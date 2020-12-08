Период Козерогов: фартовое время и лучшие сферы деятельности

Гороскоп для Козерога от Росса очень позитивный.
Совсем скоро наступит период Козерогов – дни, в которые родились представители этого земного знака Зодиака.
Астролог Влад Росс уже поделился с Главредом, что в декабре Козерогам светит фартовый период.
Также эксперт назвал сферы деятельности, в которых представители этого знака могут лучше всего себя проявить.
Козерог – даты
Козерогами называют людей, рожденных в период с 22 декабря до 19 января.
Что светит Козерогам в декабре 2020 года
Росс сказал, что на протяжении месяца рожденным под этим знаком людям будет особенно фартить в делах, связанных с новыми проектами и недвижимостью.
По его словам, во второй половине декабря Козероги могут создавать новое дело.
В каких сферах деятельности Козероги могут лучше всего себя проявить:
- Строительство;
- Недвижимость;
- Банковское дело;
- Финансы.
Астролог говорил, что из Козерогов могут получиться неплохие руководители, однако они способны быть большими тиранами.
Автор: Екатерина Присяжнюк