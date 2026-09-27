Полнолуние станет счастливым периодом в любви для трех знаков зодиака – кто они

Полнолуние традиционно связывают с эмоциональной открытостью и желанием избавиться от внутренних барьеров.

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Полнолуние станет счастливым периодом в любви для трех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп для Львов

Гороскоп для Рыб

Полнолуние 26 сентября 2026 года может стать особенно важным периодом в личной жизни представителей трех знаков зодиака. Они смогут почувствовать долгожданные перемены в любви и открыть новую страницу в отношениях. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Полнолуние традиционно связывают с эмоциональной открытостью и желанием избавиться от внутренних барьеров. Тем, кто долго избегал близости из-за страха вновь столкнуться с болью или разочарованием, сейчас может быть проще позволить себе доверять чувствам.

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Иногда для появления любви нужно не искать ее любой ценой, а перестать закрываться от новых возможностей. Для трех знаков такой момент, согласно прогнозу, наступает именно сейчас.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Близнецы

Для Близнецов 26 сентября может стать днем неожиданного поворота в личной жизни. Любовь способна появиться там, где они меньше всего ее ждут, а сами представители знака будут готовы не отступить, а сделать шаг навстречу.

В прошлом вы могли сознательно держать окружающих на расстоянии, опасаясь новых разочарований. Но со временем одиночество могло начать утомлять не меньше, чем прежние переживания. Теперь появляется желание снова открыть сердце и поверить в возможность счастливых отношений.

Если Близнецам казалось, что подходящий момент для любви уже упущен, полнолуние способно изменить их взгляд на ситуацию. Не все важные встречи происходят тогда, когда мы их планируем. Иногда нужный человек появляется именно в тот момент, когда мы становимся готовы его впустить.

Лев

Львы могли уже привыкнуть к тому, что в романтической сфере все складывается не совсем так, как им хотелось бы. Некоторые представители знака даже могли перестать ждать серьезных изменений. Однако 26 сентября ситуация способна получить новый импульс.

Полнолуние в Овне, согласно астрологическому прогнозу, усилит уверенность Львов и подтолкнет их к более активным действиям. Инициатива с их стороны может приблизить желаемые перемены - будь то знакомство, начало новых отношений или развитие связи с человеком из близкого окружения.

Этот период способен заставить Львов по-новому взглянуть на собственную личную жизнь. Они могут обнаружить, что возможностей для любви гораздо больше, чем предполагали. Овен и Лев относятся к огненной стихии, поэтому энергетика этого периода, как считается, особенно хорошо сочетается с представителями знака.

Главное - не отвергать чувства, которые могут появиться неожиданно.

Рыбы

Для Рыб полнолуние в Овне может стать временем эмоционального обновления. В их жизни и без того достаточно поводов для радости, однако личная сфера способна подарить еще один приятный сюрприз.

Рыбы привыкли идеализировать любовь и глубоко переживать чувства. Однако неудачный прошлый опыт мог заставить некоторых представителей знака стать более осторожными и закрытыми. Теперь они смогут постепенно отказаться от прежних страхов.

Новое знакомство или развитие уже существующих отношений Рыбы могут воспринять как возможность оставить прошлое позади. Вместо постоянного ожидания разочарования появится больше надежды и желания строить близость с человеком, которому можно доверять.

Представители знака привыкли дарить окружающим тепло, внимание и заботу. Согласно прогнозу, в этот период они сами могут почувствовать такую же отдачу.

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