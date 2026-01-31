Укр
Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

Анна Ярославская
31 января 2026, 06:40
475
Нас ждет сильнейшее полнолуние зимы. Кто почувствует его больше других?
Анжела Перл, Таро
Полнолуние в феврале 2026: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Кого больше всего "зацепит" полнолуние 1 февраля
  • Как долго можно будет ощущать влияние полной Луны
  • Чего ждать каждому знаку зодиака в начале февраля

1 февраля 2026 года состоится полнолуние в знаке Льва. Больше всего его почувствуют люди с асцендентом, Солнцем или Луной в 10-16 градусах Льва, а также рожденные с 3 по 9 августа.

Луна во Льве будет находиться в противостоянии со скоплением планет (стеллиумом) в Водолее (Солнце, Плутон, Марс, Венера, Меркурий, астероиды Веста, Паллада, Колесо Фортуны). Это мощное противостояние указывает на сильное давление, прорыв, раскрытие тайн или важной информации. События могут быть как приятными, так и не очень. Об этом на своем Youtube-канале рассказала таролог Анжела Перл.

видео дня

По ее словам, влияние полнолуния начинается за три дня до и продолжается три дня после, но может ощущаться до следующего новолуния (и солнечного затмения) 17 февраля, которое произойдет в Водолее.

Анжела Перл также опубликовала Таро-прогноз для каждого знака зодиака.

Гороскоп Таро на полнолуние - Овен

Карты: 7 мечей, Паж кубков

Вас ждет неожиданный уход, прекращение отношений или сотрудничества. Возможны разногласия в коллективе, неискренность или воровство (идей, клиентов, имущества). Таролог советует проявить бдительность.

Паж кубков говорит о поиске нового места, вдохновения, гармонии. Решение уйти может быть продиктовано желанием найти то, что по-настоящему вам нравится.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

Карты: Паж мечей, Король жезлов

Паж мечей символизирует новые идеи, планы, получение информации или начало обучения. Это время "зарождения мысли".

Вы будете уверены в своих в действиях. Полученная информация приведёт к решительным и уверенным шагам, возможно, с помощью влиятельного человека (Огненного знака).

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

Карты: Дьявол, 7 жезлов

Вы ясно увидите, кто манипулирует вами, или свои собственные ограничения. Возможно, пошатнутся ваши верования или авторитет учителя. Правда откроется.

В то же время вы готовы дать отпор, обезопасить себя и занять оборону. Семерка жезлов даёт силы для защиты своих границ.

Полнолуние поможет понять, как действовать, с кем общаться, кто пытается вас использовать.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

Карты: Туз кубков, 5 мечей

Туз кубков - очень благоприятная финансовая карта. Вас ждет новый источник дохода, предложение о заработке/работе. Новое и финансово выгодное направление, возможно, открытие собственного бизнеса.

В о же время будут сложности, хаос в голове ("что делать?"). Для нового проекта или работы вам придется что-то изменить в жизни, от чего-то отказаться, что-то завершить (например, закрыть бизнес, уволиться). Нужны перемены, возможно, при отсутствии поддержки окружения.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев

Карты: 5 кубков, 6 пентаклей

Разочарование, отмена встреч/поездок. Эмоциональные новости, всплывет информация, которая может расстроить. Пятерка - это карта перемен, указывающая на необходимость что-то изменить в своей жизни или отношении.

Львы получат деньги, прибыль, подарки, посылки, предложения. Вас ждет признание, забота, приятные сюрпризы. Несмотря на разочарование, произойдет что-то очень хорошее.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Карты: Справедливость, Маг

Карта Справедливость говорит о юридических делах, документах, завершении судебного процесса, разводе или, наоборот, оформлении отношений. Не исключено, что откроются тайны. Баланс, возможно, в вопросах здоровья.

Маг говорит: "Я могу все". Это самостоятельность, наличие сил, денег, ресурсов, времени, здоровья. Появится возможность сделать первый шаг. Полнолуние станет подготовкой к началу чего-то нового (бизнеса, покупки недвижимости, работы).

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Карты: Солнце, Королева пентаклей

Весов ждет успех, счастье, радость, праздник, друзья, хорошие новости. Финансовая прибыль, новости о беременности/рождении ребенка, карьерные успехи, успех в бизнесе. Популярность, публичность, вы можете "засветиться".

Обеспеченная женщина (Телец, Дева, Козерог) сыграет роль в вашей жизни. Разговоры о деньгах с ней, финансовая или иная поддержка. Может быть, это ваша начальница.

Королева пентаклей призывает к стабильному поведению, вложениям или накоплениям. Возможно, кто-то из друзей вернет долг.

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

Карты: Иерофант, Паж мечей

Иерофант - это карта мудрости, спокойствия, самопознания. Возможно, вы будете обучать других, передавать знания. Вас ждет встреча с учителем, получение мудрого совета или глубокое осознание.

Сбор информации, наблюдение. Вы получите информацию о ком-то. Будьте осторожны: кто-то может собирать информацию о вас, следить за вами в соцсетях, пытаться скопировать ваши действия.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Карты: 7 кубков, Король мечей

Семерка говорит о выборе, множестве возможностей. Придется выбирать, куда поехать, где учиться. Слушайте свое сердце, прислушивайтесь к душе, избавляйтесь от иллюзий, опирайтесь на факты.

Король мечей - это специалист (врач, юрист, психолог, финансист и т.д. с высшим образованием). Вам понадобится совет мудрого человека, чтобы сделать выбор. Ожидается обсуждение и, возможно, оформление документов.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Карты: Шут, 9 мечей

Шут - это начало, ноль, новый источник дохода. Свобода от финансовых обязательств, облегчение. Новая работа, новый клиент, новые деньги (возможно, иностранная валюта).

Козероги чувствуют себя так как будто они находятся в "клетке", обязательств. Вы достигли желаемого (например, купили квартиру в кредит), но теперь чувствуете себя ограниченным выплатами или условиями контракта. Это самоограничения.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

Карты: 8 мечей, 4 пентаклей

Восьмерка говорит о страхе, ограничениях, ощущении, что вы не можете выйти из ситуации (работа, отношения). Полнолуние покажет, что это в основном в вашей голове, и вы сможете выйти из этой ситуации. Жизнь сама может освободить вас.

Четверка пентаклей - это финансовая стабильность. Возможно, вы не хотели уходить из ситуации из-за страха финансовой нестабильности, но полнолуние поможет вам выйти, и ваша жизнь будет стабильной, в том числе финансово. Возможно, погашение кредита или долгов.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

Карты: 7 жезлов, Туз пентаклей

Рыбам придется преодолеть множество трудностей, решить несколькл проблем (возможно, не только своих). Вы не боитесь и со всем справитесь.

Могут быть разногласия с коллегами, где вам придется отстаивать свои права.

Рыб ждет новый дом, новый бизнес, новая работа. Ключи в ваших руках. Вы станете хозяином или хозяйкой новой жизни, нового начала.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние в феврале от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп полнолуние гороскоп на февраль гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
