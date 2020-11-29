Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020

В декабре будет солнечное затмение 2020 – названо время пика по Киеву.
Составлен детальный лунный календарь на декабрь 2020 года, в нем указано, какими лунными днями по счету будут календарные дни, и когда произойдут главные астрологические и астрономические явления месяца – новолуние, полнолуние и солнечное затмение.
В лунном календаре, опубликованном на vedmochka.net, также отмечены благоприятные и хорошие дни для личной жизни и бизнеса, достаточно сложные дни, неблагоприятные и критические дни для старта новых дел и нейтральные дни для взаимодействия с людьми.
По сведениям издания, большинство дней декабря будут "белыми" – нейтральными.
Ключевые астрологические и астрономические явления декабря – лунный календарь (Украина):
- Новолуние произойдет 14 декабря в 18:16 по Киеву;
- Солнечное затмение будет 14 декабря;
- Полнолуние будет 30 декабря в 5:27 по Киеву.
Астролог Влад Росс сказал Главреду, что декабрьское затмение Солнца не будет видно в Украине и в странах, которые находятся рядом. По его словам, пик затмения по Киеву будет в 18:30.
"Его (затмение Солнца – Ред.) можно будет наблюдать только в юго-восточной части Тихого океана и частично на территории Южной Америки…", – поделился сведениями эксперт.
Подробный лунный календарь 2020:
- 1 декабря – 17-18 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Близнецах;
- 2 декабря – 18-19 лунный день, "худеющая" Луна пребывает в Раке;
- 3 декабря – 19-20 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Раке;
- 4 декабря – 20-21 лунный день, "худеющая" Луна пребывает в Раке;
- 5 декабря – 21-22 лунный день, Луна "худеет" и пребывает во Льве;
- 6 декабря – 22-23 лунный день, "худеющая" Луна пребывает во Льве;
- 7 декабря – 23-24 лунный день, Луна "худеет" и находится в Деве;
- 8 декабря – 24 лунный день, "худеющая" Луна находится в Деве;
- 9 декабря – 24-25 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Весах;
- 10 декабря – 25-26 лунный день, "худеющая" Луна пребывает в Весах;
- 11 декабря – 26-27 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Скорпионе;
- 12 декабря – 27-28 лунный день, "худеющая" Луна пребывает в Скорпионе;
- 13 декабря – 28-29 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Стрельце;
- 14 декабря – 29-30 и 1 лунный день, новолуние в Стрельце;
- 15 декабря – 1-2 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Козероге;
- 16 декабря – 2-3 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Козероге;
- 17 декабря – 3-4 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Водолее;
- 18 декабря – 4-5 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Водолее;
- 19 декабря – 5-6 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Водолее;
- 20 декабря – 6-7 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Рыбах;
- 21 декабря – 7-8 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Рыбах;
- 22 декабря – 8-9 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Овне;
- 23 декабря – 9-10 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Овне;
- 24 декабря – 10-11 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Овне и переходит в Тельца;
- 25 декабря – 11-12 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Тельце;
- 26 декабря – 12-13 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Тельце;
- 27 декабря – 13-14 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Близнецах;
- 28 декабря – 14-15 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Близнецах;
- 29 декабря – 15-16 лунный день, Луна "полнеет" и переходит из Близнецов в Рыбы;
- 30 декабря – 16-17 лунный день, полнолуние в Рыбах;
- 31 декабря – 17-18 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Раке.
Новолуние
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.