Перемены в отношениях и судьбоносные встречи: гороскоп для Весов на январь и февраль

Зимний период будет насыщен значительными изменениями в сферах карьеры, семьи, отношений и самореализации.

Анжела Перл опубликовала гороскоп для Весов на январь и февраль 2026 года / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие основные перемены ждут Весов в сфере семьи и жилья

Чего следует избегать Весам в период коридора затмений и ретроградного Меркурия

Когда дела сдвинутся с мертвой точки

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на январь и февраль 2026 года для представителей знака зодиака Весы.

Если вам интересен прогноз этого специалиста на весь год, читайте материал: Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 год.

Гороскоп на январь 2026 - Весы

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с 6 по 12 января было соединение Марса и Солнца в вашем четвёртом доме, который символизирует семью, дом, недвижимость. Это соединение показывает то, чего вы действительно хотите. Цикл Марса — два года, и то, что вы начали в январе, может растянуться на этот срок. Это может быть ремонт, строительство, переезд, оформление документов (например, на иммиграцию), покупка или продажа недвижимости. Также это может быть связано с родителями, особенно с мамой.

Почти весь январь и до середины февраля в вашем четвертом доме находится много планет: кроме Солнца и Марса, ещё Венера, Меркурий и Плутон. Они дают мощный фокус на семье и доме. Возможно, вы решаете вопросы родственников, занимаетесь документами, разделом имущества, или у вас долго гостят члены семьи.

18 января — новолуние в четвертом доме. Оно может принести покупку новой недвижимости, новую аренду, переезд, оформление документов на проживание, появление нового члена семьи (человека или питомца), покупки для дома.

С этого же дня, 18 января, планеты начинают переходить в пятый дом гороскопа Весов. К 24-му числу все пять планет окажутся там. Фокус сместится на любовь, свидания (если вы свободны), детей, творчество и удовольствия. Это время для романтики, занятий с детьми, творческих проектов, отдыха с друзьями.

27 января Нептун входит в седьмой дом гороскопа Весов (отношения, партнёрство) на 14 лет. Это изменит ваше окружение: появятся новые люди, отношения, единомышленники. Часть старых связей может уйти. Это могут быть как личные, так и деловые отношения, более духовные и чувственные, основанные на общей мечте, а не только на прагматике. Ваше отношение к браку и партнёрству станет более возвышенным.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп на февраль 2026 - Весы

1 февраля — полнолуние в одиннадцатом доме, который отвечает за друзей, сообщества, соцсети, цели. Оно может привлечь вас в новое сообщество или, наоборот, показать, какое общение стоит прекратить. Возможны онлайн-активности, публичные выступления, мероприятия с большим количеством людей. Также это время получения результатов, наград или признания за ваши труды.

4 февраля Уран, отвечающий за 5-й дом (любовь, дети, творчество), переходит в прямое движение. Если в этих сферах были застои или препятствия, теперь ситуация сдвинется с мёртвой точки.

15 февраля Сатурн входит в ваш седьмой дом (отношения, партнёрство) на два года. Это время для серьёзных, ответственных шагов: брака, делового партнёрства с чёткими договорами. Сатурн также может показать правду в отношениях, привести к расставанию, если союз неискренен. Вы станете более избирательны и не станете тратить время на неподходящих людей.

20 февраля — редкое соединение Сатурна и Нептуна в начале седтмого дома. Это начало важных, долгосрочных отношений или сотрудничества, которое продлится много лет.

17 февраля — новолуние и солнечное затмение в пятом доме (любовь, дети, творчество). Возможна судьбоносная встреча, новость о беременности, важный творческий прорыв. С 17 февраля по 3 марта — коридор затмений, когда нежелательно принимать важные решения из-за нестабильной энергетики.

С 26 февраля по 20 марта Меркурий будет ретроградным в шестом доме (работа, рутина). Могут вернуться старые задачи, замедлиться дела, возможны переносы. Лучше завершить важные дела до середины февраля. В этот период не рекомендуются делать крупные покупки, подписывать важные документы и делать плановые операции.

Гороскоп для Весов на январь и февраль 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

