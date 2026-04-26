Переезд, свадьба и карьерный прорыв уже близко: гороскоп на май 2026 для Львов

Анна Ярославская
26 апреля 2026, 18:35
Май откроет двери к признанию и публичному успеху, а конец месяца обещает романтику и яркие эмоции. Детали раскрыла Анжела Перл.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на май 2026 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда в жизнь Львов войдут влиятельные и важные люди
  • Какие перемены ждут семью
  • Когда ваши таланты заметят и вы получите новый статус

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, май — потрясающий месяц, поскольку нас ждут сразу два полнолуния (1-го и 31-го числа), а это значит двойное благословение небес.

1 мая - полнолуние в 4-м доме.Четвертый дом — это наш фундамент, семья и место, где мы чувствуем себя в безопасности. Вы можете решиться на переезд, покупку или продажу недвижимости. Если вы снимаете жилье, возможны новости от арендодателя. Также это время завершения ремонта.

Львам стоит ждать новостей от родителей или детей. Возможно, к вам приедут гости или вы отправитесь в поездку всей семьей.

Также могут открыться тайны рода или семейные истории. Кроме того, это удачное время для получения документов на ПМЖ, гражданство или регистрацию.

С 4 по 18 мая Меркурий принесет переговоры и важную информацию в сферу вашей реализации. Ждите предложений по работе, собеседований или важных бизнес-встреч. Это время расширения круга общения в профессиональной среде. Вы четко поймете, какой статус хотите занимать в социуме.

6 мая Плутон в седьмом доме разворачивается в ретроградное движение до 16 октября. Плутон — планета трансформации, и следующие пять месяцев вы будете пересматривать свои отношения. Возможна пауза в общении или, наоборот, глубокая подготовка к свадьбе или совместному проживанию.

Плутон управляет вашим домом семьи, поэтому перемены в отношениях могут быть напрямую связаны с переездом. Кто-то приедет жить к вам, или вы переедете к партнеру. Возможно получение наследства мужем или женой.

16 мая - новолуние в десятом доме. Это мощный момент для вашей социальной роли. Вы можете получить новую должность, возглавить проект или начать свой бизнес.

Новолуние может проиграться не только в работе: вы можете стать невестой/женихом или узнать, что станете родителями. Это ваша новая роль, в которой вас увидит мир.

знаки зодиака, стихия огонь, знаки огня, гороскоп
Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

С 19 мая благодаря энергии Марса вы окажетесь в центре внимания. Это время презентаций, публичных выступлений и "красных дорожек".

С 20 мая по 14 июня — идеальное время для поездок в санатории, ретриты или тихие отели, в которых вы уже были. Это удачный период для процедур в клиниках, массажей и духовных практик.

С 8 по 10 июня (уже в следующем месяце) Венера соединится с Юпитером — ждите "подарка за прошлые заслуги".

31 мая произойдет второе полнолуние месяца. По словам астролога, май завершается на очень романтичной ноте. Вас ждут свидания, признания, приглашения на ужин. Это не про брак, а про чистую радость и влюбленность.

Кроме того, ваше хобби может начать приносить доход или вы выставите свои работы на публику.

Также астролог прогнозирует важные новости у ваших детей или решение о записи ребенка в новую секцию/школу.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

"С конца апреля Уран входит в ваш 11-й дом на целых семь лет. Ваш круг общения начнет невероятно расширяться. В жизнь будут входить влиятельные люди, знаменитости и те, кого вы раньше считали "не своего круга". Уран ломает социальные барьеры — ваши таланты заметят, а мечты начнут обретать новый масштаб", - резюмировала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Львов на май 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп Лев гороскоп на май гороскоп Лев Анжела Перл гороскоп 2026
