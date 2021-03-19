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Овны: слабые стороны, лучшие партнеры, и что грозит в быту

19 марта 2021, 05:03

С Овнами сложно жить мирно, предупредила эксперт.

Астролог назвала главные особенности Овнов
Названы главные особенности знака Зодиака Овен / flickr.com/Ramsha Darbha

Овен – знак Зодиака, который относится к представителям стихии огонь. Периодом Овнов считается 21 марта – 20 апреля, однако в 2021 году Солнце войдет в созвездие Овна днем 20 марта, и наступит весеннее равноденствие.

Астролог Юлия Погорельченко рассказала Главреду, какие у Овнов есть слабые и сильные стороны, с кем представители этого знака Зодиака лучше всего уживаются, и какие у них есть главные минусы в быту.

Собеседница также сказала, от чего в жизни Овна зависят результаты деятельности в карьерной сфере.

Овен – характеристика знака Зодиака

Положительные черты характера:

  • Активность;
  • Инициативность;
  • Спортивность;
  • Решительность.

Негативные черты характера:

  • Упрямство;
  • Несдержанность;
  • Решение проблем силой;
  • Прямолинейность.

Сильные стороны Овнов:

  • Способности к преодолению препятствий;
  • Индивидуализм;
  • Энтузиазм;
  • Спонтанность;
  • Умение выигрывать с помощью скорости.

Слабые стороны Овнов:

  • Грубость;
  • Деспотизм;
  • Пошлость;
  • Упрямство;
  • Перетягивание одеяла на себя.

Чего Овны терпеть не могут:

  • Препятствия;
  • Когда с ними не соглашаются;
  • Медленных людей.

Карьерная сфера Овнов

Лучшие сферы для этих зодиакальных представителей – спорт, политика, любая индивидуальная работа, стенд ап.

Для Овнов не подходит все, что длится долго и требует решения многих задач, имеет много ступеней, препятствий.

Плюсы Овнов в работе:

  • Энтузиазм;
  • Много энергии;
  • Умение выдавать смелые идеи и сразу их реализовывать;
  • Скорость выполнения заданий.

Минусы Овнов работе:

  • Сложно работать в команде;
  • Грубость в общении;
  • Сложно с гибкостью в общении.

В целом при должной организации и целеустремленности могут достичь хороших результатов в профессии, выбранной по призванию.

Личная жизнь Овнов

На что рассчитывать и чего опасаться во время дружбы с Овнами

Во время дружеских отношений можно рассчитывать на активное время препровождения, на совместные спортивные тренировки, Овен будет подбивать вас на активность.

Из минусов – сильная прямолинейность не всем нравится, упрямство сильно раздражает, Овен может продавливать свою идею или позицию.

Как Овны ведут себя в браке

В целом нет каких-то особенностей в семейной жизни, они ведут достаточно активный образ жизни, много двигаются, лидеры в семье, любят, чтобы их слушались и делали, как они говорят.

Плюсы Овнов в быту:

  • Скорость в выполнении задач;
  • Интересные идеи для времяпрепровождения.

Минусы Овнов в быту:

  • Сложно жить мирно;
  • Хочется борьбы и преодоления препятствий;
  • Активность не всегда выдерживают близкие;
  • Упрямство.

Как Овны ведут себя с детьми

С детьми достаточно лаконичны, знают, что от них хотят, ставят себе цели в воспитании и достигают их. У детей есть график, которого они придерживаются.

Овен – совместимость с другими знаками Зодиака

Овнам легко в отношениях со Стрельцами, Близнецами и Водолеями.

Со Львами и Овна может быть сильная конкуренция, но если договорится об общих целях, – тогда это отличная огненная смесь.

Нейтральная совместимость с Рыбами и Тельцами.

Сложнее всего Овнам с Раками, Козерогами, Девами, Скорпионами и Весами.

Интимная сфера жизни Овнов

Любят добиваться партнера, активность, разнообразие, частый секс.

Не любят однообразие, когда кто-то доминирует.

Сфера здоровья Овнов

Овнам грозят болезни из-за суеты и отсутствия духовности.

С какими проблемами со здоровьем могут столкнуться Овны:

  • Головные боли;
  • Бессонница;
  • Мозговые расстройства;
  • Нервный тик глаз и лица;
  • Инфаркт;
  • Гепатит;
  • Импотенция;
  • Невралгия;
  • Проблемы со зрением.

Почитать астропрогнозы Юлии Погорельченко можно на ее странице в Instagram.

гороскоп Овен Юлия Погорельченко
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