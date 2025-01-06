Поражение в войне и возвращение в ужас 90-х: астролог рассказал, что ждёт Россию в 2025-м

Переворот в Кремле, курс на уровне 150 рублей за доллар, дефицит продуктов питания – всё это и многое другое станет реальностью для России в 2025 году.

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По прогнозу астролога Влада Росса, Россию в 2025 году ждёт крах экономики и "жест доброй воли" в Украине / Главред

2025-й будет годом Змеи, а годы Змеи всегда были наихудшими для России. В такие годы там всегда происходят потрясения и трансформации, в частности, революции. Вспомните хотя бы Революцию 1905 года, Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года. Кстати, периоды затмений в 2025 году как раз и выпадают на февраль-март и сентябрь-октябрь – всё, как тогда, то есть эти периоды полностью повторятся. В 1929 году происходила коллективизация. В 1941 году напал Гитлер. Всё это были годы Змеи. Во все годы Змеи всегда в России случалась какая-то ерунда, и 2025-й не станет исключением.

Также годы Змеи в России отмечены устранением лидеров. Так, например, в 1953 году был уничтожен Сталин. Хрущёва сняли в 1964-м, непосредственно перед началом года Змеи. В 1977 году хотели снять Брежнева, но оставили, поскольку по факту на тот момент он уже ничем не управлял, на деле же всю власть перехватил Андропов.

1989 год тоже был годом Змеи, и тогда произошло падение Берлинской стены, а также состоялся вывод войск из Афганистана после 10-летней войны. Сейчас есть все основания ожидать, что Россия точно так же, как и в Афганистане, сделает "жест доброй воли" и после 10 лет войны в Украине выведет свои войска с нашей земли.

В 2001 году началось противостояние Путина и медиа. Особенно громким был конфликт с НТВ, которое "мочило" Путина, но Путин победил.

2013 год, тоже год Змеи, стал началом Революции достоинства и майдана против Януковича, за которым стояла Россия, и это стало началом всех последующих событий: аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Вот и 2025 год, абсолютно уверен, будет отмечен яркими событиями – произойдёт переворот в Москве, в результате которого власть захватит одна из "башен Кремля". Скорее всего, это случится в марте или сентябре в период коридоров затмений.

Россию в новом году ждёт обрушения курса рубля – до 150 рублей за доллар, и это как минимум. Реалиями жизни россиян станет переход к карточной системе, им попросту будет не за что покупать еду. С прилавков пропадут привычные продукты питания: не только масло, но и картошка, даже хлеб будет в дефиците. Еда в РФ будет стоить в 2-3 раза дороже, чем сейчас. Инфляция составит 100%. Российским пенсионерам жить будет не на что и придётся ходить по мусорникам.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс предсказал, что ждёт Россию в 2025 году:

Все деньги Россия будет направлять на войну, но вскоре выяснится, что воевать ей не за что. А дальше и Украина преподнесёт сюрприз – отбросит оккупантов из Крыма.

Грядёт крах всего в РФ. Часто с ужасом вспоминают, какой была Россия в 90-е, однако спешу заверить: теперь, в 2025 году, будет ещё хуже в плане экономики! Это будет полный капец. Полный офигительный …здец.

Так что Россия в 2025 году завалится. Скорее всего, в РФ произойдут выборы, будет новый президент и новый парламент. Путина либо убьют, либо сделают ему пластическую операцию и отправят куда-нибудь в Центральноафриканскую республику.

Кто придёт на смену Путину? Есть два варианта: власть перехватит либо мэр Москвы Собянин, либо нынешний первый зам главы правительства РФ 55-летний Денис Мантуров. Средневековый монах Василь Немчин предсказывал, что Россией после "титана" (Ельцина) будет править "карлик" (Путин), а после к власти придёт "шлемонос, у которого сойдутся две пятёрки, он будет ни лыс, ни волосат". Уж очень описание последнего напоминает Мантурова.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

На фронте Россия сможет ещё чего-то достичь, только если будет объявлена всеобщая мобилизация. Но если её объявят, режим Путина сразу же рухнет. Всё, что у России было, она задействовала на фронте в 2024 году. Это максимум, на который она способна. Именно потому Москва сейчас хочет договориться на своих условиях.

Украину и Зеленского, естественно, это не устраивает. Ведь если мы уговорим Трампа не идти на капитуляцию Украины и дать хотя бы год, украинцы смахнут всех врагов со своих территорий в ближайший же год. Воевать России будет некем, разве что северным корейцами.

Я считаю, что конец войны предрешён, и победа Украины неотвратима. 2025-й точно станет годом победы Украины.

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