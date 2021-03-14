Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога

В субботу Солнце перейдет в знак Овен, начнется новый астрологический год, и в этот день не стоит конфликтовать, спрогнозировала эксперт / Reuters

Астролог Юлия Погорельченко поделилась, что в 2021 году весеннее равноденствие наступит в субботу, 20 марта, в 11:39 по киевскому времени.

В этот день стоит избегать конфликтов, агрессии и плохих мыслей, поскольку сильные энергии могут воплотить все в жизнь, сообщила эксперт Главреду.

Собеседница посоветовала весело и энергично провести время и постараться быть в хорошем настроении.

Погорельченко добавила, что в День весеннего равноденствия можно посетить родителей, вспомнить предков и поблагодарить их.

Эксперт также поделилась, какие ритуалы можно провести в этот день.

Ритуалы на весеннее равноденствие 2021:

Можно поприветствовать Солнце – на восходе загадать желание или просто поблагодарить светило за ту энергию, которое оно нам дает;

В 11:39 можно зажечь свечу и на пламя проговорить свое заветное желание.

День весеннего равноденствия 2021: что нужно знать

В 11:39 Солнце перейдет в огненный знак Зодиака – Овен, и после этого начнется новый астрологический год. На протяжении 20 марта будут равны день и ночь, а потом светлое время суток будет понемногу увеличиваться.