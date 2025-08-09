Последнее полнолуние лета: кому ждать исполнения желаний, а кому — тяжёлого прощания

Анжела Перл сделала Таро-прогноз на августовское полнолуние. Карты показали, чего ждать в ближайшие две недели.

Полнолуние в августе 2025: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро

9 августа 2025 в 10:55 произойдет последнее полнолуние этого лета. Полная Луна будет в Водолее. Августовское полнолуние традиционно называют "Осетровой Луной". Название пришло из традиций коренных народов Северной Америки, поскольку в это время года легче всего было ловить осетра в Великих озерах.

Как рассказала астролог и таролог Анжела Перл своем Youtube-канале, полнолуние всегда приносит ясность, высвечивает важные моменты, завершает ненужное и помогает очищаться. Очищение начинается именно на убывающей Луне, которая идёт сразу после полнолуния. Перл рассказала, что ждет каждый знак зодиака в ближайшие две недели, поскольку влияние полной Луны можно будет ощущать до следующего новолуния.

Гороскоп Таро на полнолуние - Овны

Карта: 2 жезлов

Планирование, новые цели, партнёрство, желание двигаться вперёд и осваивать новые горизонты.

Возможно вы будете переезжать из одного места в другое. Вы хотите , развиваться, поехать куда-то, узнать ещё что-то.

У Овнов появятся две новые цели. Хорошее время для знакомств.

Гороскоп Таро на полнолуние - Тельцы

Карта: 9 пентаклей

Вы получите хорошие деньги, подарки, хорошую работу.

Также Тельцы могут купить недвижимость. Таролог советует оформлять документы после 11 числа.

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

Карта: 7 пентаклей

Вы потратили энергию или трудились, и вот пришло время собирать плоды своих трудов. Полная Луна покажет, что вы заработали, что вы заслужили.

Также это очень хорошая денежная карта, которая говорит о финансовом росте.

Гороскоп Таро на полнолуние - Раки

Карта: Колесница

Карта говорит о путешествиях, переезде.

Если вы никуда не собираетесь ехать, то карта свидетельствует о продвижении в делах, контроле над ситуацией и продвижении к цели.

Гороскоп Таро на полнолуние - Львы

Карта: Рыцарь пентаклей

Вас ждет финансовый прогресс, бизнес-возможности.

Может быть, вы решите сменить работу или у вас новый источник дохода появится. Например, вы получите деньги за проделанную работу,

Финансовые дела будут развиваться. Появятся новые возможности, предложения, клиенты, проекты, новая работа.

Также возможны перемены в отношениях — завершение старых связей или начало новых.

Гороскоп Таро на полнолуние - Девы

Карта: Справедливость

Это карта договорённостей, коммуникации, переговоров, подписания юридических документов или решения суда.

Возможно состоится подписание какого-то контракта или завершение контракта на работу, например.

Вам нужен баланс и чёткие решения.

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Карта: Рыцарь мечей

Чёткое планирование, логика, стратегия на несколько шагов вперёд.

Вы будете обдумывать свой следующий ход. У вас логическое мышление, вы будете планировать что-то очень чётко. Вам нужно действовать как шахматист - продумывать на несколько ходов вперед. Вы очень ясно будете осознавать вашу цель и строить план.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпионы

Карта: 3 пентаклей

Работа в команде, креативные проекты, обучение. Получение ощутимых результатов и дохода.

Вас ждет работа в команде из трех человек и больше. Вы получите прибыль.

Карта 3 пентаклей также означает мастерство. При этом вы получите результат, и он будет хорошим.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрельцы

Карты: 10 мечей + Король пентаклей

Вам может захотеться сбежать в отпуск, отдохнуть от работы, а возможно, даже взять её с собой домой или в поездку. Это желание уехать и расслабиться будет сильным.

Будьте осторожны: в это полнолуние может выясниться, что кто-то в вашем окружении ведёт себя нечестно — например, в бизнесе, на работе или даже среди друзей. Это может быть человек, на которого вы рассчитывали, но оказалось, что на него нельзя положиться. Возможно, кто-то ворует или нарушает договорённости.

Хорошая новость в том, что полная луна высветит всё, что вам необходимо знать об этом человеке, и вы сможете принять верное решение.

Финансовая ситуация будет стабильной. Деньги придут.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козероги

Карта: 6 кубков

Это полнолуние принесёт вам что-то по-настоящему трогательное: эмоции, чувства, любовь, встречу с близкими, давними друзьями или с человеком, который вам нравится. Возможно, вы получите подарок, комплимент, приятное сообщение или письмо, которое вас порадует. Может, даже цветы.

Это будет что-то очень знакомое и тёплое. Вы можете встретить человека, с которым будет ощущение, что вы знали его всю жизнь. Возможно, отправитесь в место своего детства или встретите кого-то из тех времён. Может, исполните давнее желание — например, вы заведёте собаку.

Это то, что невозможно измерить деньгами: нечто гораздо более ценное, близкое и чувственное. И рядом окажется человек, который сможет вас поддержать.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолеи

Карты: 4 мечей + Колесо фортуны

Отдых, пауза, восстановление сил. Благоприятный поворот событий.

Поезжайте на пляж, расслабьтесь, примите ванну или просто сделайте паузу. Отдохните — это сейчас очень важно для вас, Водолеи.

Таролог советует не торопиться, не спешить. Возможно, стоит устроить себе день без телефона, провести время с детьми. Это знак того, что в это полнолуние что-то повернётся в лучшую сторону для вас.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

10 жезлов + Императрица

Хватит тащить всё на себе. Полнолуние подводит черту. Может, пора что-то сбросить? Десятка говорит: вы взвалили на себя слишком много. Снимите с себя часть нагрузки, попросите помощи у других или перестаньте делать всё за всех.

Вы уже почти у цели, почти достигли того, чего хотели. Это момент, когда вы уже почти на вершине. И полнолуние может завершить что-то: проект, тяжёлую работу, а может, и отношения, которые стали для вас грузом.

Вы почувствуете себя совершенно иначе, и мир вокруг изменится. Позволите себе стать императрицей. Это хозяйка своей жизни, своего бизнеса. Также эта карта означает прибыль, деньги.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние в августе от Анжелы Перл:

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

