Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

Нас ждет сильнейшее полнолуние зимы. Кто почувствует его больше других?

https://horoscope.glavred.info/polnolunie-vo-lve-1-fevralya-2026-kogo-nakroet-volnoy-peremen-taro-prognoz-10736729.html Ссылка скопирована

Полнолуние в феврале 2026: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Кого больше всего "зацепит" полнолуние 1 февраля

Как долго можно будет ощущать влияние полной Луны

Чего ждать каждому знаку зодиака в начале февраля

1 февраля 2026 года состоится полнолуние в знаке Льва. Больше всего его почувствуют люди с асцендентом, Солнцем или Луной в 10-16 градусах Льва, а также рожденные с 3 по 9 августа.

Луна во Льве будет находиться в противостоянии со скоплением планет (стеллиумом) в Водолее (Солнце, Плутон, Марс, Венера, Меркурий, астероиды Веста, Паллада, Колесо Фортуны). Это мощное противостояние указывает на сильное давление, прорыв, раскрытие тайн или важной информации. События могут быть как приятными, так и не очень. Об этом на своем Youtube-канале рассказала таролог Анжела Перл.

видео дня

По ее словам, влияние полнолуния начинается за три дня до и продолжается три дня после, но может ощущаться до следующего новолуния (и солнечного затмения) 17 февраля, которое произойдет в Водолее.

Анжела Перл также опубликовала Таро-прогноз для каждого знака зодиака.

Гороскоп Таро на полнолуние - Овен

Карты: 7 мечей, Паж кубков

Вас ждет неожиданный уход, прекращение отношений или сотрудничества. Возможны разногласия в коллективе, неискренность или воровство (идей, клиентов, имущества). Таролог советует проявить бдительность.

Паж кубков говорит о поиске нового места, вдохновения, гармонии. Решение уйти может быть продиктовано желанием найти то, что по-настоящему вам нравится.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

Карты: Паж мечей, Король жезлов

Паж мечей символизирует новые идеи, планы, получение информации или начало обучения. Это время "зарождения мысли".

Вы будете уверены в своих в действиях. Полученная информация приведёт к решительным и уверенным шагам, возможно, с помощью влиятельного человека (Огненного знака).

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

Карты: Дьявол, 7 жезлов

Вы ясно увидите, кто манипулирует вами, или свои собственные ограничения. Возможно, пошатнутся ваши верования или авторитет учителя. Правда откроется.

В то же время вы готовы дать отпор, обезопасить себя и занять оборону. Семерка жезлов даёт силы для защиты своих границ.

Полнолуние поможет понять, как действовать, с кем общаться, кто пытается вас использовать.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

Карты: Туз кубков, 5 мечей

Туз кубков - очень благоприятная финансовая карта. Вас ждет новый источник дохода, предложение о заработке/работе. Новое и финансово выгодное направление, возможно, открытие собственного бизнеса.

В о же время будут сложности, хаос в голове ("что делать?"). Для нового проекта или работы вам придется что-то изменить в жизни, от чего-то отказаться, что-то завершить (например, закрыть бизнес, уволиться). Нужны перемены, возможно, при отсутствии поддержки окружения.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев

Карты: 5 кубков, 6 пентаклей

Разочарование, отмена встреч/поездок. Эмоциональные новости, всплывет информация, которая может расстроить. Пятерка - это карта перемен, указывающая на необходимость что-то изменить в своей жизни или отношении.

Львы получат деньги, прибыль, подарки, посылки, предложения. Вас ждет признание, забота, приятные сюрпризы. Несмотря на разочарование, произойдет что-то очень хорошее.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Карты: Справедливость, Маг

Карта Справедливость говорит о юридических делах, документах, завершении судебного процесса, разводе или, наоборот, оформлении отношений. Не исключено, что откроются тайны. Баланс, возможно, в вопросах здоровья.

Маг говорит: "Я могу все". Это самостоятельность, наличие сил, денег, ресурсов, времени, здоровья. Появится возможность сделать первый шаг. Полнолуние станет подготовкой к началу чего-то нового (бизнеса, покупки недвижимости, работы).

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Карты: Солнце, Королева пентаклей

Весов ждет успех, счастье, радость, праздник, друзья, хорошие новости. Финансовая прибыль, новости о беременности/рождении ребенка, карьерные успехи, успех в бизнесе. Популярность, публичность, вы можете "засветиться".

Обеспеченная женщина (Телец, Дева, Козерог) сыграет роль в вашей жизни. Разговоры о деньгах с ней, финансовая или иная поддержка. Может быть, это ваша начальница.

Королева пентаклей призывает к стабильному поведению, вложениям или накоплениям. Возможно, кто-то из друзей вернет долг.

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

Карты: Иерофант, Паж мечей

Иерофант - это карта мудрости, спокойствия, самопознания. Возможно, вы будете обучать других, передавать знания. Вас ждет встреча с учителем, получение мудрого совета или глубокое осознание.

Сбор информации, наблюдение. Вы получите информацию о ком-то. Будьте осторожны: кто-то может собирать информацию о вас, следить за вами в соцсетях, пытаться скопировать ваши действия.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Карты: 7 кубков, Король мечей

Семерка говорит о выборе, множестве возможностей. Придется выбирать, куда поехать, где учиться. Слушайте свое сердце, прислушивайтесь к душе, избавляйтесь от иллюзий, опирайтесь на факты.

Король мечей - это специалист (врач, юрист, психолог, финансист и т.д. с высшим образованием). Вам понадобится совет мудрого человека, чтобы сделать выбор. Ожидается обсуждение и, возможно, оформление документов.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Карты: Шут, 9 мечей

Шут - это начало, ноль, новый источник дохода. Свобода от финансовых обязательств, облегчение. Новая работа, новый клиент, новые деньги (возможно, иностранная валюта).

Козероги чувствуют себя так как будто они находятся в "клетке", обязательств. Вы достигли желаемого (например, купили квартиру в кредит), но теперь чувствуете себя ограниченным выплатами или условиями контракта. Это самоограничения.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

Карты: 8 мечей, 4 пентаклей

Восьмерка говорит о страхе, ограничениях, ощущении, что вы не можете выйти из ситуации (работа, отношения). Полнолуние покажет, что это в основном в вашей голове, и вы сможете выйти из этой ситуации. Жизнь сама может освободить вас.

Четверка пентаклей - это финансовая стабильность. Возможно, вы не хотели уходить из ситуации из-за страха финансовой нестабильности, но полнолуние поможет вам выйти, и ваша жизнь будет стабильной, в том числе финансово. Возможно, погашение кредита или долгов.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

Карты: 7 жезлов, Туз пентаклей

Рыбам придется преодолеть множество трудностей, решить несколькл проблем (возможно, не только своих). Вы не боитесь и со всем справитесь.

Могут быть разногласия с коллегами, где вам придется отстаивать свои права.

Рыб ждет новый дом, новый бизнес, новая работа. Ключи в ваших руках. Вы станете хозяином или хозяйкой новой жизни, нового начала.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние в феврале от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред