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Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020

29 ноября 2020, 11:49

В декабре будет солнечное затмение 2020 – названо время пика по Киеву.

Большинство дней декабря текущего года – нейтральные – Лунный календарь декабрь 2020
Большинство дней декабря 2020 – нейтральные / Reuters

Составлен детальный лунный календарь на декабрь 2020 года, в нем указано, какими лунными днями по счету будут календарные дни, и когда произойдут главные астрологические и астрономические явления месяца – новолуние, полнолуние и солнечное затмение.

В лунном календаре, опубликованном на vedmochka.net, также отмечены благоприятные и хорошие дни для личной жизни и бизнеса, достаточно сложные дни, неблагоприятные и критические дни для старта новых дел и нейтральные дни для взаимодействия с людьми.

По сведениям издания, большинство дней декабря будут "белыми" – нейтральными.

Ключевые астрологические и астрономические явления декабря – лунный календарь (Украина):

  • Новолуние произойдет 14 декабря в 18:16 по Киеву;
  • Солнечное затмение будет 14 декабря;
  • Полнолуние будет 30 декабря в 5:27 по Киеву.

Астролог Влад Росс сказал Главреду, что декабрьское затмение Солнца не будет видно в Украине и в странах, которые находятся рядом. По его словам, пик затмения по Киеву будет в 18:30.

"Его (затмение Солнца – Ред.) можно будет наблюдать только в юго-восточной части Тихого океана и частично на территории Южной Америки…", – поделился сведениями эксперт.

Подробный лунный календарь 2020:

  • 1 декабря – 17-18 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Близнецах;
  • 2 декабря – 18-19 лунный день, "худеющая" Луна пребывает в Раке;
  • 3 декабря – 19-20 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Раке;
  • 4 декабря – 20-21 лунный день, "худеющая" Луна пребывает в Раке;
  • 5 декабря – 21-22 лунный день, Луна "худеет" и пребывает во Льве;
  • 6 декабря – 22-23 лунный день, "худеющая" Луна пребывает во Льве;
  • 7 декабря – 23-24 лунный день, Луна "худеет" и находится в Деве;
  • 8 декабря – 24 лунный день, "худеющая" Луна находится в Деве;
  • 9 декабря – 24-25 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Весах;
  • 10 декабря – 25-26 лунный день, "худеющая" Луна пребывает в Весах;
  • 11 декабря – 26-27 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Скорпионе;
  • 12 декабря – 27-28 лунный день, "худеющая" Луна пребывает в Скорпионе;
  • 13 декабря – 28-29 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Стрельце;
  • 14 декабря – 29-30 и 1 лунный день, новолуние в Стрельце;
  • 15 декабря – 1-2 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Козероге;
  • 16 декабря – 2-3 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Козероге;
  • 17 декабря – 3-4 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Водолее;
  • 18 декабря – 4-5 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Водолее;
  • 19 декабря – 5-6 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Водолее;
  • 20 декабря – 6-7 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Рыбах;
  • 21 декабря – 7-8 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Рыбах;
  • 22 декабря – 8-9 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Овне;
  • 23 декабря – 9-10 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Овне;
  • 24 декабря – 10-11 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Овне и переходит в Тельца;
  • 25 декабря – 11-12 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Тельце;
  • 26 декабря – 12-13 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Тельце;
  • 27 декабря – 13-14 лунный день, Луна "полнеет" и пребывает в Близнецах;
  • 28 декабря – 14-15 лунный день, "полнеющая" Луна пребывает в Близнецах;
  • 29 декабря – 15-16 лунный день, Луна "полнеет" и переходит из Близнецов в Рыбы;
  • 30 декабря – 16-17 лунный день, полнолуние в Рыбах;
  • 31 декабря – 17-18 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Раке.
Большинство дней декабря текущего года – нейтральные – Лунный календарь декабрь 2020
Большинство дней декабря 2020 – нейтральные / Скриншот с vedmochka.net

Новолуние

Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.

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