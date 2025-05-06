Поворотный момент: 4 зодиака зодиака, которых ждут перемены в мае

Если ваш знак — один из этих четырёх, май принесёт вам возможность переосмыслить своё направление и довериться себе.

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4 зодиака зодиака, которых ждут перемены в мае / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Козероги могут принять ключевое решение

Для Весов май станет временем, когда баланс между логикой и интуицией окажется ключевым

Май 2025 года обещает быть временем важных изменений для некоторых знаков зодиака. Будьте готовы к внутренним открытиям и поворотным моментам в карьере, отношениях и личностном росте. Именно сейчас интуиция станет вашим главным союзником. Узнайте, что вас ждёт и как использовать энергию мая с максимальной пользой.

Козерог

Доверьтесь не только логике, но и интуиции. Вас могут ждать важные карьерные повороты или финансовые решения, в которых недостаточно будет одних фактов. Прислушивайтесь к внутреннему голосу — он поможет распознать скрытые риски и возможности. Перед принятием ключевых решений постарайтесь провести время на природе — это очистит разум и усилит связь с интуицией.

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Овен

Овны в мае окажутся на пороге значимых перемен. Возможно, вы рассматриваете новый проект, отношения или шаг в личностном развитии. Интуиция станет для вас главным путеводителем. Доверяйте своим чувствам: они подскажут, когда действовать, а когда подождать. Полезно включить в ежедневную практику аффирмации, чтобы укрепить уверенность в собственных решениях и двигаться вперёд с решимостью.

Близнецы

Близнецы известны своим активным умом, но в мае наступит момент, когда стоит приглушить шум внешнего мира и прислушаться к себе. Вас ждут важные решения, особенно в карьере и общественной жизни. Медитация и осознанность помогут выявить истинные желания и сделать правильный выбор. Записывайте свои ощущения — ваша интуиция подскажет больше, чем кажется на первый взгляд.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Для Весов май станет временем, когда баланс между логикой и интуицией окажется ключевым. Если вы стоите перед выбором в отношениях или карьере, позвольте своему внутреннему голосу вести вас. Прислушивайтесь к ощущениям, даже если они кажутся иррациональными. Практики вроде йоги помогут укрепить связь с интуицией и восстановить внутреннюю гармонию.

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