Резкие перемены в личной жизни: какие знаки зодиака распрощаются с одиночеством

Вселенная как бы разрушит эмоциональные барьеры, что позволит искреннему общению вернуться в жизнь знаков зодиака.

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Для кого закончится период одиночества / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому станет легче открываться людям после 26 сентября

Кто наконец почувствует поддержку

После 26 сентября жизнь четырех китайских знаков зодиака станет менее одинокой. В китайском гороскопе суббота - это День разрушения, которым управляет энергия Водяного Кролика.

Астрологи YourTango говорят, что хотя название "День разрушения" звучит несколько сурово, на самом деле этот день прекрасно подходит для того, чтобы избавиться от вещей, которые держат в изоляции, пишет Главред.

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Кому удастся попрощаться с одиночеством

Свинья

В последнее время вы отдавали много любви, не получая ничего взамен. Однако суббота - это День разрушения, который устранит этот дисбаланс. Кто-то покажет вам, что ценит вас именно такими, какие вы есть. Это прекрасная перспектива для вас.

Коза

Вы склонны отгораживаться от других, когда чувствуете, что вас не понимают. Но как только вы перестанете прятаться, одиночество просто исчезнет. Энергия Дня разрушения поможет избавиться от страха, что вас неправильно поймут или осудят. Вы почувствуете, что вас действительно видят и понимают.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Кролик

Иногда вы сталкиваетесь с внутренним одиночеством, возникающим из-за привычки держать тревоги в себе, чтобы не доставлять хлопот другим. Вам стоит поделиться тем, что вас беспокоит, с человеком, которому доверяете. После этого вы обретете ту эмоциональную близость, к которой стремились.

Собака

В последнее время люди вас разочаровывали, из-за чего вы чувствовали себя одинокими больше, чем обычно. Однако после 26 сентября вам будет значительно легче снова открыться людям. Достаточно одного искреннего разговора с тем, кто не раз доказывал, что всегда готов вас поддержать, - и вы вспомните, что не обязаны нести свое бремя в одиночку.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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