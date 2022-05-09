Перелом 9 мая: астролог предупредила об опасности и назвала причину

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Для Украины 9 мая станет переломным моментом, заявила астролог Марина Скади. Она не исключила, что эта дата станет точкой глобального и разнопланового противостояния.

При этом 9 мая выпадает примерно посередине между двумя затмениями — солнечным, которое произошло 30 апреля, и лунным, которое состоится 16 мая. Эксперт отметила, что их влияние на этот день весьма ощутимо.

"Это непредсказуемое время. Может случиться все, что угодно. Бесполезно искать логику в происходящем. Совершенно не обязательно, что фон этого дня будет негативный. Возможен неожиданный поворот событий, счастливая случайность, но и вероятность неприятностей также велика. В этот день все переворачивается с ног на голову и наоборот", — предупредила она.

Марина Скади добавила, что влияние 9 мая будет оказывать Плутон, который 30 апреля начал свое ретроградное движение. А значит, наступил период отмены того, что было важно до недавнего времени, переоценки ценностей как в материальном, так и в духовном аспекте.

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Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением.