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Погода на Новый год: астролог рассказал, ждать ли снега

15 декабря 2020, 05:54

По прогнозу Влада Росса, слякотные погодные условия едва ли поспособствуют праздничному настроению 31 декабря.

праздники_Новый год_Рождество
Астролог пообещал на Новый год погоду, способствующую исключительно домашним торжествам / 1zoom.ru

Из-за локдауна, который будет введен в Украине на время зимних праздников, и так особо не разгуляешься, но, помимо этого, домашнему празднованию будет способствовать и природа. Погода на Новый год в Украине будет сумбурной.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Он охарактеризовал новогоднюю погоду в этом году как "бурную, критическую и неожиданную".

"Ничего не будет предвещать снега в последние дни декабря. Если он и выпадет прямо перед Новым годом, то сразу же начнет таять. Погода будет сумбурная", – отметил астролог.

Читайте такжеКакой будет погода на Новый год 2021: народный синоптик дал прогнозТемпература, по прогнозу Влада Росса, на Новый год будет около нуля градусов, а ветра обещают быть переменчивы.

"Ветра будут переменчивы: то с севера, то с запада. Атлантические воздушные потоки постоянно будут бороться с арктическими. С разным успехом. В результате их борьбы в Киеве будет выпадать снег и быстро таять, а в Одессе будет выпадать дождь", – считает Росс.

Так что погода будет способствовать исключительно домашним спокойным торжествам.

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