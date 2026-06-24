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Потеря денег и внезапные травмы: гороскоп для Близнецов на июль 2026

Анна Ярославская
24 июня 2026, 20:23
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Близнецы окажутся под ударом жесткого тандема Марса и Урана. Чем это грозит - рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Близнецов на июль 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Кратко:

  • Ретроградный Меркурий задержит Близнецам выплаты до 23 июля
  • Тандем Марса и Урана спровоцирует опасные конфликты 3–5 июля
  • Смена кармических узлов 28 июля откроет затяжной период поездок

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Близнецов. Если вам интересен прогноз для знака зодиака Овен, читайте материал: Риск аварий и жестких ссор: астролог назвала самые опасные дни июля 2026.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, до 23-го числа Меркурий будет ретроградным в секторе финансов. Из-за этого могут задерживаться выплаты. В это время очень хорошо погашать долги, возвращать кредиты или заниматься рефинансированием. Также полезно пересмотреть свои финансовые планы, поменять счета или сменить банк — словом, навести полный порядок в кошельке.

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В этот период удачно покупать антиквариат или вещи со скидкой. Однако, ни в коем случае не стоит приобретать новую технику, квартиры или машины — до 23 июля таких сделок лучше избегать, пока Меркурий не развернется в прямое движение.

Когда будет взрывоопасное соединение планет

3 и 4 июля в первом доме Близнецов произойдет соединение непредсказуемого Урана и огненного Марса. Марс буквально включает и активирует энергию Урана. Из-за этого в вашей жизни может вспыхнуть внезапный конфликт, либо вы сами отреагируете на что-то очень агрессивно.

"Ситуация может оказаться взрывоопасной, поэтому будьте предельно осторожны 3, 4 и 5 июля", - предупредила астролог.

Марс также отвечает за спорт и активность, поэтому берегите себя от травм — как спортивных, так и бытовых. Кроме того, Марс символизирует транспорт, так что стоит проявить повышенную аккуратность на дорогах.

Особенно внимательными нужно быть Близнецам, у которых асцендент находится в третьем градусе знака, а также тем, кто отмечает день рождения 24, 25 или 26 мая. В эти же дни возможны жесткие столкновения с вашим боссом, начальником или отцом, так как Солнце символизирует авторитетных мужчин.

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Знаки зодиака - стихия воздух / Инфографика: Главред

10 июля Венера входит в четвертый дом гороскопа — сектор семьи, дома и недвижимости. Вы можете найти отличную квартиру для аренды или дом для покупки. Если вы сами продаете недвижимость, то во время ретроградного Меркурия как раз могут найтись покупатели, которые дадут вам задаток.

Также это очень удачное время для покупки красивых вещей, декора, подушек или цветов, поскольку Венера отвечает за красоту. Дома может состояться душевное застолье. Кроме того, ждите хороших новостей от членов вашей семьи.

11 июля Венера в четвертом доме соединится с кармическим узлом, который указывает на прошлые жизни. Вас ждет неожиданная встреча и любовь с первого взгляда. Появится стойкое ощущение, будто вы знаете этого человека всю жизнь. Знакомство может произойти прямо рядом с домом, в вашем подъезде или лифте, либо вас познакомит кто-то из родственников. Если вы сейчас находитесь за границей, этот человек может оказаться вашей национальности или из вашей родной страны.

"11 июля следите за кошельком, чтобы не было потери денег. Этот кармический узел иногда требует от чего-то отказаться или символически заплатить. Если вас где-то обсчитают или вы потеряете мелкую сумму, просто скажите: "Господи, спасибо, что взял деньгами!", - посоветовала астролог.

Новолуние и новые доходы

14 июля нас ждет новолуние в доме денег. Ждите новостей, касающихся вашей работы, заработков и источников дохода. Вам могут предложить новую работу, проект или к вам придет крупный клиент. Также в этот период (с 14 по 21 июля) вы можете начать оформлять документы на государственные выплаты, налоги или алименты.

В период с 19 по 23 июля Юпитер из вашего третьего дома общения сделает великолепный аспект к Нептуну в секторе социума и друзей. Если вас в эти дни пригласят на концерт, стадион, вечеринку, свадьбу или день рождения — обязательно идите. Это идеальное время для знакомств, вхождения в новый коллектив и обретения единомышленников.

Также вы можете получить заслуженный результат за прошлую работу или учебу — например, вам вручат диплом, сертификат, выплатят старый гонорар или вы получите долгожданное общественное признание.

23 июля Солнце входит в третий дом гороскопа Близнецов. Возможна теплая встреча с родственниками (сестрой или братом), совместная поездка или появление новых соседей. Также это отличный момент для сдачи экзаменов или знакомства с влиятельным, известным человеком.

23 июля Меркурий наконец-то разворачивается в прямое движение в вашем секторе денег. Все финансовые дела наладятся: застрявшие переводы дойдут, долги вернутся, а банковские ошибки разрешатся. Если вы весь июль искали работу, то после 23-го числа придет радостное известие о приеме в штат и регулярных выплатах.

26 июля Сатурн останавливается в вашем 11-м доме (секторе социума и коллективных проектов) и разворачивается в ретроградное движение до 10 декабря. В вашем гороскопе Сатурн управляет восьмым домом чужих денег.

"Это означает, что вам придется вернуться к какому-то коллективному проекту или заново переделывать работу вместе с прежней командой. Возможно, до декабря продлится подготовительный период — построение фундамента для будущего бизнеса, наем сотрудников или обучение. Также до 10 декабря может затянуться ожидание финансирования от инвесторов, родителей или родственников. Если вы находитесь в процессе развода, то раздел имущества тоже может затянуться до зимы", - свидетельствует гороскоп.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Важнейшее астрологическое событие июля

28 июля кармические узлы меняют знаки, что происходит раз в полтора года. Последние 18 месяцев они заставляли вас менять работу, статус и заниматься недвижимостью. Теперь они переходят в ваши 3 и 9 дома. Туда направляется всё ваше внимание.

Ближайшие полтора года принесут вам огромное количество поездок, путешествий, эмиграцию или частые контакты с иностранцами. Многие Близнецы пойдут учиться, займутся преподаванием, писательством или блогингом. Общения и новой информации станет в разы больше.

Полнолуние в доме дальних дорог

29 июля произойдет полнолуние в вашем девятом доме гороскопа — секторе высшего образования, заграницы и убеждений. Вы можете получить загранпаспорт, ПМЖ, принять окончательное решение об эмиграции или уехать в зарубежный отпуск.

Полнолуние может полностью поменять ваше мировоззрение: вы осознаете, что ваши прежние убеждения устарели. Также это время успешного окончания вуза, получения диплома или подписания контракта с издательством на выпуск вашей книги.

Самый счастливый день месяца

30 июля — невероятно счастливый день. Планета большого счастья Юпитер соединится с Солнцем в вашем третьем доме.

"Солнце ярко подсветит эту сферу, и вам обязательно в чем-то крупно повезет. Вас ждет очень приятная встреча или радостное известие", - резюмировала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Близнецов на июль 2026 смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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