазм;
- Спонтанность;
- Умение выигрывать с помощью скорости.
Слабые стороны Овнов:
- Грубость;
- Деспотизм;
- Пошлость;
- Упрямство;
- Перетягивание одеяла на себя.
Чего Овны терпеть не могут:
- Препятствия;
- Когда с ними не соглашаются;
- Медленных людей.
Карьерная сфера Овнов
Лучшие сферы для этих зодиакальных представителей – спорт, политика, любая индивидуальная работа, стенд ап.
Для Овнов не подходит все, что длится долго и требует решения многих задач, имеет много ступеней, препятствий.
Плюсы Овнов в работе:
- Энтузиазм;
- Много энергии;
- Умение выдавать смелые идеи и сразу их реализовывать;
- Скорость выполнения заданий.
Минусы Овнов работе:
- Сложно работать в команде;
- Грубость в общении;
- Сложно с гибкостью в общении.
В целом при должной организации и целеустремленности могут достичь хороших результатов в профессии, выбранной по призванию.
Личная жизнь Овнов
На что рассчитывать и чего опасаться во время дружбы с Овнами
Во время дружеских отношений можно рассчитывать на активное время препровождения, на совместные спортивные тренировки, Овен будет подбивать вас на активность.
Из минусов – сильная прямолинейность не всем нравится, упрямство сильно раздражает, Овен может продавливать свою идею или позицию.
Как Овны ведут себя в браке
В целом нет каких-то особенностей в семейной жизни, они ведут достаточно активный образ жизни, много двигаются, лидеры в семье, любят, чтобы их слушались и делали, как они говорят.
Плюсы Овнов в быту:
- Скорость в выполнении задач;
- Интересные идеи для времяпрепровождения.
Минусы Овнов в быту:
- Сложно жить мирно;
- Хочется борьбы и преодоления препятствий;
- Активность не всегда выдерживают близкие;
- Упрямство.
Как Овны ведут себя с детьми
С детьми достаточно лаконичны, знают, что от них хотят, ставят себе цели в воспитании и достигают их. У детей есть график, которого они придерживаются.
Овен – совместимость с другими знаками Зодиака
Овнам легко в отношениях со Стрельцами, Близнецами и Водолеями.
Со Львами и Овна может быть сильная конкуренция, но если договорится об общих целях, – тогда это отличная огненная смесь.
Нейтральная совместимость с Рыбами и Тельцами.
Сложнее всего Овнам с Раками, Козерогами, Девами, Скорпионами и Весами.
Интимная сфера жизни Овнов
Любят добиваться партнера, активность, разнообразие, частый секс.
Не любят однообразие, когда кто-то доминирует.
Сфера здоровья Овнов
Овнам грозят болезни из-за суеты и отсутствия духовности.
С какими проблемами со здоровьем могут столкнуться Овны:
- Головные боли;
- Бессонница;
- Мозговые расстройства;
- Нервный тик глаз и лица;
- Инфаркт;
- Гепатит;
- Импотенция;
- Невралгия;
- Проблемы со зрением.
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