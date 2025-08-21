Укр
Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Мария Тупик
21 августа 2025, 14:12
352
Какие города Украины в зоне риска в сентябре и чего ожидать от переговоров рассказала Ангелина Вакулина.
Когда закончится война в Украине - назван год
Когда закончится война в Украине - назван год / Коллаж Главред

Переговоры о завершении войны в Украине возможно дадут положительный результат. Но, это будет не так скоро, как все ожидают. Как рассказала в разговоре с Главредом астролог Ангелина Вакулина, нас может ожидать еще одно военное обострение, чем переговоры.

Также астролог поделилась прогнозом для Украины на осень 2025, какие города будут в опасности и когда закончится война в Украине.

Какая обстановка в Украине будет осенью, на фоне переговоров в Вашингтоне и на Аляске?

видео дня

Будут появляться новые "инициативы о мире". Это могут быть встречи, посреднические переговоры, обсуждения на мировой арене. Любые публичные переговоры будут сопровождаться иллюзиями, попыткой навязать выгодные для одной стороны условия. И важно понимать, что такие инициативы скорее нужны для политического имиджа, чем для реального прекращения войны.

До конца 2025 года не вижу подписания устойчивого мирного договора. Возможны "частичные договоренности", обсуждения гуманитарных коридоров или локальных пауз, но не окончательный мир.

Весной 2026-го могут начаться реальные переговоры с юридическим весом, момент, когда мир перестанет "размывать" рамки и начинает требовать формализации: либо подписания документов, либо ясных правил игры.

Это будет первое реальное окно для подписания содержательных соглашений, касающихся войны Украины и России. Не "мир на бумаге", а документ с конкретными пунктами и юридической силой.

Вероятно появление международных посредников, готовых фиксировать и гарантировать договоры. На мировой арене возрастет давление на Россию в сторону конкретных обязательств.

Киев пережил массированные удары по городу на протяжении почти всего июня. Чего ожидать столице в сентябре?

Начало месяца для столицы будет не простым. Удары могут быть по местам скопления людей (торговые центры, транспортные узлы, места досуга).

Продолжатся ракетныеи дроновые атаки на жилые районы. Возможны перебои с водой/светом.

Опять возможны удары с целью "показать силу" и вызвать панику.

По датам, это 5-9 сентября усиленная нагрузка на медицину и коммунальные службы. 16–18 сентября повышенная опасность для столицы. Также не забываем про 24 августа - День Независимости.

Россия последние дни возобновила удары по Полтаве, Кременчугу, Одессе. Чего ожидать этим городам в сентябре?

Кременчуг - один из самых уязвимых городов в сентябре. Будет под особым прицелом из-за своей промышленной и транспортной значимости.

Кременчугский НПЗ и промзона в зоне риска.

Могут быть атаки с 5-7 сентября, с 12-18 сентября пик угрозы (удары по мостам и НПЗ).

Также карты показывают конец месяца 23-29 сентября - энергетическая инфраструктура, возможные перебои со светом, транспортом, водой.

Полтава - под угрозой железнодорожный вокзал, прилегающая инфраструктура. Очень высокая вероятность ударов.

5-7 сентября ночные тревоги, атаки дронами, возможны точечные удары.

12-18 сентября пик опасности: вероятность "прилетов" по логистике и складам.

23-29 сентября удары по энергетике и инфраструктуре, возможны отключения света, воды, перебои с транспортом.

Важно серьезно относиться к тревогам, особенно ночью и ранним утром.

Одесса - порты, склады, логистика. Удары по прибрежной зоне, складам с топливом.

7 сентября возможны удары по жилым массивам, энергетике и воде.

Приморский район (центр, порт, прибрежная зона) - портовая инфраструктура, склады, элеваторы, топливо, зерновые терминалы. Удары по прибрежным складам и логистике.

Повышенная опасность для Одессы: 5-9, 16-18, 30 сентября.

    Последствия атаки РФ по Одесской области 20 августа Фото: ГосЧС
    Последствия атаки РФ по Одесской области 20 августа Фото: ГосЧС
    Последствия атаки РФ по Одесской области 20 августа Фото: ГосЧС
    Последствия атаки РФ по Одесской области 20 августа Фото: ГосЧС
    Последствия атаки РФ по Одесской области 20 августа Фото: ГосЧС

Какие еще города Украины в сентябре в зоне риска ударов РФ?

Кривой Рог - сентябрь для города будет напряженным. Основная угроза идет на промышленность, шахты, металлургию и энергетику.

5-7 сентября - дроновые атаки по складам и промышленности.

12-18 сентября - возможны удары по заводам и энергетике.

23-29 сентября - могут быть отключения света и воды из-за ударов по подстанциям.

Особенно внимательно относиться к тревогам в ночное время (5/7 и 12/16 сентября).

Хмельницкий - могут быть удары по распределительным узлам (электросетям, ТЭЦ и подстанциям).

1- 10 сентября - стоит ожидать первые волны атак по энергетике и складам, "точечные удары" ночью или ранним утром.

11-20 сентября - период массированных тревог.

21-30 сентября - может быть разовая мощная атака, рассчитанная на дестабилизацию логистики.

Месяц как проверка устойчивости, но не период тотальных разрушений для города.

Тернополь - основное внимание идет на промзоны восточной и южной части города.

Под угрозой энергетические узлы и подстанции.

6-8 сентября - возможны удары по складам и областным объектам, в большей степени демонстративного характера.

14-16 сентября - напряженный период, высока вероятность атак.

22-24 сентября - возможны перебои в электроснабжении.

29-30 сентября - могут быть ночные точечные удары, преимущественно по окраинам.

Повышенный риск для жилых районов, прилегающих к промышленным зонам и железнодорожной инфраструктуре.

Когда ожидать завершения войны в Украине?

2025-2027 годы несут очень мощные трансформационные переломы не только для Украины, но и для всего мира. Разрушение старых иллюзий, падение систем, которые держались на пропаганде и "дымовой завесе".

В мире: кризис идеологий, религий, мировых договоренностей, разоблачение лжи, массовое разочарование в лидерах.

Для Украины: до весны 2026 все еще много "туманных обещаний" и фиктивных договоров. 2024-2043 годы это эпоха глобальной перестройки: коллективные перевороты, технологические революции, смена общественных систем.

Ближайшие годы (2025-2027) трансформация сильно бьет по структурам власти и старым политическим режимам. Это буквально "смерть старой модели" в авторитарных системах.

2026 год буквально соткан из: волн переворотов, быстрых смен власти, новых союзов и резких разрывов договоров.

Для Украины: "момент резкого поворота" (2026-2027), когда страна выходит из иллюзорных соглашений к конкретному новому формату.

В мире: возврат к вопросам территориальной целостности и защиты народа.

Для Украины: это время, когда тема границ страны становится главным вопросом на всех переговорах. Возможно завершение войны.

Мир войдет в эти годы через серию политических переворотов, экономических кризисов и технологических скачков.

Ключевая тема: борьба за новые границы, ресурсы и контроль над информацией.

О персоне: Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

