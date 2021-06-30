Победы и свершения: что сулит Льву гороскоп на июль-2021

Астролог Влад Росс прогнозирует, что Льву в июле будет фартить / Анастасия Олейникова для Главреда

Для Льва июль 2021 года будет весьма позитивным месяцем. Он будет насыщен борьбой и всевозможными подвигами, поскольку Марс – планета военных действий – будет главенствовать в знаке Льва в этот период. При этом враги (многочисленные они или не очень) будут побеждены, и для Льва наступает время, чтобы подумать о мирной жизни.

Впрочем, есть и другая сторона медали такого расположения Марса: возможны ДТП и несчастные случаи.

Июль для Льва должен стать месяцем активного и приятного общения, забот о ближних и периодом полноценного отдыха, а также творческих амбиций. В середине лета можно будет подвести итог минувшего полугодия и наметить пути развития на предстоящие месяцы.

Деловая жизнь Льва будет напрямую зависеть от состояния его здоровья: чем лучше будет самочувствие и состояние здоровья, тем лучше будут идти дела. Преобразования в деловой сфере жизни Лев сможет инициировать 5-10 июля.

К слову, представители этого знака Зодиака меньше всего рискуют в июле заразиться коронавирусом.

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Весь предстоящий месяц у Льва будет меняться отношение к жизни и образу действий. В этот период ему предстоит пережить гибель старых установок и духовно родиться заново, к этому будет подталкивать весь событийный ряд июля. Жизнь потребует от Льва забыть о триумфах и поражениях, начать все с начала, снять с себя ответственность за то, что все равно уже нельзя изменить.

Лучше Льву вести за собой свое окружение к новым победам и созиданию, особенно это касается Львов-начальников и руководителей.

Вблизи 20-х чисел июля Льву нужно будет предпринять меры для восстановления сил. Это самый благоприятный период в плане оздоровительных мероприятий. Хорошо в эти дни отправиться в санаторий, на воды, к морю.

Июль станет для Льва периодом решительных действий в социальной сфере. Именно в этой области возможны самые крупные свершения и блистательные победы. Организаторские способности представителей этого знака окажутся на высоте. И сами Львы, и их идеи будут нравиться окружающим и смогут привлечь к себе людей. В результате завяжутся новые отношения, которые в будущем могут оказаться довольно полезными.

Совет Льву: дерзайте, и все у вас получится.

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