Две фразы, которые Весы ненавидят слышать: что не стоит говорить

Если рядом с вами есть Весы, стоит помнить: некоторые слова они воспринимают особенно болезненно.

Астролог назвала две фразы, которые портят отношения с Весами

Почему Весам не стоит давать полную свободу выбора

Как Весы отреагируют на давление со стороны других людей

Весы — воздушный знак зодиака. Их часто считают нерешительными, но это не так. Они просто умеют смотреть на вещи под разными углами и ждут момента для баланса.

Весы любят начинать всё первыми. Они — душа компании и организаторы лучших встреч. Но есть два триггера, которые испортят вашу дружбу. Астролог Джейми Райт рассказала, какие две фразы никогда не стоит говорить Весам.

По словам специалиста, Весы, как правило, умеют принимать решения и не очень озабочены мнением окружающих. Весы обладают даром рассматривать ситуации со всех сторон, причем, иногда даже чрезмерно, пишет PureWOW.

"Весы на самом деле очень самоуверенны и даже провокационны. Но их острые высказывания появляются только тогда, когда им дают достаточно пространства для того, чтобы оценить общую картину и найти правильный баланс", - рассказала Райт.

Весы любят быть инициаторами. Если они устроят вечеринку, то на их мероприятие вам захочется прийти, ведь оно будет роскошным и тщательно продуманным. Впрочем, не стоит удивляться, если они рано уйдут с вечеринки и не захотят убирать за собой.

"Точно так же Весы живут и в повседневной жизни. И хотя Весы всегда будут вежливы, несмотря ни на что, вот две вещи, которые никогда не следует говорить Весам. Если вы это сделаете, не ждите приглашения в будущем", - предостерегла Райт.

Что нельзя говорить Весам

1. "Выбор за вами!"

Если вы попросите Весов выбрать ресторан, не предоставив им никакой информации, вы поставите их в безвыходное положение.

Дело не в том, что у Весов нет своего мнения о том, куда вам следует пойти — они внимательно читают отзывы о ресторанах. Но если вы не предоставите им необходимую информацию — атмосферу, диетические ограничения и предпочтения по местоположению каждого члена группы и т. д. — они понятия не будут иметь, с чего начать.

Даже если вас всего двое, дайте Весам выбор из двух конкретных вариантов. Иначе, вы рискуете оказаться в месте, которое вам не по карману.

2. "Ты должен прийти".

Из всех негативных черт, связанных с Весами в астрологии, одна характеристика этого знака зодиака верна: Весы непостоянны. Но дело в том, что Весы подводят только в тех случаях, когда это и так не имеет значения.

"Иногда друзья Весов настаивают на том, чтобы они пришли на мероприятие, которое, как все знают, будет ужасным. Весы - отличные спутники, потому что они одеваются соответственно случаю и внешне милы со всеми. Весы всегда будут интересоваться тем, что происходит. Но если вы будете настаивать, то Весы обидятся. Вместо того чтобы сказать: "Ты должен прийти", попробуйте сказать: "Я был бы рад, если бы ты был там". Так вы покажете, что дорожите ими, но оставляете право выбора", - посоветовала астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

