Период Козерогов: фартовое время и лучшие сферы деятельности

В декабре 2020 Козерогам спрогнозировано удачное время / sobakidendy-news.ru

Совсем скоро наступит период Козерогов – дни, в которые родились представители этого земного знака Зодиака.

Астролог Влад Росс уже поделился с Главредом, что в декабре Козерогам светит фартовый период.

Также эксперт назвал сферы деятельности, в которых представители этого знака могут лучше всего себя проявить.

Козерог – даты

Козерогами называют людей, рожденных в период с 22 декабря до 19 января.

Что светит Козерогам в декабре 2020 года

Росс сказал, что на протяжении месяца рожденным под этим знаком людям будет особенно фартить в делах, связанных с новыми проектами и недвижимостью.

По его словам, во второй половине декабря Козероги могут создавать новое дело.

В каких сферах деятельности Козероги могут лучше всего себя проявить:

Строительство;

Недвижимость;

Банковское дело;

Финансы.

Астролог говорил, что из Козерогов могут получиться неплохие руководители, однако они способны быть большими тиранами.