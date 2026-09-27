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Обладают сильным шестым чувством: какие знаки зодиака чувствуют больше других

Руслана Заклинская
27 сентября 2026, 02:26
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Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым приписывают особенно сильное шестое чувство.
Обладают сильным шестым чувством: какие знаки зодиака чувствуют больше других
Четыре знака зодиака с особой интуицией / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие четыре знака зодиака обладают особенно сильной интуицией
  • Кто лучше всего чувствует изменения в настроении других людей
  • Какие знаки зодиака часто доверяют своему шестому чувству

Некоторые знаки зодиака в астрологии считаются особенно интуитивными. Они способны замечать детали, которые другие могут упустить, чувствовать изменения в настроении людей и доверять внутреннему голосу, когда что-то кажется неправильным.

Главред выяснил, какие четыре знака зодиака часто связывают с сильным шестым чувством. Как пишет Parade, речь идет о Раке, Скорпионе, Рыбах и Водолее.

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Рак

Рак может быстро почувствовать, что атмосфера в комнате изменилась, даже если никто ничего не сказал. Этот знак обращает внимание на тон голоса, взгляды и поведение людей.

Особенно сильно интуиция Рака проявляется в общении с близкими. Он хорошо запоминает мелкие детали и может заметить, когда человек говорит, что всё в порядке, хотя его поведение свидетельствует об обратном.

Рак также может внезапно почувствовать желание позвонить близкому человеку или узнать, как у него дела. Астрологи связывают это с его эмоциональной чувствительностью и внимательностью к окружающим.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Скорпион

Скорпион не всегда воспринимает слова людей буквально. Он обращает внимание не только на то, что человек говорит, но и на то, о чём он умалчивает.

Изменение поведения собеседника может сразу привлечь внимание этого знака. Если какая-то история кажется нелогичной, Скорпион может ещё долго анализировать её и пытаться понять, что происходит на самом деле.

Представители этого знака часто замечают то, что остается незаметным для других. В то же время они не обязательно сразу говорят о своих наблюдениях, предпочитая сначала посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

Рыбы считаются очень чувствительными к настроению и эмоциям окружающих. Большое скопление людей, шум или напряженная атмосфера могут быстро их изнурить.

Интуиция этого знака часто проявляется через сны, внезапные мысли или ощущения, которые сложно логически объяснить. Рыбы могут не знать, почему что-то кажется им правильным или неправильным, но склонны доверять этому ощущению.

В то же время представителям этого знака важно научиться отличать интуицию от тревоги и чрезмерных размышлений. Тогда их природная чувствительность может стать полезным ориентиром в различных ситуациях.

Водолей

Водолей не всегда считается интуитивным знаком, поскольку он имеет репутацию независимого и рационального мыслителя. Однако его интуиция может проявляться через способность быстро распознавать закономерности.

Водолей может заметить связь между событиями, которую другие ещё не видят. Иногда он приходит к определённому выводу раньше, чем может объяснить, как именно к нему пришёл.

Именно способность складывать отдельные детали в единую картину астрологи связывают с шестым чувством Водолея. Впоследствии его наблюдения могут находить подтверждение, даже если поначалу казались необычными.

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