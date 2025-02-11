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Полнолуние 12 февраля: каким 3 знакам зодиака ждать моментальной финансовой удачи

Мария Тупик
11 февраля 2025, 16:07
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12 февраля в 15:53 по киевскому времени наступит Полнолуние во Льве – одно из самых мощных и ярких полнолуний года.
Полнолуние 12 февраля - кого ждет успех
Полнолуние 12 февраля - кого ждет успех / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

В этом материале вы узнаете:

  • Что ждет каждый знак в Полнолуние 12 февраля
  • Гороскоп на 12 февраля для каждого знака зодиака

Уже 12 февраля произойдет Полнолуние в знаке Льва. Астролог Анжелика Витренко рассказала для Главреда, что ждет каждый знак зодиака и поделилась гороскопом.

"Это время эмоционального накала, творческого проявления, осознаний своей ценности и потребности быть замеченным. Прогноз основан по ведической системе", - говорит астролог.

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Гороскоп на 12 февраля Полнолуние

Овен: Полнолуние затронет ваш 5-й дом гороскопа - творчество, дети, романтика. Возможны яркие события в личной жизни. Хорошее время для выражения своих талантов.

Телец: энергия Полнолуния будет активировать ваш 4-й дом гороскопа - семья, комфорт, недвижимость. Может появиться потребность изменить обстановку в доме, уделите внимание близким, маме.

Близнецы: Полнолуние осветит ваш 3-й дом - общение, обучение, короткие поездки. Хорошее время для публичных выступлений, написание статей, ведение переговоров.

Рак: ваш 2-й дом - деньги, ценности, речь - окажется под влиянием полнолуния. Возможны неожиданные финансовые поступления или подарки. Будьте осторожны с резкими словами они могут привести к конфликтам.

Лев: Полнолуние в вашем 1 доме гороскопа принесёт яркие события, касающиеся личных амбиций, внешнего вида, самовыражения. Важно не перегибать с его и гордостью.

Дева: луна в вашем 12-м доме гороскопа - уединение, духовные практики, дальние поездки. Благоприятное время для отдыха, путешествий и финансов.

Весы: луна в вашем 11-м доме гороскопа - друзей, единомышленников, целей. Возможны значимые встречи, новости от друзей.

Скорпион: 10-й дом карьеры будет под влиянием Луны. Возможны важные изменения в профессиональной сфере. Будьте внимательны к репутации.

Стрелец: 8-й дом гороскопа - трансформации, кризис, тайны. Время глубинного осознания. Может вскрыться важная информация.

Водолей: Луна в 7-м доме - партнерства, брака. Важно быть честными с собой и с другими. Возможен разговор с партнёром или принятие решений.

Рыбы: 6-й дом - работы, здоровья, обязанностей будет активирован Полнолунием. Может быть много задач, но результат и финансы того стоят.

Анжелика Витренко

Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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